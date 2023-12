Tiroidite di Hashimoto: cause, sintomi e trattamento

Cause Tiroidite di Hashimoto: quali sono le cause? La tiroidite è un processo infiammatorio a carico della tiroide (ne abbiamo parlato qui); ne esistono diverse forme, la più comune delle quali è la tiroidite di Hashimoto, rientra nel gruppo delle tiroiditi autoimmuni. La tiroidite di Hashimoto è provocata, infatti, da un'attivazione anomala del sistema immunitario, che attacca con anticorpi le cellule della tiroide, non riconoscendole più come proprie. Come tale, la tiroidite di Hashimoto è considerata una malattia autoimmune, perché il corpo agisce come se la tiroide fosse un tessuto estraneo. In risposta all'aggressione del sistema immunitario, le cellule della tiroide sviluppano un processo infiammatorio cronico, che in molti casi sopprime progressivamente la funzione della ghiandola. Non a caso, la tiroidite di Hashimoto è la più comune causa di ipotiroidismo. Cosa innesca la reazione autoimmune? Le ragioni per cui il sistema immunitario (che normalmente lo protegge e lo aiuta a combattere le infezioni) produce anticorpi che attaccano la tiroide fino a renderla incapace di produrre sufficienti quantità di ormoni, non sono state ancora completamente chiarite. Nella tiroidite di Hashimoto, tale aggressione sembra avere origini multifattoriali ed è stata messa in relazione, ad esempio, con fattori: Ereditari

Dietetici (l'improvviso aumento dell'apporto di iodiopuò aggravare il processo autoimmune)

Sesso (è più comune nelle donne rispetto agli uomini, con un rapporto 5-10:1)

Età (è tipica della seconda età adulta). La tiroidite di Hashimoto si associa, inoltre, spesso ad altre malattie autoimmuni (celiachia, diabete di tipo I, morbo di Addison, vitiligine, artrite reumatoide ecc.). Nella seconda decade di vita, interessa circa l'uno-due percento della popolazione, mentre tra i cinquanta ed i sessant'anni si riscontra fino al 3-4% dei soggetti. Il termine "di Hashimoto" deriva dal primo medico giapponese, il Dr. Hakaru Hashimoto, che nel 1912 descrisse il primo caso di tiroidite con infiltrazione leucocitaria, oggi conosciuta anche come tiroidite cronica autoimmune.

Sintomi e complicanze Tiroidite di Hashimoto: come si presenta? La tiroidite di Hashimoto è una malattia autoimmune cronica, quindi presente per tutta la vita. L'esordio è lento e spesso completamente asintomatico, ma può associarsi alla comparsa del gozzo. Paradossalmente, nella fase iniziale della tiroidite cronica di Hashimoto, si possono riscontrare alcuni sintomi tipici della presenza di un eccesso di ormoni tiroidei in circolo. In seguito, questa malattia autoimmune predispone ad una disfunzione della tiroide, più frequentemente nel senso di un ipotiroidismo sempre più marcato e irreversibile. Infatti, ricordiamo che la tiroidite di Hashimoto è tra le cause più frequenti di ipotiroidismo primario. Sintomi tiroidite di Hashimoto: quali sono? Le manifestazioni cliniche della tiroidite di Hashimoto variano in maniera considerevole a seconda dello stadio della malattia e alla conseguente gravità dell'ipotiroidismo. In un primo momento, il paziente può notare sintomi come debolezza e facile affaticamento, mentre in un secondo momento la tiroidite di Hashimoto si fa più invalidante: possono comparire, ad esempio, pelle pallida e fredda

ridotta tolleranza alle basse temperature

stitichezza

depressione

ipercolesterolemia

aumento di peso dovuto soprattutto a ritenzione idrica (il viso, in particolare, assume un aspetto gonfio)

voce rauca

menorragia (nella donna)

In risposta alla diminuzione dei livelli ematici degli ormoni tiroidei, l'ipofisi (la piccola centralina che regola la funzionalità del sistema endocrino) cerca di compensare tale deficit stimolando la tiroide ad accelerare la sua attività. Per far questo, l'ipofisi, aumenta la secrezione di TSH (ormone stimolante la tiroide), che a lungo andare provoca un ingrandimento compensatorio della ghiandola. Per questo motivo, la tiroidite di Hashimoto può accompagnarsi a gozzo, un rigonfiamento vistoso nella regione anteriore del collo causato dall'aumento di volume della tiroide; oltre alle ripercussioni estetiche e psicologiche, un gozzo di importanti dimensioni può determinare problemi respiratori e di deglutizione. Prima della sua comparsa, quando la malattia si trova ancora in uno stadio precoce, il paziente colpito da tiroidite può quindi percepire una sensazione di tensione nella regione anteriore del collo. Il gozzo è una delle complicanze tardive del morbo di Hashimoto e come gli altri segni che vedremo in seguito, può essere efficacemente prevenuto tramite un'adeguata terapia sostitutiva. A causa degli aumentati livelli di colesterolo LDL, un soggetto colpito da questa malattia, che non sia stato adeguatamente trattato, presenta un elevato rischio cardiovascolare, ulteriormente aumentato da una possibile cardiomegalia (aumento di volume patologico del cuore). Nel morbo di Hashimoto in stadio avanzato è comune anche una severa depressione. Infine, un grave ipotiroidismo non adeguatamente trattato può condurre a mixedema, in cui il volto del paziente (bocca semiaperta, pelle spessa e rugosa, capelli e sopracciglia scarse), la sua pelle (giallognola, spessa, pallida, fredda e secca) e le unghie (secche e fragili) assumono un caratteristico aspetto. Durante l'evoluzione della tiroidite si possono avere anche dei periodi transitori caratterizzati da ipertiroidismo, cioè da un eccesso di ormoni tiroidei nel sangue, a causa della rottura dei follicoli lesionati dal processo autoimmune. Interessante è notare che, spesso, i pazienti con questa forma di tiroidite presentano altre malattie autoimmuni associate ed esiste una percentuale di rischio connessa alla familiarità.