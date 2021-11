Terza Dose Vaccino COVID-19: Approvazione e Aggiornamenti

Introduzione L'ipotesi di somministrazione di un'eventuale terza dose del vaccino anti-COVID-19 è stato per diveri mesi argomento di interesse e discussione. Ai primi di settembre 2021, l'ipotesi è divenuta realtà, anche a causa della diffusione della più contagiosa variante Delta (ex variante indiana). Pertanto, sono state delineate quali sono le categorie di persone per le quali la somministrazione dell'ulteriore dose di vaccino risulta prioritaria. Con l'evolversi della situazione epidemiologica, le categorie di pazienti che possono ricevere la nuova dose di vaccino si stanno man mano allargando. Lo scopo è quello di mantenere o ripristinare un'adeguata risposta immunitaria nei confronti del virus.

Terza Dose o Dose Booster? Terza Dose, Dose Booster e Dose di Rinforzo: un po' di chiarezza Da quando si è delineata l'ipotesi di una inoculazione aggiuntiva al normale ciclo vaccinale si è sempre parlato di "terza dose", tuttavia, questa dicitura non sarebbe propriamente corretta, o meglio , non lo è in tutte le situazioni. Difatti, si dovrebbe parlare di "terza dose" solo per indicare la somministrazione aggiuntiva nelle persone immunodepresse nelle quali il sistema immunitario non ha risposto in maniera completa o adeguata alle precedenti somministrazioni. Sarebbe, invece, più corretto parlare di "dose di rinforzo" o "dose booster" per tutti gli individui che non hanno i sopra menzionati problemi di salute connessi al sistema immunitario, ma nei quali viene somministrata un'ulteriore dose di vaccino allo scopo di stimolare nuovamente la risposta immunitaria. Per altro, parlare di "terza dose" non sarebbe corretto per coloro che hanno effettuato il ciclo vaccinale primario con il vaccino di Janssen (J&J) che, si sa, prevede una singola inoculazione. Ad ogni modo, "terza dose" è la dicitura attualmente più diffusa nel linguaggio comune e verrà, pertanto, impiegata anche in questo articolo. Nota : a distanza di tempo dal completamento del ciclo vaccinale si può assistere ad una riduzione dell'efficacia che potrebbe essere imputata sia ad una riduzione della memoria immunitaria sviluppata con il ciclo vaccinale, sia alla comparsa di nuove varianti. Tuttavia, i dati ad oggi disponibili non sono sufficienti per poter quantificare esattamente l'entità di tale riduzione e nemmeno per definire con certezza la necessità di una dose di rinforzo.