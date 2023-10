Testicoli: perché fanno male se colpiti? È vero che diventano blu?

Non lo sapremo mai con certezza, ma ciò non significa che non siamo curiosi di approfondire dal punto di vista scientifico questo e altri fenomeni particolari che riguardano i testicoli (sì, c'è una risposta medica per la maggior parte di essi). Ad esempio, perché un testicolo pende più in basso dell'altro o, ancora, cosa sono le cosiddette " palle blu "?

Sebbene sia necessario un solo spermatozoo per fecondare un ovulo , avere molti spermatozoi in più aiuta ad aumentare le possibilità di concepimento .

Metà o 1 cucchiaino di sperma contiene dai 40 ai 130 milioni di spermatozoi , ma l' eiaculazione media è in circa di 3 milioni di spermatozoi per ml al giorno , ma con alcune differenze: se l'uomo passa poco tempo con la partner, eiacula 6 milioni di spermatozoi per ml; se ne passa tanto, 1 milione.

I muscoli scrotali agiscono come controllo della temperatura per i testicoli avvicinandoli o allontanandoli dal corpo man mano che l'atmosfera diventa più calda o più fredda. Ad esempio:

Perché i testicoli sono fuori dal corpo e così vulnerabili? Avere i testicoli "appesi fuori dal corpo" aiuta a garantire una temperatura più bassa . La temperatura testicolare deve essere di circa 3°C inferiore rispetto al resto del corpo per creare e preservare adeguatamente lo sperma . La temperatura dello scroto , la sacca di pelle rugosa che contiene i testicoli, è di circa 34°C , mentre il resto del corpo si mantiene costantemente intorno ai 37°C (nota: la normale temperatura di un adulto è compresa in un intervallo di 36,4-37,2°C).

La parola " avocado " deriva dalla parola azteca per testicolo (ahuácatl). Apparentemente ciò potrebbe essere dovuto alla loro forma abbastanza simile, o al fatto che gli Aztechi consideravano l'umile avo come un afrodisiaco . Lo stesso vale per la parola " orchidea ": l'etimo è il greco "orchis" che significa "testicolo".

Il testicolo sinistro di solito pende un po' più in basso di quello destro e non è un caso . Ciò consente alla temperatura di un testicolo di cambiare senza che l' energia venga inviata all'altro testicolo, come accadrebbe se fossero adiacenti o si toccassero. In questo modo, il corpo può aumentare o diminuire la temperatura di un testicolo senza influenzare la temperatura dell'altro.

Oltre a quanto espresso, i muscoli dello scroto avvicinano i testicoli al corpo se avvertono un potenziale pericolo , anche se non si tratta sempre di una minaccia reale. Ad esempio, semplicemente accarezzare l'interno della coscia può innescare questo riflesso e anche le emozioni legate alla reazione fisiologica di "lotta o fuga" possono creare questa risposta. In altre parole, se un uomo si sente minacciato oppure è spaventato, i muscoli dello scroto si contraggono senza che lui se ne renda conto.

L'evoluzione ha voluto che i testicoli fossero dotati di moltissime terminazioni nervose che, per di più, non sono protette da uno spesso strato di derma (come accade invece, per esempio, alla punta delle dita), quindi sono ipersensibili al dolore .

La biancheria intima attillata influenza la fertilità

Uno studio ha rilevato che le persone con testicoli che indossavano principalmente boxer avevano una concentrazione media di spermatozoi maggiore del 25% e un conteggio totale di spermatozoi maggiore del 17% rispetto agli uomini che indossavano altri tipi di biancheria intima, come gli slip (Mínguez-Alarcón L, Gaskins AJ, Chiu Y, Messerlian C, Williams PL, Ford JB, Souter I, Hauser R, Chavarro JE. Type of underwear worn and markers of testicular function among men attending a fertility center. Hum. Reprod. 2018;33(9):1749-1756).

In linea generale, quindi, sarebbe meglio indossare biancheria intima ampia e non attillata (come ad esempio i boxer), perché fornisce ai testicoli spazio sufficiente per regolare la temperatura. Se i testicoli diventano troppo caldi, diminuiranno il numero e la qualità degli spermatozoi. Avere più spazio nei boxer consente allo scroto di allontanarsi dal corpo per regolare la temperatura, invece di mantenerlo intrappolarlo contro il corpo in slip troppo aderenti.

Cos’altro fa surriscaldare i testicoli

La biancheria intima attillata non è l'unica cosa che può surriscaldare i testicoli. Tutto ciò che aumenta il calore, come sedersi regolarmente in una vasca idromassaggio per lunghi periodi di tempo, può ridurre il numero e la qualità dello sperma.