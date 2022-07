Tipi di preservativi: quanti ne esistono, quali i migliori e come sceglierli

Introduzione Il preservativo o profilattico o condom è una sottile guaina in lattice o poliuretano che si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni del pene. Shutterstock Come dice il nome stesso, i preservativi hanno la funzione essenziale di "proteggere"; questa prevenzione è da considerare polivalente, perchè interessa la fecondazione accidentale tanto quanto il contagio delle malattie sessualmente trasmissibili.

Perché Usarli Rispetto agli altri metodi contraccettivi – ormonali, naturali, impiantabili – i profilattici offrono sicuramente più vantaggi e meno svantaggi. Vediamo quali. Perché usare i preservativi? Il vantaggio principale offerto da tutti i tipi di preservativi è quello di proteggere efficacemente entrambi gli amanti, non solo da eventuali gravidanze inattese, ma anche dalle malattie sessualmente trasmissibili. Alle ultime generazioni questo aspetto potrà sembrare scontato ma, in realtà, non lo è affatto. Fino al termine del primo trentennio del secolo scorso, non esistevano metodi preventivi contro queste patologie infettive o infestanti (lieviti, virus, batteri e parassiti). Candida, clamidia, condilomatosi, epatite B o C, gonorrea, herpes genitale, AIDS, scabbia, sifilide, tricomoniasi ecc hanno afflitto la popolazione umana fin dai tempi antichi. Se alcune di queste risultano di blanda severità, altre sono gravissime, tanto da risultare mortali, provocare sterilità e non solo.

La Scelta Esistono numerosi tipi di profilattici, in diverse, oltre che numerose, proposte disponibili e oggi facilmente reperibili sul mercato. Come scegliere i profilattici? La scelta dei profilattici dev'essere orientata al soddisfacimento delle diverse esigenze dei consumatori. In particolare, un preservativo deve prestarsi a soddisfare: Bisogni di primaria importanza – legati alla sicurezza e alla salute (taglia, spessore, anallergia ecc)

Necessità di benessere sessuale – legate alle preferenze soggettive (aromatizzati, ritardanti, stimolanti per uno o per l'altro partner, maggiormente lubrificati ecc). La tendenza contemporanea Già ampiamente perfezionati sotto l'aspetto dei bisogni primari, da qualche anno a questa parte si stanno affermando tipi di profilattici sempre più specifici per il cosiddetto benessere sessuale, al fine di rendere il rapporto ancora più piacevole, divertente, senza trascurare in alcun modo la sicurezza. Oltre ai condom classici, sono disponibili preservativi dalla superficie irregolare e stimolante, contenenti piccole concentrazioni di anestetico, capsaicina per determinare vasodilatazione e aumentare la sensazione di calore, maggiori quantità di lubrificante, aromi vari (tipo alla frutta). Per approfondire: Profilattico

Come Usarli Per usare i preservativi maschili Assicurati che il preservativo sia in buone condizioni e non strappato o scaduto (controlla la data sulla confezione).

Apri con cautela l'involucro ed estrai il preservativo.

Posizionalo sulla punta del tuo pene completamente eretto. Il lato arrotolato dovrebbe essere rivolto verso l'esterno. Se non sei circonciso, tira prima indietro il prepuzio.

Lascia uno spazio di mezzo pollice sulla punta dove lo sperma può raccogliersi quando si eiacula. Questo aiuta a prevenire la rottura del preservativo. Alcuni preservativi hanno un piccolo serbatoio all'apice.

Togli l'aria dalla punta del preservativo.

Srotolalo fino in fondo al pene.

Usa abbastanza lubrificazione in modo che il preservativo non si rompa. Puoi usare un lubrificante a base d'acqua. Non utilizzare un lubrificante a base di olio come vaselina, lozione per il corpo, olio per bambini o olio da massaggio perché può indebolire il lattice e causare la rottura del preservativo.

Quando il sesso è finito, ma prima che il tuo pene diventi morbido, prendi il bordo del preservativo per tenerlo in posizione mentre lo estrai. Esci delicatamente.

Togli il preservativo dal pene e assicurandoti di non versare lo sperma.

Avvolgi il preservativo in un fazzoletto e gettalo via in un posto dove le altre persone non lo tocchino. Per usare i preservativi femminili Apri con cautela l'involucro ed estrai il preservativo.

Mettiti in una posizione comoda, ad esempio in piedi con un piede su una sedia, o accovacciata.

Spremere i lati dell'anello interno all'estremità chiusa del preservativo.

Inserisci il preservativo nella vagina, come faresti con un tampone.

Utilizzare un lubrificante a base d'acqua.

Spingi il preservativo fino in fondo, finché non si appoggia alla cervice. L'anello esterno penderà leggermente fuori.

Usa la mano per guidare il pene del tuo partner nel preservativo. Se senti che il pene scivola tra il preservativo e la tua vagina, smetti di fare sesso.

Quando il sesso è finito, ruota l'anello esterno ed estrailo. Buttalo nella spazzatura. Non lavare il preservativo e non riutilizzarlo.