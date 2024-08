Quando fare test di gravidanza: mattina o sera? Dopo quanto ritardo?

Per questi motivi, l'affidabilità dei risultati dei test di gravidanza è fortemente influenzata dal periodo in cui si svolge la prova.

In entrambi i casi, viene verificata la presenza della gonadotropina corionica umana ( beta-HCG ), un ormone secreto nell'organismo materno in occasione di una gravidanza. Il beta-HCG può essere infatti rilevato, attraverso l' urina o il sangue , circa una settimana dopo l'avvenuto concepimento (che si verifica, invece, entro 24 ore dall' ovulazione ).

Il periodo in cui è possibile che l' uovo venga fecondato inizia 4-5 giorni prima dell'ovulazione e termina 1-2 giorni dopo . Ciò è possibile in considerazione del fatto che la cellula uovo matura, quando viene espulsa dall'ovaia, riesce a sopravvivere per circa 24 ore, mentre gli spermatozoi possono rimanere vitali nell' apparato genitale femminile fino a 72-96 ore.

I test di gravidanza urinari ed ematici hanno un'affidabilità elevata; tuttavia, per ottenere un risultato sicuro, è opportuno rispettare le tempistiche indicate per ciascun metodo. La sintesi della beta-HCG inizia nel momento in cui si verifica l' annidamento dell'ovulo fecondato nell'utero, vale a dire una settimana circa dopo il concepimento . Per questo motivo, occorre qualche giorno affinché sia dosabile.

I test di gravidanza a uso domestico si acquistano in farmacia, senza ricetta medica. Di solito, questi dispositivi sono costituiti da uno stick dotato di una striscia reattiva che basta mantenere per pochi secondi sotto il flusso di urina.

Per individuare il giorno in cui è attesa la comparsa del flusso mestruale , occorre considerare l'intervallo di tempo che intercorre tra una mestruazione e la successiva. In pratica, per calcolare la durata ciclo mestruale, è necessario contare il numero di giorni che vanno dal primo giorno in cui compare il flusso mestruale fino al giorno che precede l'inizio della mestruazione successiva.

In linea generale, infatti, questi strumenti sono in grado di identificare il beta-HCG da 8 a 11 giorni dopo l'ovulazione. Tuttavia, dal momento che non tutti i test sono in grado di rilevare le più basse concentrazioni dell'ormone nelle urine, e dal momento che non è sempre possibile stabilire il momento esatto in cui si verifica la fase ovulatoria , soprattutto quando i cicli sono irregolari, è meglio eseguire la prova dopo quattro o cinque giorni di ritardo mestruale . In ogni caso, se il test è stato eseguito correttamente, si possono attendere alcuni giorni e ripetere la prova per confermare il risultato (spesso, la confezione contiene due stick).

La ricerca su sangue della beta-HCG è più sensibile e consente di fare chiarezza in presenza di un falso positivo. Con tale metodo, la presenza e la quantità dell'ormone si può riscontrare anche 7-10 giorni dall'avvenuto concepimento, garantendo un risultato sicuro al 100%. Il test di gravidanza ematico dev'essere eseguito in qualunque caso, anche se l'analisi urinaria con il kit a uso domestico ha già dato esito positivo circa l'avvenuto concepimento. Per effettuare l'esame su sangue della beta-HCG, è necessaria la prescrizione del proprio medico. Oltre a misurare in modo preciso la concentrazione della gonadotropina corionica umana, il test di gravidanza ematico consente di stabilire indicativamente la data in cui è avvenuta la fecondazione. A livello ematico, infatti, i livelli di quest'ormone aumentano nel sangue con l'incremento dell'attività placentare nelle prime settimane di gravidanza, quindi diminuiscono progressivamente, per rimanere poi stabili fino al termine della gestazione.

Il test di ricerca del beta-HCG su un campione di urine prima del ritardo mestruale, comporta il rischio di avere un falso negativo . Ciò significa che, sebbene la fecondazione sia avvenuta e la gravidanza è iniziata, la prova può dare un risultato negativo, dal momento che i livelli ormonali sono ancora troppo bassi per essere rilevati. In linea teorica, infatti, il test di gravidanza a uso domestico è attendibile al 90% a partire dal primo giorno di ritardo; tuttavia, dopo due o tre giorni dalla mancata mestruazione è possibile ottenere una risposta affidabile fino al 99%. Per questo motivo, il consiglio è sempre quello di attendere qualche giorno dalla mancata mestruazione prima di effettuare il test, specie in caso di cicli irregolari.

La maggior parte dei test può essere eseguita in qualsiasi momento della giornata: gli attuali dispositivi per uso domestico hanno una sensibilità molto elevata e sono in grado di rilevare concentrazioni anche basse di beta-HCG. Tuttavia, è preferibile utilizzare la prima urina del mattino , appena sveglie, in quanto c'è una maggior concentrazione di ormoni e il risultato è più sicuro. Inoltre, è consigliabile evitare di assumere troppi liquidi prima di eseguire il test di gravidanza oppure attendere almeno quattro ore di distanza dall'ultima minzione .

Test di gravidanza: quale acquistare

