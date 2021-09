Introduzione Da diverso tempo l'ipotesi di somministrazione di un'eventuale terza dose del vaccino anti-COVID-19 è argomento di interesse e discussione. Ai primi di settembre 2021, tale ipotesi sembra ormai essere divenuta realtà, anche a causa della diffusione della più contagiosa variante Delta (ex variante indiana). Tuttavia, il possibile calendario deve ancora essere definito completamente e la situazione rimane in evoluzione. Nel resto del Mondo, altri Paesi hanno già iniziato o si stanno preparando all'inoculazione della terza dose del vaccino atto a prevenire la malattia scatenata da SARS-CoV-2, fra questi ritroviamo la Germania, la Francia, Israele, gli Stati Uniti e la Spagna.

Terza Dose o Dose Booster? Terza Dose, Dose Booster e Dose di Rinforzo: un po' di chiarezza Da quando si è delineata l'ipotesi di una inoculazione aggiuntiva al normale ciclo vaccinale si è sempre parlato di "terza dose", tuttavia, questa dicitura non sarebbe propriamente corretta, o meglio , non lo è in tutte le situazioni. Difatti, si dovrebbe parlare di "terza dose" solo per indicare la somministrazione aggiuntiva nelle persone immunodepresse nelle quali il sistema immunitario non ha risposto in maniera completa o adeguata alle precedenti somministrazioni. Sarebbe, invece, più corretto parlare di "dose di rinforzo" o "dose booster" per tutti gli individui che non hanno i sopra menzionati problemi di salute connessi al sistema immunitario, ma nei quali viene somministrata un'ulteriore dose di vaccino allo scopo di stimolare nuovamente la risposta immunitaria. Per altro, parlare di "terza dose" non sarebbe corretto per coloro che hanno effettuato il ciclo vaccinale con il vaccino di Janssen (J&J) che, si sa, prevede una singola inoculazione. Ad ogni modo, "terza dose" è la dicitura attualmente più diffusa nel linguaggio comune e verrà, pertanto, impiegata anche in questo articolo. Nota : a distanza di tempo dal completamento del ciclo vaccinale si può assistere ad una riduzione dell'efficacia che potrebbe essere imputata sia ad una riduzione della memoria immunitaria sviluppata con il ciclo vaccinale, sia alla comparsa di nuove varianti. Tuttavia, i dati ad oggi disponibili non sono sufficienti per poter quantificare esattamente l'entità di tale riduzione e nemmeno per definire con certezza la necessità di una dose di rinforzo.

Approvazione Terza Dose Approvazione della Somministrazione della Terza Dose di Vaccino contro Covid-19 In data 6 settembre 2021, il Ministro della Salute Speranza ha annunciato che anche l'Italia provvederà alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-COVID-19 nelle fasce di popolazione comprendenti soggetti considerati fragili. Nel medesimo giorno, l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha annunciato di aver avviato la valutazione della domanda di autorizzazione all'impiego di una dose di richiamo del vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech nelle persone di età pari o superiore ai 16 anni che abbiano già completato il ciclo vaccinale, allo scopo di ripristinare la protezione contro la malattia. In contemporanea, l'EMA sta anche valutando i dati inerenti l'uso di una dose aggiuntiva di un vaccino ad mRNA (sia esso Comirnaty o SpykeVax di Moderna) nei soggetti con sistema immunitario indebolito che non hanno raggiunto un livello di protezione adeguato con il ciclo vaccinale "classico" attualmente messo in atto. Tuttavia, già in data 2 settembre, l'EMA e il Centro Europeo per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) hanno pubblicato un rapporto in cui sostenevano che, sebbene non ritenessero urgente la somministrazione di una nuova dose di vaccino alla popolazione generale, nei pazienti immunocompromessi tale somministrazione avrebbe dovuto essere presa in considerazione fin da subito (maggiori informazioni sono disponibili cliccando qui). Aggiornamento 8 Settembre 2021 In data 8 settembre, nonostante non siano ancora disponibili documenti ufficiali rilasciati dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sembra che il Cts (comitato tecnico-scientifico) dell'Agenzia in questione abbia dato il via per la somministrazione della terza dose nei pazienti ritenuti fragili. L'inoculazione delle nuove dosi di vaccino avverrà da fine settembre e interesserà dapprima pazienti immunodepressi (come quelli in terapia oncologica, che hanno subito trapianti o che si trovano in trattamento per la sclerosi multipla), i pazienti anziani nelle Rsa e gli operatori sanitari che si trovano ad essere esposti ad un più alto rischio di contagio.