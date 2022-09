Test Covid linea T sbiadita: cosa significa

Molte dei sintomi comuni alla semplice influenza stagionale coincidono anche con quelli del Covid. Basti pensare a raffreddore e mal di gola su tutti. In questi casi si è spesso portati ad effettuare l'autotest, con il kit che si acquista in famracia ma anche presso la Gdo, per sapere se si è positivi al Covid. Nel caso in cui il cosiddetto tampone rapido presenti la linea T che indica la positività visibilmente sbiadita si pensa di essere " debolmente positivi ". In realtà non è da interpretare in questo modo, in quanto il test antigenico rapido non è formulato per fornire un'indicazione di tipo quantitativo, ossia relativo a quanto si è contagiosi e da quanto tempo si è stato contagiati, per cui il livello di colorazione della linea di test non è correlato alla carica virale, come sostenuto da diversi esperti in virologia.

Auto test Covid: come si interpreta il risultato?

Quando viene effettuato un tampone rapido ciò che otteniamo come risultato è un'indicazione qualitativa, comprendiamo cioè se siamo positivi o negativi al virus. Se compare la linea T, anche se appena accennata, il tampone è da leggere come positivo senza tuttavia avere indicazioni sulla carica virale. Ne consegue che, nonostante la linea T sia sbiadita, si possa essere contagiosi, perché non vi è correlazione sulla colorazione leggera e la bassa carica virale.

Nei test molecolari, invece, il risultato può essere anche "debolmente positivo" nel caso in cui sia stato effettuato il testi in fase di incubazione o in presenza di carica virale bassa (in via di negativizzazione).

Cosa può contribuire alla bassa colorazione della linea T? Molteplici fattori esterni possono influire come ad esempio la conservazione a temperature non indonee (non deve restare al caldo); eseguire il prelievo in modo corretto (meglio se non solo nasale). Concludendo non è possibile affermare che a una linea sbiadita corrisponda una bassa carica virale quindi le persone devono continuare a mettere in atto le precauzioni: indossare la mascherina, isolarsi e soprattutto non avere contatti con persone fragili.