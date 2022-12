Test Malattie Sessualmente Trasmissibili: come faccio a sapere se ho una IST?

Premessa Ogni giorno, più di un milione di infezioni a trasmissione sessuale (IST) vengono acquisite in tutto il Mondo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche se alcune di queste infezioni sono comuni, sapere di averne contratta una potrebbe non essere un'associazione così scontata. Shutterstock Ricordiamo, infatti, che la maggior parte delle malattie sessualmente trasmissibili è asintomatica o produce solo lievi sintomi nelle fasi iniziali e potrebbe non essere riconosciuta. Senza sottovalutare il fatto che alcune infezioni come il virus dell'herpes simplex di tipo 2 (che può causare l'herpes genitale) e la sifilide aumentano il rischio di contrarre altre malattie sessualmente trasmissibili, come il virus dell'immunodeficienza umana (HIV). Conoscere alcune nozioni base sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sull'importanza di sottoporsi ai test per identificarle può cambiare l'approccio alle proprie abitudini sessuali, nonché alle precauzioni che si adottano. Prima di tutto: cosa sono le Malattie Sessualmente Trasmissibili? Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) sono patologie che si trasmettono per lo più attraverso i rapporti vaginali, anali e orali con un/a partner infetto/a. Il contagio non avviene, però, esclusivamente per via sessuale. Batteri, virus, funghi e parassiti che ne sono responsabili si possono contrarre anche attraverso altre attività intime in cui è possibile lo scambio di fluidi corporei (saliva, eiaculato maschile, secrezioni vaginali e sangue), nonché dal contatto diretto con la pelle o le mucose e attraverso attività non sessuali, inclusa la condivisione di aghi o l'allattamento al seno. La più nota malattia sessualmente trasmissibile è sicuramente l'AIDS, ma ne esistono molte altre più comuni e altrettanto temibili: gonorrea, sifilide, clamidia, infezioni da papilloma virus umano (HPV), herpes genitale, epatite B e tricomoniasi sono le condizioni a maggiore incidenza.

Perché i test MST sono importanti Test Malattie Sessualmente Trasmissibili: perché sono importanti? Molte malattie sessualmente trasmissibili decorrono a lungo in maniera asintomatica, cioè senza provocare manifestazioni evidenti, o presentano sintomi generali e non specifici, almeno nelle prime fasi dopo il contagio. Non avvertendo disturbi particolari, il soggetto non è consapevole della propria condizione: ciò facilita la trasmissione della malattia, dato che, pur non presentando sintomi, egli può comunque contagiare altre persone. Questo ci fa capire quanto siano importanti sia la prevenzione che la diagnosi precoce. Anche senza sintomi, infatti, le malattie sessualmente trasmissibili hanno un profondo impatto sulla salute sessuale e riproduttiva in tutto il Mondo, rendendo di fondamentale importanza lo screening e gli esami per identificarle. Senza test, le infezioni non possono essere trattate, portando a complicazioni di salute e trasmissione a nuovi partner sessuali. Fidarsi di un/a partner che non si è sottoposto al test per le malattie sessualmente trasmissibili prima di avere rapporti sessuali significa anche fidarsi di tutti i/le loro ex partner non testati/e. Ricorda! Le malattie a trasmissione sessuale sono comuni e contagiose, ma a volte asintomatiche, il che significa che è possibile contrarre una MST e trasmetterla ad altri senza nemmeno rendersene conto. Se si è sessualmente attivi, i test per le malattie sessualmente trasmissibili andrebbero considerati come una delle cose più importanti che si può fare per proteggere la propria salute. Cosa succede se le IST non vengono trattate? Oltre alla continua diffusione dell'infezione a nuovi partner, se non trattate, le malattie sessualmente trasmissibili possono causare conseguenze sulla salute a lungo termine (sia per i sé, che per i/le loro partner sessuali), motivo per cui la diagnosi precoce e il trattamento sono fondamentali. La gonorrea e la clamidia, ad esempio, sono le principali cause di infertilità e possono portare ad un rischio più elevato di gravidanza extrauterina (o ectopica). Le malattie sessualmente trasmissibili possono anche causare danni agli organi non riproduttivi. La sifilide può danneggiare gli occhi, il cervello e il sistema nervoso; la clamidia può causare infiammazione del rivestimento del fegato, mentre la gonorrea può colpire le articolazioni e la pelle. In alcuni casi, come con la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), l'infezione da HIV non trattata può essere pericolosa per la vita. L'HPV può causare, invece, il tumore del collo dell'utero, così come neoplasie della vulva, della vagina, del pene, dell'ano e della gola.

Come sapere se si ha una MST Come sapere se ha una Malattia Sessualmente Trasmissibile? Quando presenti, i sintomi che possono far sospettare la presenza di una malattia sessualmente trasmissibile, comprendono: Secrezioni genitali ;

; Dolore pelvico ;

; Prurito intimo ;

; Dolore durante la minzione ;

; Dolore durante i rapporti sessuali. Chiaramente, altre manifestazioni, così come il decorso della malattia sessualmente trasmissibile differiscono in base al tipo di infezione. L'unico modo per individuare con certezza eventuali malattie acquisite nel caso di rapporti sessuali è sottoporsi ai test. Questi esami possono variare in base ai fattori di rischio individuali e/o sono mirati da un sospetto clinico, essendo le malattie sessualmente trasmissibili molte e diverse tra loro, così come metodi di esecuzione e campioni biologici su cui eseguire la ricerca dei patogeni responsabili. Se si ha il dubbio di aver contratto un'infezione sessualmente trasmissibile, per esempio, potrebbe essere indicata l'esecuzione di un tampone per la ricerca del Trichomonas o del gonococco, un prelievo ematico per valutare la presenza di epatite, HIV o sifilide e così via. Se fatti tempestivamente, questi esami permettono di iniziare terapie che portano alla guarigione o che limitano le conseguenze peggiori. Test Malattie Sessualmente Trasmissibili: quando sono indicati? Chiunque sia sessualmente attivo può contrarre un'infezione sessualmente trasmissibile; tuttavia, viene raccomandato lo screening o l'esecuzione di test per le specifiche MST in presenza di segni e sintomi e/o ai soggetti considerati a rischio per età, sesso, stato di salute, numero di partner e abitudini sessuali. In generale, è una buona idea fare il test per le infezioni sessualmente trasmissibili se: Si sta per iniziare una nuova relazione (è possibile che uno o entrambi i partner abbiano convissuto per anni con una IST non diagnosticata)

Tu e il/la tuo/a partner state pensando di non usare preservativi o altri metodi di barriera come anticoncezionali

Si è stati traditi o nel caso si abbia più partner sessuali (cioè la relazione non è reciprocamente monogama)