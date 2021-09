Test Salivari COVID-19: Come Funzionano e Quando Si Possono Usare

I test salivari COVID-19 hanno, quindi, un potenziale come strumento diagnostico, ma non sono privi di limiti :

Queste complicazioni hanno portato a valutare la raccolta della saliva per scopi diagnostici e sorveglianza epidemiologica . Il vantaggio principale è che il metodo di campionamento diretto è più pratico, non invasivo e rende possibile la rilevazione sia dell'RNA del virus stesso, che degli antigeni.

I tamponi nasofaringei mostrano, inoltre, alcune limitazioni nella raccolta del materiale biologico da esaminare: per esempio, rendono necessaria la disponibilità di operatori sanitari; presentano un rischio per la possibile trasmissione di particelle virali tramite aerosol ; in caso di trombocitopenia o qualsiasi altro disturbo della coagulazione , la procedura di raccolta può accelerare il sanguinamento ecc.

La saliva ha attirato l'attenzione come campione alternativo rispetto alle secrezioni respiratorie per rilevare SARS-CoV-2 sulla base di alcune considerazioni.

Con regole e limitazioni stabilite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dal Ministero della Salute in funzione dell'andamento della pandemia e sulla base delle evidenze accumulate, i test salivari molecolari rappresentano un' alternativa valida al molecolare nasofaringeo, nei casi in cui quest'ultimo non possa essere praticato, preferibilmente entro i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi.

Allo stato attuale, infatti, il test molecolare da tampone naso-faringe o, eseguito con analisi in laboratorio, rimane in assoluto il più affidabile (sensibilità media 90%; specificità oltre 99%); per questo, è ancora considerato l'esame "gold standard" per la diagnosi di COVID-19: rileva il genoma ( RNA ) del virus SARS-CoV-2 nel campione biologico, quindi fornisce conferma eziologica dell'infezione.

I test salivari sono indagini che rilevano la presenza del virus di SARS-CoV-2 in un campione di saliva e possono contribuire a monitorare la diffusione di COVID-19 , qualora non sia possibile ottenere tamponi nasofaringei (Circolare 14 maggio 2021, Ministero della Salute).

Nel complesso, gli studi disponibili indicano una sensibilità diagnostica variabile dei test molecolari su campioni di saliva, in relazione alla tecnica di raccolta: una sensibilità maggiore è stata rilevata nella saliva orofaringea posteriore del primo mattino, mentre una sensibilità inferiore è stata osservata con la tecnica del "general spitting" (sputo). Come già detto, la sensibilità diminuisce dopo i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi .

I test salivari hanno il vantaggio di essere meno invasivi rispetto al test molecolare basato sul tampone naso-faringeo (esame "gold standard" per la diagnosi di COVID-19) e presentano simile performance in termini di identificazione dei casi positivi, se la raccolta del campione viene eseguita entro i primi cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi e quando la carica virale è elevata.

Nel corso dell'anno scolastico 2021-22, è stata predisposta una campagna di tamponi salivari a campione in gruppi di scuole sentinella , definite provincia per provincia, finalizzate ad accrescere la sicurezza dello svolgimento dell'attività didattica; la loro esecuzione servirà a monitorare la diffusione del virus fra i banchi e la programmazione della scuola in presenza.

I test salivari molecolari sono stati indicati come strumento valido per tutelare lo svolgimento delle lezioni in presenza nel " Rapporto indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico " dell'Istituto Superiore di Sanità.

Attualmente, i test salivari possono essere considerati un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l'accettabilità di test ripetuti, in particolare:

La circolare del Ministero della Salute sull'« Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 » del 14 maggio 2021, pone alcune limitazioni in considerazione del fatto che:

Test Salivari Antigenici

I test salivari antigenici rapidi sono dispositivi medici che evidenziano la presenza di alcuni antigeni, solitamente le proteine del Nucleocapside (proteine N), indicativi dell'esposizione a SARS-CoV-2.

Rispetto ai test salivari molecolari, costano meno, richiedono brevi tempi per fornire una risposta (in media, 15 minuti) e sono disponibili anche in kit commerciali con marchio CE, finalizzati all'autotest per il Coronavirus e convalidati secondo le normative vigenti comunitarie (UE) e nazionali.

In termini di affidabilità, i test salivari antigenici non sono paragonabili ai test molecolari, ma mostrano livelli di sensibilità simili a quelli dei tamponi antigenici rapidi, rendendo il loro utilizzo applicabile sono in alcune situazioni (per lo più a basso rischio) e, in caso di risultato positivo o dubbio, necessitano di conferma diagnostica. Occorre precisare che la ridotta affidabilità dei test antigenici sulla saliva è variabile e dipende soprattutto da alcuni ostacoli di carattere pratico, ossia come vengono eseguiti e dalla fase dell'infezione in cui ci si trova. Se la carica virale è bassa o il prelievo del materiale biologico non è conforme a permettere il rilevamento degli antigeni virali, la probabilità di ottenere risultati sfalsati è più alta.

Secondo il Ministero della Salute "esistono test antigenici rapidi che sono stati validati negli Stati membri dell'UE sulla base di campioni alternativi, come saliva, espettorato e/o feci, che, tuttavia, attualmente non sono inclusi nell'elenco dei test antigenici rapidi concordato dal Comitato per la sicurezza sanitaria (HSC, Health Security Committee).

In conclusione, è necessario svolgere ancora degli approfondimenti per valutarne la reale applicabilità dei test salivari antigenici.

Quali sono i test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2? Test molecolari : identificano anche piccole quantità dell'RNA (acido nucleico) del Coronavirus mediante un metodo di amplificazione (PCR) a partire da campioni nasofaringei od orofaringei;

: identificano anche piccole quantità dell'RNA (acido nucleico) del Coronavirus mediante un metodo di amplificazione (PCR) a partire da campioni nasofaringei od orofaringei; Test antigenici : permettono di evidenziare, mediante tampone nasale, naso/oro-faringeo, salivare, la presenza di componenti del virus. Analogamente a quelli molecolari, i test antigenici COVID-19 sono di tipo diretto, cioè valutano direttamente la presenza di tracce del virus nel campione clinico, con la differenza che il tampone molecolare identifica un bersaglio genico nel genoma a RNA del virus SARS-CoV-2, mentre il saggio antigenico rileva le sue proteine (antigeni);

: permettono di evidenziare, mediante tampone nasale, naso/oro-faringeo, salivare, la presenza di componenti del virus. Analogamente a quelli molecolari, i test antigenici COVID-19 sono di tipo diretto, cioè valutano direttamente la presenza di tracce del virus nel campione clinico, con la differenza che il tampone molecolare identifica un bersaglio genico nel genoma a RNA del virus SARS-CoV-2, mentre il saggio antigenico rileva le sue proteine (antigeni); Test sierologici: rilevano la presenza di anticorpi specifici che indicano un'infezione pregressa o in atto.

Bibliografia e Link utili