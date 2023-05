Tigna: cos’è? Come si prende, sintomi tinea e trattamento

La tigna è un'infezione micotica che si propaga abbastanza facilmente tramite oggetti contaminati (come asciugamani, indumenti, attrezzi sportivi, spazzole per capelli , rasoi o altri strumenti per l'igiene personale) o mediante il contatto diretto con altre persone che hanno già contratto la malattia.

Diagnosi e terapia

Tigna: esami per la diagnosi

La diagnosi, spesso già clinicamente evidente, può essere confermata attraverso il prelievo di materiale biologico dalle zone sospette mediante scarificazione, da esaminare poi al microscopio per identificare il tipo di fungo coinvolto. L'esame colturale, in genere, non è necessario, tranne che per le gravi infezioni ungueali (l'agente causale potrebbe non essere un dermatofita) e del cuoio capelluto (per escludere altre patologie che causano alopecia). Solo in questo modo, lo specialista può programmare una terapia antimicotica specifica per l'agente eziologico, tenendo in considerazione anche lo stato immunologico del paziente, il tipo di zona colpita dalla tigna e l'estensione delle manifestazioni cliniche.

Come si cura la Tigna?

La terapia si avvale di farmaci chiamati antimicotici, usati sia per applicazione locale (creme, polveri, lozioni) che per via sistemica; quest'ultima risulta più indicata nelle forme estese, nelle infezioni croniche o di vecchia data. I farmaci più utilizzati per via sistemica sono la griseofulvina, l'itraconazolo, il fluconazolo, la terbinafina.

Il trattamento è di solito abbastanza lungo, dato che la risoluzione completa della malattia richiede un paio di settimane.