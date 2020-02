L'esame prevede l'utilizzo di uno strumento (elettrocardiografo) capace di registrare e riportare graficamente il ritmo e l' attività elettrica del cuore quando viene sottoposto ad un esercizio fisico intenso . L'obiettivo del test da sforzo consiste nell'identificare la presenza di problemi cardiaci che non emergerebbero in condizioni di riposo.

Quando le condizioni di salute non lo consentono (ad esempio, non riesce a camminare) l'affaticamento è riprodotto attraverso la somministrazione di farmaci , come:

A cosa serve

Perché si esegue il Test da Sforzo?

Il test da sforzo è un esame che si esegue in una condizione di aumentato impegno del cuore. Ciò consente di valutare le reazioni dell'apparato cardiocircolatorio ed individuare eventuali anomalie che non si evidenzierebbero in condizioni di normalità (a riposo). La comparsa di sintomi o di alterazioni dell'elettrocardiogramma o della pressione arteriosa nel corso dell'esame contribuisce all'identificazione di alcune malattie cardiache, soprattutto quando sono implicate alterazioni dello stato anatomo-funzionale delle arterie coronarie (vasi che portano il sangue al cuore).

Test da Sforzo: quando è indicato?

L'elettrocardiogramma sotto sforzo è l'esame d'elezione per lo studio della cardiopatia ischemica.

Il test da sforzo è utilizzato anche per l'approfondimento di:

Il test da sforzo viene utilizzato anche per valutare l'efficacia di un'angioplastica o di un by pass, oltre a consentire il monitoraggio di una terapia farmacologica.

In medicina dello sport, il test da sforzo è impiegato principalmente per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e nei controlli degli atleti. L'esame è utilizzato anche per alcune categorie di lavoratori.

Esami associati al Test da Sforzo

Di solito, il test da sforzo è prescritto dopo aver eseguito altre indagini, incluse:

Elettrocardiogramma (ECG);

Spirometria;

Ecocardiocolordoppler.

Se durante quest'iter diagnostico convenzionale non è stata individuata la causa dei disturbi per cui era stato prescritto il test da sforzo, il medico può decidere procedere con altri esami specifici per approfondire il quadro patologico, come ad esempio:

Scintigrafia da sforzo;

Ecocardiografia da stress (detta anche ecostress).

Qualora le informazioni raccolte facciano sospettare la presenza di una malattia coronarica, è molto probabile sia prescritta una coronarografia, prima di stabilire un protocollo terapeutico più adeguato alla gestione dello specifico caso clinico.