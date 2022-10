Cos'è il Testamento Biologico?

Il testamento biologico - o biotestamento - è uno strumento attraverso il quale l'individuo può esprimere la propria volontà in merito a trattamenti sanitari che intende ricevere o rifiutare nei casi in cui non sia più in grado di prendere decisioni in maniera autonoma o nel caso in cui tali decisioni non possano essere espresse chiaramente a causa di una sopravvenuta in capacità.

Più precisamente, si tratta di un atto scritto (benché, come vedremo, possono esserci alcune eccezioni) che viene redatto da una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali attraverso il quale viene espressa, in maniera anticipata, la volontà o meno di ricevere le cure proposte nel caso in cui si dovesse trovare ad affrontare malattie o condizioni irreversibili e invalidanti.

A differenza del testamento tradizionale, il testamento biologico è un atto che esprime le volontà di chi lo redige relativamente a ciò che potrebbe capitare quando esso è ancora in vita e non in seguito alla sua morte.