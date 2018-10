Tiloma: Cos’è? Cause, Sintomi e Cura

Come anticipato, il migliore approccio al trattamento del tiloma prevede di eliminare la causa che ne ha provocato la comparsa e prevenire l'ulteriore formazione della lesione. In tal senso, le misure più utili consistono nelle variazioni della biomeccanica del piede, come, ad esempio, il cambio del tipo di calzature o la risoluzione del problema ortopedico alla base (dita a martello, alluce valgo o rigido, piede piatto o cavo). Generalmente, con un trattamento adeguato, il tiloma è correlato con una prognosi positiva .

Per quanto riguarda la rimozione del tiloma, in genere, è indicato il ricorso all'abrasione manuale, associata o meno all'uso di cheratolitici topici (di solito, acido salicilico in soluzione colloidale al 17% oppure impacco di acido salicilico o urea al 40%). Quest'ultimi sono utili per il loro effetto ammorbidente nei confronti dello strato corneo dell'epidermide che costituisce il tiloma. La loro applicazione risulta indolore, ma è controindicata in presenza di diabete, neuropatia periferica, pelle particolarmente fragile o con ferite.

Nel caso subentrasse un'infezione, il tiloma richiede una terapia antibiotica e l'eliminazione dell'area di pelle che riporta i segni del processo infiammatorio. Se il problema non dovesse risolversi, è necessario ricorrere alla rimozione chirurgica.

Rimedi naturali e comportamenti

Per evitare l'ispessimento nelle zone di maggiore attrito del piede e prevenire la formazione di un tiloma, è possibile ricorrere a rimedi naturali e comportamenti, quali:

Evitare di indossare le scarpe che hanno procurato il disturbo o, comunque, calzature strette;

Usare creme che abbiano come vettore l'urea in basse percentuali;

Fare dei pediluvi con acqua calda e bicarbonato o sale grosso;

Applicare per qualche minuto sulla zona una fetta di limone.

Inoltre, per evitare ulteriori compressioni, è possibile il ricorso a prodotti che ridistribuiscano l'eccessiva pressione e limitino lo sfregamento, come ortesi in silicone, dischi di gomma protettivi e separadita o solette morbide.

Se dopo un paio di settimane non si riscontrano miglioramenti, probabilmente sarà necessario rimuovere il tiloma con un approccio chirurgico.

Tiloma: qualche consiglio

In generale, è importante curare quotidianamente l'igiene dei piedi: usare la pietra pomice subito dopo il bagno per eliminare il tessuto ipercheratosico ed indossare scarpe comode ed appropriate sono i principali accorgimenti da adottare per prevenire la formazione di un tiloma.