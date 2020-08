Termometro frontale: come funziona e quale comprare

Termometro frontale: cos'è Il termometro frontale è uno strumento con il quale tutti, negli ultimi mesi, abbiamo preso confidenza. Anche detto termoscanner o termometro a pistola, questo dispositivo misura la temperatura corporea in tempo reale senza entrare in alcun modo in contatto con la persona. Come funziona? Il termometro frontale è in grado di rilevare le radiazioni termiche che l'organismo emette e di convertirle in temperatura corporea. Basta mettere il termometro sul volto dell'individuo, in direzione della fronte, ad una leggera distanza e in pochi secondi il sistema mostrerà la temperatura. In commercio si trovano diversi tipi di termometri frontali, in farmacia, nei negozi di elettronica e anche online. Ma coma va scelto un buon termometro a pistola? Ecco una guida per non sbagliare...

Termometro a distanza Uno dei vantaggi del termometro frontale è senza dubbio la sua capacità di misurare la temperatura corporea senza dover toccare l'individuo. A differenza di altri termometri, come quelli digitali o quelli a gallio, ad esempio, che devono essere posizionati in determinate parti del corpo per alcuni minuti, i termometri frontali possono rilevare in maniera efficace la temperatura a distanza. Vengono utilizzati per questo negli aeroporti, nelle stazioni, nei centri commerciali, fuori dagli esercizi pubblici, talvolta anche in ospedale. Vediamo un esempio di termometro in grado di misurare in modo preciso la temperatura a distanza: FlowerDas Termometro Frontale Il termometro frontale FlowerDas ha un display LCD a grande schermo, con retroilluminazione bianca, che può essere visualizzato sotto qualsiasi luce. Funziona in modo semplice, ha la funzione di spegnimento automatico a risparmio energetico per 15 secondi senza operazione. Veloce e preciso. Tra gli utenti Amazon che lo hanno acquistato qualcuno è rimasto soddisfatto dalle prestazioni e dalla semplicità di utilizzo dello strumento che misura sia temperatura corporea che ambientale.Altri, però, lo hanno definito scadente e non aderente alla descrizione. FlowerDas Termometro Frontale, lettura istantanea precisa termometro professionale a infrarossi digitale senza contatto, per bambini, adulti € 34,90 Vedi l'offerta

Termometro a infrarossi Il termometro frontale, come anticipato, è un termometro a infrarossi. Riesce cioè, attraverso le radiazioni termiche che il corpo emette, a misurarne la temperatura. E, in pochissimo tempo, le temperatura corporea dell'individuo compare sul display. Affinché la misurazione sia veritiera, però, è necessario che individuo e termometro siano alla stessa temperatura ambiente per almeno 10 minuti. Di seguito un esempio di termometro frontale ad infrarossi acquistabile online: Farmamed Termometro Digitale Infrarossi Frontale Il termometro a infrarossi senza contatto di FarmaMed è un modello ideale per misurare temperatura di ambienti, superfici, persone. E' versatile e si utilizza con estrema semplicità. La rilevazione avviene in modalità frontale ad infrarossi, senza contatto con la pelle, garantisce così precisione e massima igiene, anche se viene utilizzato con più persone. E dotato di memoria fino a 9 misurazioni, la misurazione della temperatura avviene in un secondo e il display LED è retroilluminato con 3 colori (verde, arancione, rosso). Gli utenti Amazon valutano questo prodotto come uno dei migliori in commercio, perfettamente funzionante. Qualcuno lo ha testato per raffronto ad un termometro tarato da laboratorio e ha potuto riscontrare dei valori estremamente precisi. Per qualcehe utente il prodotto non è stato soddisfacente. FARMAMED Termometro Digitale Infrarossi Frontale senza contatto, fronte, ambiente, oggetti, Display Retroilluminato a 3 colori, adatto per neonati, bambini e adulti € 69,59 Vedi l'offerta

Termometro senza contatto Ribadiamo che uno dei principali vantaggi di questo tipo di termometro è proprio l'assenza di contatto con l'individuo. Se puntato sulla fronte, non a troppa distanza (circa 5 centimetri), il termometro frontale misura precisamente la temperatura. E' diventato un dispositivo molto utilizzato dopo il lockdown, per contrastare il contagio da Covid-19, ma può essere un utile strumento da tenere in casa o da portare in viaggio per misurare in qualsiasi momento la temperatura di adulti e bambini. Ecco un esempio di termometro senza contatto apprezzato dagli utenti Amazon: Termometro digitale senza contatto Cloc Un termometro frontale ad infrarossi che misura la temperatura corporea da 32 gradi a 42,9, con una distanza di misurazione dai 5 ai 15 cm. Display abbastanza grande, comoda impugnatura, design piacevole. Gli utenti Amazon lo definiscono un buon prodotto, rapido ed efficace. C'è possiblità di modificare l'unità di misura. Il termometro non è molto grande, ha una buona luce notturna nel display che permette di misurare la temperatura anche di notte, senza disturbare - ad esempio - i bambini che dormono. Qualche utente non è rimasto pienamente soddisfatto. Termometro digitale a infrarossi Cloc € 33,98 Vedi l'offerta