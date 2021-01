Test Antigenico COVID-19 - Test Antigenici Rapidi

I test antigenici COVID-19 hanno minor costo e richiedono brevi tempi per fornire una risposta (30-60 minuti, invece che ore o giorni); ciò li rende uno strumento strategico che può essere applicato ad alcune particolari situazioni (per esempio, nello screening dei passeggeri negli aeroporti), come alternativa ai tamponi molecolari. La sensibilità e la specificità del test antigenico COVID-19 sono, però, inferiori a quelle del test molecolare, quindi le diagnosi di positività ottenute devono essere confermate da un secondo tampone molecolare.

A differenza del tampone molecolare (esame " gold standard " per la diagnosi di COVID-19 ), però, il test antigenico non identifica tracce specifiche del genoma a RNA del virus SARS-CoV-2, ma rileva alcune componenti del virus (proteine Spike e Nucleocapside) indicative dell'avvenuta esposizione all'agente virale.

La raccolta del campione viene eseguita inserendo un bastoncino ovattato, simile ad un cotton fioc, sterile e flessibile attraverso la narice , fino a quando non viene incontrata una resistenza in corrispondenza del retro del rinofaringe . Segue la lieve e delicata rotazione del tampone, quindi il bastoncino viene estratto e inserito in un apposito contenitore. La stessa procedura viene ripetuta a livello della faringe . Alcuni test antigenici vengono eseguiti sulla saliva .

Il risultato della reazione antigene-anticorpo può essere direttamente visibile a occhio nudo o letto mediante una semplice apparecchiatura al "point of care" (POCT), senza la necessità di essere effettuato in un laboratorio.

I test antigenici COVID-19 contengono come substrato anticorpi specifici in grado di legarsi agli antigeni virali del coronavirus responsabile dell'infezione.

Indicazioni

Sebbene i test di riferimento per la diagnosi di COVID-19 siano quelli molecolari per sensibilità e specificità, in alcune circostanze è possibile ricorrere ai test antigenici. Nella fase iniziale, immediatamente successiva all'inizio dell'infezione, i test antigenici e quelli molecolari hanno una sensibilità simile, rendendo utile l'uso anche dei primi per lo screening nel contact tracing (tracciamento dei contatti).

Oltre ad essere di semplice esecuzione e risultare meno costosi, questi test:

Forniscono il risultato in un tempo minore dei test molecolari, consentendo un veloce monitoraggio di eventuali contagi ed il conseguente isolamento del soggetto, limitando la diffusione dell'infezione in ambiente comunitario;

Sono eseguibili anche in modo delocalizzato;

Se c'è link epidemiologico, consentono di accelerare le misure previste.

Il test antigenico COVID-19 può essere utilizzato per l'identificazione dei contatti asintomatici dei casi, nonostante non sia specificamente autorizzato per questa destinazione d'uso.

Test Antigenico COVID-19: quando è utile?

I test antigenici sono strumenti potenzialmente utili soprattutto per le indagini di screening.

Shutterstock

Ad ottobre 2020, sulla base della Nota tecnica ad interim elaborata da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, il test antigenico COVID-19 su tampone oro-naso faringeo o nasale viene indicato come possibile alternativa qualora le capacità diagnostiche di test molecolari siano già saturate, in caso di contact tracing. Per i risultati positivi al test antigenico (ad esempio: sospetto sintomatico con o senza link epidemiologico, soggetto in quarantena se compare sintomatologia), è opportuna la conferma con tampone molecolare.

L'uso nei soggetti asintomatici, per i quali questi test non sono stati finora indicati nella routine di controllo delle infezioni, è ancora oggetto di valutazione.