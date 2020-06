Generalità Nell'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, i test sierologici permettono di valutare se le persone sono entrate in contatto con il virus SARS-CoV-2. Si tratta di esami che permettono di rilevare nel sangue gli anticorpi diretti contro il nuovo Coronavirus, quindi sono utili per stabilire se gli individui siano stati infettati dal virus e/o abbiano sviluppato una risposta immunitaria contro lo stesso. Shutterstock Come vedremo successivamente, in funzione delle conoscenze ad oggi disponibili, i test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 non hanno finalità diagnostica e non sostituiscono la conferma eziologica di COVID-19 tramite l'identificazione del materiale genetico virale (RNA) da tampone del naso e della gola. L'utilizzo dei test sierologici è importante, invece, per la ricerca e la valutazione epidemiologica dell'infezione.

Cosa Sono Cosa sono i Test Sierologici? In generale, i test sierologici sono indagini diagnostiche realizzate su campioni di sangue che permettono di verificare la presenza di una risposta immunitaria nei confronti di un agente infettivo. In altre parole, questi esami identificano gli anticorpi (o immunoglobuline, abbreviate in Ig) prodotti contro un agente infettivo, rintracciando sia le IgM (indicative di un'infezione recente), sia le IgG (infezione passata). Occorre ricordare che gli anticorpi sono coinvolti nella risposta immunitaria e vengono prodotte dai linfociti B in risposta ad un'infezione; aiutano a neutralizzare l'agente patogeno, andandosi a legare ad esso. Coerentemente, i test sierologici sono esami utilizzati per identificare la presenza di una risposta immunitaria nell'ambito della malattia da Coronavirus 2019 (COVID-19). In caso di COVID-19, gli anticorpi iniziano a essere identificabili a partire dalla fine della seconda settimana dall'inizio dei sintomi, quindi verso la fine della terza settimana da quando è stata contratta l'infezione da SARS-CoV-2.

Modalità e Tipologie Gli esami sierologici per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 si suddividono principalmente in qualitativi (rapidi) e quantitativi. In entrambi i casi, si cercano le classi di anticorpi (immunoglobuline di classe IgM e IgG; alcuni test rilevano anche le IgA) per stabilire se il soggetto è entrato in contatto con il virus. In sintesi, i test qualitativi confermano la presenza o l'assenza di anticorpi (risposta sì/no), mentre gli esami sierologici quantitativi identificano le classi di Ig prodotte dall'organismo contro il virus responsabile di COVID-19 e ne misurano precisamente la concentrazione. Test sierologici COVID-19 qualitativi (rapidi) Shutterstock Gli esami sierologici qualitativi sono test rapidi che vengono eseguiti su sangue capillare, cioè sono sufficienti poche gocce di sangue ottenute con un pungidito dal polpastrello di un dito della mano. Il riscontro si ottiene con un kit portatile nel giro di pochi minuti, esattamente come avviene nel caso del test di gravidanza ad uso domestico che rileva l'ormone beta hCG nell'urina. I test sierologici rapidi sono di natura puramente qualitativa, quindi possono solo indicare la presenza o l'assenza di anticorpi. Nota bene: il Ministero della Salute conferma che non esiste alcun test rapido basato sull'identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM, che IgG) diretti verso SARS-CoV-2 validato per la diagnosi di contagio virale o di COVID-19. Test Sierologici COVID-19 quantitativi I test sierologici quantitativi dosano in maniera sensibile e specifica le quantità di anticorpi prodotti. Il campione viene acquisito attraverso un normale prelievo venoso, per essere valutato in laboratorio con sistemi di rilevazione con chemiluminescenza (CLIA) oppure metodi immunoenzimatici (ELISA). Per avere il risultato, sono necessarie un paio di ore circa. Oltre ad una migliore affidabilità, i dati quantitativi ottenuti con i test sierologici quantitativi permettono il monitoraggio nel tempo del valore e sono memorizzati all'interno del sistema informativo di laboratorio (LIS). Per la particolare modalità d'esecuzione, il processo (dalla raccolta del campione alla refertazione) è sottoposto a rigorosi processi di verifica di qualità interna ed esterna. IgM, IgG e fasi dell’infezione da SARS-CoV-2 Attraverso i test sierologici, è possibile andare ad individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus. Le IgM sono le immunoglobuline che si formano per prime in risposta all'infezione: sono tipicamente gli anticorpi meno specifici, ma sono responsabili di una sostenuta reazione nei confronti dell'agente virale. La loro produzione inizia dal terzo-quinto dalla comparsa dei sintomi di COVID-19 e, dopo qualche tempo, il loro livello cala per lasciare spazio alle IgG. Queste si sviluppano successivamente, di solito, un paio di settimane dopo l'inizio dell'infezione (7-10 giorni dalla comparsa dei sintomi), raggiungendo una positività nei pazienti infetti da SARS-CoV-2 del 100% dopo 2-3 settimane. Quando nel sangue vengono rilevate le IgG significa si è formata una "memoria immunologica" nei confronti dell'antigene virale. Qualora fossero anche dotate di potenziale neutralizzante sul virus, le IgG potrebbero prevenire reinfezioni future. Per approfondire: Coronavirus 2019-nCoV Come Riconoscere i Primi Sintomi e Cosa Fare Un risultato positivo delle IgM al test sierologico quantitativo indica che potrebbe esserci la possibilità che il virus sia ancora nell'organismo. Per prevenire l'infezione di altre persone, diventa dunque molto importante eseguire anche il tampone per accertare se il SARS-CoV-2 sia stato contratto oppure no. La durata delle memoria immunologica nei confronti di SARS-CoV-2 non è ancora stata stabilita, come non esistono al momento relative prove che le persone guarite da COVID-19 dotate di anticorpi siano davvero protette da una seconda infezione. Inoltre, resta d'accertare se la risposta immunitaria negli asintomatici sia protettiva o se queste persone rischiano una nuova infezione, pur avendo il test sierologico positivo. IgA Recentemente, è stato evidenziato che SARS-CoV-2 stimola un'efficiente produzione di immunoglobuline IgA secretorie, anticorpi che risiedono soprattutto nelle vie aeree, dove rappresentano il primo e più importante mezzo di difesa contro le infezioni locali. Queste immunoglobuline sono presenti in saliva o secrezione bronchiale anche nel caso di infezioni asintomatiche o lievi.