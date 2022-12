Test Malattie Sessualmente Trasmissibili: Esami per la Donna

4) Le donne potrebbero non vedere i sintomi facilmente come gli uomini.

A volte, le manifestazioni delle malattie sessualmente trasmesse insorgono entro breve tempo. In altri casi, ci mettono anni prima di manifestarsi, e lo fanno nelle forme più diverse; se in una prima fase la malattia può passare inosservata, a distanza di molto tempo possono insorgere complicanze anche molto gravi, talvolta irreversibili , sia nell'uomo che nella donna.

Al manifestarsi di questi disturbi e per qualsiasi altro dubbio, è sempre raccomandabile parlarne con il proprio medico o con il ginecologo di riferimento, che potrà così indicare quali test per le malattie sessualmente trasmissibili sono necessari e, sulla base del loro esito, può consigliare il trattamento più adatto al singolo caso.

Molte malattie sessualmente trasmissibili decorrono a lungo in maniera asintomatica , cioè senza provocare manifestazioni evidenti, o si presentano con sintomi aspecifici, almeno nelle prime fasi dopo il contagio. Altre volte, il corpo invia dei segnali che possono indicare la presenza di un'infezione: questi vanno interpretati come "spie d'allarme" e dovrebbero indurre a rivolgersi al medico e sottoporsi ai test per le malattie sessualmente trasmissibile. Questi sintomi includono:

A cosa servono i test MST

Esami per le Malattie Sessualmente Trasmissibili nella Donna: a cosa servono?

I test per le malattie sessualmente trasmissibili rappresentano l'unico modo per individuare con certezza eventuali infezioni acquisite nel caso di rapporti sessuali; se fatti tempestivamente, questi esami permettono di iniziare terapie che portano alla guarigione o che limitano le conseguenze peggiori. Ricordiamo, infatti, che, se non trattate, le malattie sessualmente trasmissibili possono causare problemi a lungo termine, sia per sé, che per le/i loro partner sessuali, motivo per cui la diagnosi precoce è importantissima.

Senza questi esami, le infezioni non possono essere trattate, portando a complicazioni di salute anche gravi e facilitando la trasmissione a nuovi partner sessuali. Nelle coppie stabili, invece, si rischierebbe di ricadere in un circolo vizioso, ovvero nelle reinfezioni per il cosiddetto "effetto ping-pong". In pratica, il/la partner non trattato rischierebbe di trasmettere nuovamente la malattia alla/al partner, motivo per cui il trattamento dev'essere esteso anche alle/ai partners sessuali avuti negli ultimi mesi, anche quando non presentano sintomi.