Timer della fame: cause e conseguenze del mangiare di notte

Un recente studio dell'Università Federico II di Napoli ha dimostrato come il timer della fame negli uomini sia "peggiore" rispetto a quello delle donne. I due sessi differiscono, infatti, non soltanto per i gusti e le quantità di cibo consumato, ma anche per il tempo della giornata, e il momento dedicato all' assunzione di cibo . Ciò ha ovviamente ricadute sullo stato di salute, come obesità, aumento di peso , insorgenza di malattie cardiache e diabete . Dai risultati scientifici riportati dai ricercatori sembra che i maschi abbiano una propensione a consumare cibo negli orari serali, rischiando maggiormente complicazioni metaboliche, rispetto alle donne che invece mangiano più spesso nella prima metà della giornata.

I ricercatori del Dipartimento di Endocrinologia dell'Università Federico II di Napoli, si sono concentrati proprio su queste differenze per capire quanto il timer della fame incidesse tra uomo e donna. Il risultato: il 47% delle donne concentra il consumo del cibo nella prima parte della giornata contro il 33% degli uomini. Per la sera invece è il 46% delle donne rispetto al 63% dei maschi.

Le cause possono essere delle più diverse, dallo stress al ritmo sonno veglia. Sembra essere proprio l'orologio biologico differente, situato nell' ipotalamo , a determinare la differenza tra le abitudini di uomo e donna. L'orologio biologico, come è noto, gestisce i ritmi della giornata, compreso quello della fame, scandito dai cambiamenti del metabolismo nel corso della giornata.

Lo studio di Napoli

Durante il primo Congresso Nazionale di "Endocrinologia di Genere", promosso e organizzato dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE) a Napoli, è stato presentato il risultato di uno studio sul momento in cui si consumano i pasti durante la giornata, e le conseguenti ripercussioni sull'organismo, in uomini e donne. In particolar modo, è stato dimostrato quanto il mantenimento di un peso forma sia importante. Per tale ragione risulta cruciale sincronizzare si assumono i pasti con l'orologio biologico, una sorta di timer interno, che regola i ritmi della fame, del sonno, ecc.

Il momento migliore per assumere cibo, dunque, risulta la prima parte della giornata quando i livelli di cortisolo sono più alti ed è maggiore la richiesta energetica quotidiana. In tal proposito: il 47% delle donne concentra il consumo del cibo nella prima parte della giornata contro il 33% degli uomini. Per la sera invece è il 46% delle donne contro il 63% dei maschi. Per questo le donne tendono dunque a seguire i ritmi dettati dall'orologio biologico, con effetti maggiormente positivi per il metabolismo ed il mantenimento di un peso forma.

Gli uomini, al contrario, tendono a consumare cibo in tarda ora, quando i livelli di cortisolo sono più bassi. Ciò comporta con conseguenze metaboliche non in linea con l'orario biologico, con un conseguente rischio maggiore di sviluppare obesità, diabete e malattie cardiache. La maggior parte del fabbisogno calorico, come indicato dagli specialisti, deve essere introdotto nella prima parte della giornata, indicativamente entro le 15-16 del pomeriggio, per poi progressivamente calare.