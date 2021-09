Test Fai da Te COVID-19: Cos’è, Come Funziona, Utilità e Limiti

A differenza del test molecolare (esame "gold standard" per la diagnosi di COVID-19 ), quindi, il test fai da te NON identifica tracce del genoma a RNA del Coronavirus, così come NON serve alla ricerca degli anticorpi specifici ( test sierologico ). L'autotest evidenzia la presenza di alcuni antigeni virali , solitamente le proteine del Nucleocapside ( proteine N ), indicative dell'esposizione a SARS-CoV-2.

I test fai da te COVID-19 costano meno e richiedono brevi tempi per fornire una risposta (in media, 15 minuti, anziché ore o giorni), a scapito dell' affidabilità che non è ancora paragonabile a quella dei test molecolari. In qualsiasi caso, è consigliabile l'utilizzo di kit commerciali per l'autotest per il Coronavirus che presentino marchio CE e siano convalidati secondo le normative vigenti , in conformità con quanto stabilito a livello comunitario (UE) e nazionale.

Il test fai da te COVID-19 è un test rapido di tipo antigenico , il cui esito consente di verificare in autonomia, comodamente a casa, se si è entrati in contatto con SARS-Cov-2 .

In generale, se il risultato del test fai da te COVID-19 è nullo , la linea corrispondente all' indicatore di qualità non appare.

Il risultato viene fornito dopo circa 15 minuti di attesa. A tal proposito, è importante far attenzione all'esatto tempo indicato dall'azienda produttrice nel foglietto di accompagnamento del kit, poiché l'esito potrebbe essere dubbio o non più leggibile oltre il periodo indicato, invalidando l'autotest per il Coronavirus.

Attenzione! I test salivari indicati come strumento per tutelare lo svolgimento delle lezioni in presenza nel " Rapporto indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico " dell'Istituto Superiore di Sanità sono molecolari, non antigenici.

I test fai da te COVID-19 contengono come substrato anticorpi monoclonali o policlonali specifici, in grado d'intercettare e di legarsi agli antigeni nucleoproteici presenti sulla superficie di SARS-CoV-2.

Possibili Applicazioni

Test Fai da Te COVID-19: Quando È Utile?

I test fai da te non sono finalizzati all'autodiagnosi in caso di sintomi, ma possono essere considerati un'opzione per il rilevamento di SARS-CoV-2, nei casi in cui serva verificare, entro pochi minuti, la positività al COVID-19. In altre parole, gli autotest possono aiutare a verificare l'eventuale positività al Coronavirus, in qualsiasi contesto.

A livello indicativo, i test fai da te COVID-19 sono strumenti potenzialmente utili quando non è immediatamente realizzabile il test molecolare (nota: in caso di sospetto contagio, il risultato andrà poi confermato, non appena possibile). Da questo punto di vista, l'autotest consente di prendere decisioni appropriate:

Alla protezione degli altri, in funzione del rischio di diffusione del virus;

Alla gestione dell'infezione in caso di positività, con il supporto del proprio medico.

La loro sensibilità è comunque limitata, quindi esiste il rischio di risultati non idonei e potrebbero innescare potenziali comportamenti a rischio, se effettuati al di fuori dai percorsi di screening e contact tracing approvati per il contenimento della pandemia.