Testosterone alto: aumenta il rischio di cancro alla prostata?

my-personaltrainer.it e l'autore non promuovono in alcun modo l'utilizzo di sostanze dopanti , sia per ragioni etiche, sia perché vietate dalla legge italiana.

Nel rimanente soggetto non furono condotti studi di imaging o biopsie per oggettivare la crescita tumorale in risposta alla terapia di testosterone. Ne furono solamente osservati i livelli di fosfatasi acida (incrementati al giorno 18 della terapia ma con fluttuazioni sia prima che dopo il trattamento).

Infatti, nello studio del 1941, gli individui affetti da cancro alla prostata ai quali fu somministrato testosterone propionato (per osservarne il suo effetto sul tumore preesistente) erano soltanto 3. Ma i risultati derivanti dal protocollo furono prodotti solo per 2 dei 3 soggetti facenti parte dello studio - e uno dei due risultava già castrato, pertanto la somministrazione esogena non rappresentava più il surplus ormonale ai livelli fisiologico-endogeni (situazione che faceva così dello stesso un soggetto non appropriato allo studio).

A seguito della revisione dello studio di Huggins e Hodges, il dott. Morgentaler mise in evidenza che l'affermazione secondo la quale la soppressione della produzione di testosterone induceva la regressione del cancro alla prostata mancava di prove tangibili per attribuire al testosterone la veste di promotore carcinogenico, facendo del duo "testosterone-cancro alla prostata" un binomio privo di fondamento (3).

La più persuasiva è rappresentata dalla Review del chirurgo Abraham Morgentaler (professore alla Harvard School) pubblicata sull'"European Urology" ed intitolata "Testosterone and prostate cancer: an historical perspective on a modern myth" (3).

Da qui deriva il fatto che il rischio di cancro alla prostata è più elevato in funzione del loro livello incrementale e che, quindi, fattore di rischio è lo stimolo che ne favorisce i livelli incrementali - in questo caso, appunto, il testosterone.

Invece, nello studio del 1941 si è era somministrato del testosterone propionato ; come conseguenza, i livelli di fosfatasi acida erano incrementati. La fosfatasi acida è un enzima prodotto dalla prostata. I più elevati livelli di fosfatasi acida sono presenti in casi di cancro alla prostata metastatizzato .

Le pubblicazioni dalle quali tale conoscenza deriva primariamente, sono il lavoro di Huggins e Hodges "Studies in prostatic cancer, I: The effect of castration, of estrogen and of androgen injection on serum phosphatases in metastatic carcinoma of the prostate", pubblicato nel 1941, e la Review di Huggins del 1967 (2, 4).

Ricordiamo che un articolo o pubblicazione, per avere valore scientifico, deve superare l'analisi di idoneità eseguita dagli addetti esperti in materia. E quindi, l'assunto che pone in associazione testosterone e cancro alla prostata trova validazione in funzione di questo.

Non dimentichiamo, inoltre, che esistono molti altri fattori di rischio per questa patologia tumorale, e che ne andrebbe valutato l'impatto nei soggetti che fanno uso di testosterone esogeno.

Non possiamo escludere che il rischio di cancro alla prostata legato all' assunzione di testosterone esogeno possa essere legato a fattori ad oggi non ancora valutabili; come la densità e la sensibilità recettoriale, il metabolismo tessutale dell'androgeno, altri mediatori chimici correlati ecc.

Come suggeriscono tre studi (16-17), in alcunze zone del Mondo (soprattutto USA), l'abuso di steroidi anabolizzanti è diventato quasi epidemico e non è limitato agli atleti.

Assolutamente no! Ad oggi non si possiedono dati sufficienti per trarre alcun tipo di conclusione a riguardo.

Inoltre, negli studi che hanno coinvolto un piccolo numero di pazienti, non vi è stato alcun aumento distinguibile della progressione della malattia nei pazienti con cancro alla prostata in TRT.

Nonostante questi timori, un numero crescente di studi non dimostra alcun aumento dell'incidenza del cancro alla prostata tra gli uomini in TRT .

Come risultato dei dati sperimentali e storici sulla progressione del cancro alla prostata in seguito a TRT, si è diffusa la convinzione che la TRT promuova la progressione della malattia nei pazienti con cancro alla prostata.

I livelli di androgeni maschili diminuiscono costantemente con l' età e, come osservato in un sottogruppo di uomini anziani sintomatici, possono provocare ipogonadismo ad esordio tardivo (ate-onset hypogonadism - LOH).

L'approfondimento più recente sul legame tra testosterone e cancro alla prostata è una review sulla patogenesi e sul rischio oncologico basato sulle evidenze di vari studi - Testosterone and prostate cancer: an evidence-based review of pathogenesis and oncologic risk - Jason E Michaud, Kevin L Billups, Alan W Partin - Ther Adv Urol . 2015 Dec;7(6):378-87. doi: 10.1177/1756287215597633.

Bibbliografia

1) Tan R.S., Salazar J.A. – "Risks of testosterone repla- cement therapy in ageing men", Expert Opin Drug Saf, 2004; 3: 599-606.

2) Huggins C., Hodges C.V. – "Studies on prostatic cancer, I: the effect of castration, of estrogen and of androgen injection on serum phosphatases in meta- static carcinoma of the prostate", Cancer Res, 1941; 1: 293-7.

3) Morgentaler A. – "Testosterone and prostate can- cer: an historical perspective on a modern myth", Euro- pean Urology, 2006; 50: 935-9.

4) Huggins C. – "Endocrine-induced regression of can- cers", Cancer Res 1967; 27: 1925-30.

5) National Cancer Institute – "Surveillance, epide- miology and end results program 1975-2002", Division of Cancer Control and Population Sciences, 2005.

6) Travision T.G., Araujo A.B. et al. – "A population- level decline in serum testosterone levels in American Men", J Clin Endocrinol Metab, 2006 Oct 24.

7) Raynaud J.P. – "Prostate cancer risk in testosterone- treated men", J Steroid Biochem Mol Biol, 2006; 102: 261-6.

8) Morgentaler A., Bruning C.O. 3rd et al. – "Occult prostate cancer in men with low serum testosterone le- vels", JAMA, 1996; 276: 1904-6.

9) San Francisco I.F., Regan M.M., et al. – "Low age adjusted free testosterone levels correlate with poorly differentiated prostate cancer", J Urol, 2006; 175: 1341-5.

10) Isom-Batz G., Bianco Jr F.J. et al. – "Testosterone as a predictor of pathological stage in clinically localized prostate cancer", J Urol, 2005; 173: 1935-7.

11) Marks L.S., Mazer N.A. et al. – "Effect of testoste- rone replacement therapy on prostate tissue in men

with late-onset hypogonadism- a randomized control- led trial", JAMA, 2006; 296: 2351-61.

12) Severi G., Morris H.A. et al. – "Circulating steroid hormones and the risk of prostate cancer", Cancer Epi- demiol Biomarkers Prev, 2006; 15: 86-91.

13) Van Haarst E.P., Newling D.W.W. et al. – "Meta- static prostatic carcinoma in a male-to-female trans- sexual", Brit Jour Urol, 1998; 81: 776.

14) Prehn R.T. – "On the prevention and therapy of pro- state cancer by androgen administration", Cancer Res, 1999; 59: 4161-4.

15) Algarte-Genin M., Cussenot O. et al. – "Prevention of prostate cancer by androgens: experimental para- dox or clinical reality", Eur Urol, 2004; 46: 285-95.

16) Kanayama G, Hudson JI, Pope HG., Jr Illicit anabolic-androgenic steroid use. Horm Behav. 2010;58:111–21. [PMC free article] [PubMed].

17) van Amsterdam J, Opperhuizen A, Hartgens F. Adverse health effects of anabolic-androgenic steroids. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;57:117–23. [PubMed].

18) Tentori L, Graziani G. Doping with growth hormone / IGF-1, anabolic steroids or erythropoietin: is there a cancer risk? Pharmacol Res. 2007;55:359–69. [PubMed].