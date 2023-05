Tigna resistente ai farmaci: cosa sapere su Trichophyton indotineae

Questo fungo della pelle causa infezioni gravi (per lesioni estese e carattere recidivante e cronico di questa forma di tigna) e difficili da trattare, guadagnando l'attenzione globale e ponendo nuova sfida nella gestione della tigna per la sanità. Negli ultimi anni, la dermatofitosi da Trichophyton indotineae non è rimasta limitata al subcontinente indiano, ma si è diffusa anche in Europa, Medio Oriente e Nord America.

Nell'ultimo decennio è emersa un'epidemia di tigna resistente ai farmaci normalmente utilizzati per trattare questa malattia, con origine da alcuni paesi dell'Asia meridionale e del Medio Oriente; si ritiene che questo fenomeno sia dovuto all' uso inappropriato ed eccessivo di antimicotici e corticosteroidi topici .

Trichophyton indotineae

Caratteristiche micologiche e cliniche

Trichophyton indotineae è una specie di fungo emergente resistente agli antimicotici: inizialmente, si pensava che le infezioni fossero causate dal Trichophyton mentagrophytes, nota da tempo per essere in grado di causare dermatofitosi che solitamente rispondono al trattamento con farmaci antimicotici a base di terbinafina (TRB).

Trichophyton indotineae produce, infatti, una sintomatologia simile a quella di T. mentagrophytes, così come lo è il pattern genetico, se non fosse per una specifica mutazione che gli conferisce appunto la resistenza alla terbinafina.

La maggior parte dei ceppi di Trichophyton indotineae mostra un'alterazione nel gene della squalene epossidasi (SQLE) che conferisce un'elevata resistenza alla terbinafina (TRB); le infezioni da T. indotineae tipicamente mostrano una ridotta efficacia della terapia orale con questo antimicotico.

Nel 2020, Trichophyton indotineae - precedentemente denominata Trichophyton mentagrophytes ITS genotipo VIII - è stata designata come specie a sé, distinta e indipendente da Trichophyton mentagrophytes, sulla base del sequenziamento della regione spaziatrice trascritta interna (ITS) di 2 ceppi di Trichophyton altamente resistenti ai TRB da un paziente nepalese e da un paziente indiano. Questi dermatofiti differiscono per 2-3 polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) e hanno mostrato sequenze distinte del gene del gruppo ad alta mobilità (HMG); l'analisi del sequenziamento dell'intero genoma di T. indotineae ha dimostrano, infine, che si tratta di una distinta propaggine clonale rispetto alle altre due specie.

A prescindere dall'analisi filogenetica e dal sequenziamento del genoma, a differenza della tigna causata da T. mentagrophytes, Trichophyton indotineae si presenta spesso con estese lesioni cutanee e un decorso cronico recidivante.

Sintomi

L'infezione da Trichophyton indotineae produce tinea cruris, corporis e faciei e, meno comunemente, a onicomicosi delle unghie e tinea pedis.

Le lesioni associate al Trichophyton indotineae sono spesso placche squamose anulari diffuse che:

Sono altamente pruriginose e altamente infiammate (nota: la morfologia delle placche è eritematosa e desquamante, con margini rossi attivi)

(nota: la morfologia delle placche è eritematosa e desquamante, con margini rossi attivi) Interessano principalmente la parte inferiore del corpo e l'inguine.

La dermatofitosi da Trichophyton indotineae si diffonde rapidamente in più siti e provoca lesioni dolorose con prurito o sensazione di bruciore.

L'uso incongruo di corticosteroidi topici da soli o in combinazione con agenti antibatterici e/o antifungini in alcuni pazienti produce reazioni avverse come strie, ipopigmentazione e atrofia locale.

Secondo le linee guida dei Centres for Disease Control and Prevention (CDC), gli operatori sanitari dovrebbero prendere in considerazione l'infezione da Trichophyton indotineae nei pazienti con tigna diffusa, in particolare quando le lesioni non migliorano con agenti antifungini topici di prima linea o terbinafina orale.

Come si trasmette

La tigna si propaga abbastanza facilmente tramite oggetti contaminati (come asciugamani, indumenti, attrezzi sportivi, spazzole per capelli, rasoi o altri strumenti per l'igiene personale) o mediante il contatto cutaneo diretto con altre persone che hanno già contratto la malattia. La tigna può essere veicolata anche dagli animali infetti, domestici o selvatici, che entrano in contatto con gli esseri umani, i quali possono contrarre l'infezione accarezzandoli, sollevandoli o toccando le zone lesionate.

Come viene trattata la dermatofitosi da Trichophyton indotineae?

Il farmaco di prima scelta è l'itraconazolo (per 4-8 settimane; alcuni pazienti possono richiedere 12 settimane di terapia); gli agenti di seconda linea includono il fluconazolo e la griseofulvina. Topicamente, il luliconazolo può essere utile.

Come in tutti i casi di dermatofitosi, le misure igieniche sono essenziali per prevenire la reinfezione o la trasmissione. La condivisione di oggetti personali, il contatto ravvicinato con il corpo e la macerazione della pelle dovrebbero essere evitati.