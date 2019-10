Come dice il nome stesso, i preservativi hanno la funzione essenziale di "proteggere"; questa prevenzione è da considerate polivalente, perchè interessa la fecondazione accidentale tanto quanto il contagio delle malattie sessualmente trasmissibili .

Il preservativo o profilattico o condom è una sottile guaina in lattice o poliuretano che si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni del pene .

Perché Usarli

Rispetto agli altri metodi contraccettivi – ormonali, naturali, impiantabili – i profilattici offrono sicuramente più vantaggi e meno svantaggi. Vediamo quali.

Perché usare i preservativi?

Il vantaggio principale offerto da tutti i tipi di preservativi è quello di proteggere efficacemente entrambi gli amanti, non solo da eventuali gravidanze inattese, ma anche dalle malattie sessualmente trasmissibili. Alle ultime generazioni questo aspetto potrà sembrare scontato ma, in realtà, non lo è affatto.

Fino al termine del primo trentennio del secolo scorso, non esistevano metodi preventivi contro queste patologie infettive o infestanti (lieviti, virus, batteri e parassiti). Candida, clamidia, condilomatosi, epatite B o C, gonorrea, herpes genitale, AIDS, scabbia, sifilide, tricomoniasi ecc hanno afflitto la popolazione umana fin dai tempi antichi. Se alcune di queste risultano di blanda severità, altre sono gravissime, tanto da risultare mortali, provocare sterilità e non solo.