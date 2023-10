Molti tipi diversi di forme e dimensioni del pene rientrano nell'ambito del "normale". In termini di tipo di pene , un pene può essere ampiamente classificato in base a tre caratteristiche:

Quando si tratta del corpo umano , le variazioni non mancano: proprio come ciascuna persona presenta tratti unici e distintivi, anche i genitali possono essere diversi. Così come la vulva di una donna può avere molteplici forme, dimensioni e colori, non dovrebbe sorprendere che lo stesso valga per il pene .

È importante notare che la forma del pene di un uomo non determina necessariamente il piacere o la funzione sessuale. Tuttavia, alcune forme possono richiedere tecniche o posizioni diverse durante l'attività sessuale per massimizzare il piacere per entrambi i partner (senza trascurare l'importanza di comunicare con il/la partner cosa fa stare bene e cosa no, indipendentemente dalla forma del pene).

I peni possono variare per forme e dimensioni; alcuni sono lunghi, stretti, dritti, ricurvi, larghi o addirittura bulbosi. Fondamentale è capire che non esiste una taglia unica o standard per quanto riguarda la forma del pene.

Nonostante alcuni uomini possano avere peni grandi, mentre altri hanno peni più piccoli, la verità è che non esiste così tanta differenza nelle dimensioni del pene come potresti pensare.

Pene lungo

Tipi di pene: lunghezza

La lunghezza del pene viene misurata lungo la parte superiore del pene, dall'osso pubico al glande. La misurazione viene generalmente effettuata quando il pene è eretto. Tuttavia, la dimensione eretta può essere stimata allungando un pene flaccido.

In termini di lunghezza, una ricerca condotta su oltre 15.500 uomini in tutto il Mondo ha rilevato che non c'è molta variazione effettiva nelle dimensioni del pene (Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15,521 men. BJU Int. 2015;115(6):978-986). Secondo questo studio, la lunghezza media di un pene flaccido è di 9,17 cm, mentre la lunghezza media di un pene eretto è di 13,11 cm.

Questo è significativo poiché la maggior parte degli uomini crede che il pene eretto medio sia superiore a 16,24 cm e la ricerca dimostra che circa la metà di loro vorrebbe avere un pene più grande (King BM. Average-size erect penis: fiction, fact, and the need for counseling. J Sex Marital Ther. 2021;47(1):80-89). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il porno ha dato a molti un'idea irrealistica di cosa sia un pene "normale". La verità è che avere un pene grande o piccolo è raro: infatti, solo il 5% circa degli uomini ha un pene eretto più lungo di 16 cm e solo il 5% circa ha un pene eretto più corto di 10 cm.

In altre parole: la dimensione della maggior parte dei peni maschili rientra nella media, ma esistono differenze significative nel modo in cui ciascun organo appare.

Quanto è lungo il pene in media? Probabilmente, meno di quanto si possa pensare! In media, la lunghezza del pene a riposo è compresa tra gli otto e i dieci centimetri. In ogni caso, anche dimensioni inferiori non sono considerate anomale, perché la misura che conta è quella che viene raggiunta durante l'erezione e, mediamente, corrisponde ai 12-15 centimetri.

Growers e Showers

I termini growers e showers si riferiscono al fatto che il pene di un uomo appaia grande quando è flaccido.

In pratica: con il pene shower è possibile distinguere quali siano le sue dimensioni che raggiungerà una volta eretto, anche quando è flaccido; nel caso del grower, invece, l'erezione rende il pene più grande rispetto a quando è flaccido (il nome implica che cresce in lunghezza).