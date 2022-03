Test Salivari COVID: Come Funzionano, Affidabilità e Tipologie

Cosa e Quali Sono Test Salivari per SARS-CoV-2: Cosa Sono? I test salivari sono indagini che rilevano la presenza del virus di SARS-CoV-2 in un campione di saliva e possono contribuire a monitorare la diffusione di COVID-19, qualora non sia possibile ottenere tamponi nasofaringei (Circolare 14 maggio 2021, Ministero della Salute). Shutterstock Allo stato attuale, infatti, il test molecolare da tampone naso-faringeo, eseguito con analisi in laboratorio, rimane in assoluto il più affidabile (sensibilità media 90%; specificità oltre 99%); per questo, è ancora considerato l'esame "gold standard" per la diagnosi di COVID-19: rileva il genoma (RNA) del virus SARS-CoV-2 nel campione biologico, quindi fornisce conferma eziologica dell'infezione. Con regole e limitazioni stabilite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dal Ministero della Salute in funzione dell'andamento della pandemia e sulla base delle evidenze accumulate, i test salivari molecolari rappresentano un'alternativa valida al molecolare nasofaringeo, nei casi in cui quest'ultimo non possa essere praticato, preferibilmente entro i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi. A differenza del tampone naso-faringeo, l'analisi prevede la raccolta di un campione di saliva, pertanto il prelievo è meno invasivo e più semplice da realizzare. Test Salivari: Quali Sono Ne esistono di due tipi: Test salivari molecolari : rilevano la presenza nel campione del materiale genetico del virus (RNA); sono noti anche come tamponi salivari , per sottolineare la tecnica analitica molecolare, effettuabile solo in laboratorio, e distinguerli gergalmente da quelli antigenici (rapidi). Per i risultati occorrono indicativamente 12-24 ore. Il tampone salivare molecolare è il più attendibile, poiché è capace di identificare l'infezione sin dall'inizio, con una precisione superiore al 99% (quindi è sovrapponibile al test molecolare COVID-19 su tampone nasofaringeo ).

Le diverse tecniche e sedi di raccolta (saliva orale, saliva orofaringea posteriore) possono avere un impatto sulla sensibilità del metodo;

I campioni di saliva possono essere mucosi e viscosi, determinando difficoltà di lavorazione con i metodi e le attrezzature automatizzate di estrazione dell'RNA o di estrazione/amplificazione.

Test Salivari Molecolari Shutterstock I test salivari di tipo molecolare identificano tracce specifiche del genoma del Coronavirus (bersaglio genico), quindi può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2. Il campione di secrezioni salivari viene processato con una tecnica di biologia molecolare chiamata reverse transcription Real Time PCR (rt-Real Time PCR), che combina due PCR: prima una RT-PCR e, successivamente, una Real Time PCR per la rilevazione del genoma (RNA) del virus SARS-CoV-2. I test salivari hanno il vantaggio di essere meno invasivi rispetto al test molecolare basato sul tampone naso-faringeo (esame "gold standard" per la diagnosi di COVID-19) e presentano simile performance in termini di identificazione dei casi positivi, se la raccolta del campione viene eseguita entro i primi cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi e quando la carica virale è elevata. Come Si Raccoglie il Campione di Saliva Il campione di saliva può essere prelevato con diverse modalità: Succhiando per 2 minuti una spugnetta tipo lecca-lecca;

Con un piccolo cilindro di cotone da masticare per un minuto;

Con raccolta della saliva accumulata a livello del pavimento orale, tramite sputo (general spitting). Affidabilità dei Test Salivari Molecolari In media, viene riconosciuto al test salivare un grado di sensibilità (probabilità che un malato risulti positivo al test) fino al 98%, nonostante la corretta raccolta del campione salivare sia un passaggio cruciale. Nel complesso, gli studi disponibili indicano una sensibilità diagnostica variabile dei test molecolari su campioni di saliva, in relazione alla tecnica di raccolta: una sensibilità maggiore è stata rilevata nella saliva orofaringea posteriore del primo mattino, mentre una sensibilità inferiore è stata osservata con la tecnica del "general spitting" (sputo). Come già detto, la sensibilità diminuisce dopo i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi. Risultati dopo quanto? L'esito del test salivare molecolare è generalmente prodotto entro 12-24 ore, a seconda dei laboratori.