Terazosina: A Cosa Serve ed Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è la Terazosina e Caratteristiche generali La terazosina è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci alfa-bloccanti che viene utilizzato in presenza di ipertensione e per contrastare la sintomatologia dell'ipertrofia prostatica benigna. Shutterstock Terazosina - Struttura Chimica Affinché possa esercitare la sua azione terapeutica, la terazosina deve essere assunta per bocca, difatti la si trova all'interno di compresse e gocce orali. I medicinali che la contengono possono essere venduti solo dietro presentazione di apposita ricetta medica ed essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Terazosina Itrin®

Prostatil®

Terafluss®

Teraprost®

Terazosina Doc®

Terazosina Hexal®

Terazosina Teva®

Terazosina Zentiva®

Unoprost®

Urodie®

Uroflus®

A Cosa Serve? Quando si Usa la Terazosina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'utilizzo della terazosina è indicato per il trattamento: Dell'ipertensione di grado da lieve a moderato;

Della sintomatologia urinaria che tipicamente si manifesta in presenza di ipertrofia prostatica benigna.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Terazosina Prima di iniziare una terapia a base di terazosina è necessario informare il medico se ci si trova in una o più delle seguenti condizioni: Se si soffre di stenosi aortica o mitrale che causa edema polmonare;

Se si soffre di grave insufficienza cardiaca;

Se si è sofferto di infarto ventricolare destro causato da embolia polmonare o da versamento pericardico;

Se si è sofferto di infarto ventricolare sinistro con pressione del sangue bassa;

Se ci si deve sottoporre ad un intervento di cataratta (in questo caso, anche il medico oculista che eseguirà l'intervento dovrà essere informato dell'eventuale terapia con terazosina, ancora in atto o già terminata, poiché vi è il rischio di comparsa di una complicanza nota come sindrome dell'iride a bandiera);

Se si stanno assumendo farmaci che possono influenzare la funzionalità epatica;

Se si hanno problemi al fegato. All'inizio del trattamento o quando il dosaggio di terazosina viene aumentato, inoltre, il medico dovrà tenere sotto controllo il paziente in quanto è possibile che si manifesti una riduzione marcata della pressione sanguigna (in particolare, ipotensione ortostatica, ossia brusco calo della pressione sanguigna che si verifica quando si passa da una posizione sdraiata o seduta ad una posizione in piedi) con la comparsa di vertigini o altri sintomi come debolezza, stordimento, sonnolenza, palpitazione o - seppur raramente - sincope. Qualora ciò dovesse verificarsi, è necessario sdraiarsi finché non ci si sente meglio e poi contattare subito il medico. Il rischio che si manifesti un abbassamento della pressione sanguigna è maggiore nei seguenti casi: Pazienti che stanno assumendo inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5, come il sildenafil, il vardenafil, il tadalafil;

Pazienti che stanno assumendo farmaci antipertensivi;

Pazienti che stanno assumendo altri farmaci per il trattamento dei disturbi causati dall'ipertrofia prostatica benigna;

Pazienti che riprendono l'assunzione della terazosina dopo aver dimenticato di prenderne una dose;

Pazienti che hanno più di 65 anni di età. Nota : allo scopo di ridurre il rischio di abbassamento della pressione sanguigna è necessario assumere la terazosina nelle quantità e nelle modalità prescritte dal medico. In particolare, assumere la prima dose prima di coricarsi, avendo cura di evitare movimenti bruschi, specialmente se si è anziani. NOTA BENE L'utilizzo della terazosina non è raccomandato nei bambini.

La terazosina può causare effetti indesiderati - come vertigini, stordimento, sonnolenza - capaci di interferire con le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari, soprattutto all'inizio del trattamento o quando viene aumentato il dosaggio di assunzione. Si raccomanda pertanto cautela e di evitare simili attività qualora i suddetti effetti dovessero manifestarsi.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Terazosina e Altri Farmaci Qualora fosse necessario intraprendere un trattamento a base di terazosina, il medico deve essere informato se si stanno assumendo o sono stati da poco assunti farmaci quali: Altri farmaci alfa-bloccanti;

Farmaci per il trattamento della disfunzione erettile come gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (vardenafil, tadalafil, sildenafil);

Farmaci antipertensivi, come beta-bloccanti, ACE-inibitori, diuretici e calcio-antagonisti. In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti terazosina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. - anche se non citati nel soprastante elenco.

Come Agisce Come Funziona la Terazosina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La terazosina è un antagonista competitivo dei recettori alfa-adrenergici post-sinaptici di tipo 1 (recettori alfa-1). In altre parole, in seguito alla sua somministrazione, il principio attivo è in grado di esercitare un'azione bloccante nei confronti dei recettori alfa-1 post-sinaptici. Benché il meccanismo d'azione esatto con il quale la terazosina induce un abbassamento della pressione sanguigna non sia stato determinato, si ritiene che il rilassamento dei vasi sanguigni periferici sia principalmente dovuto all'azione alfa-1 bloccante esercitata dal principio attivo nei confronti dei recettori alfa-adrenergici localizzati proprio a livello vasale. Nei pazienti affetti da ipertrofia prostatica benigna, invece, la terazosina determina un miglioramento della sintomatologia urinaria e dell'urodinamica. Anche in questo caso, si ritiene che ciò sia dovuto al blocco dei recettori adrenergici alfa-1 localizzati a livello prostatico e della vescica.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Terazosina e in Quali Dosi? La terazosina è disponibile in forma di compresse e gocce orali. Le compresse devono essere assunte con un bicchiere d'acqua. La terazosina deve essere assunta seguendo sempre le indicazioni del medico, sia per quel che riguarda la quantità di farmaco che per quel che riguarda la durata del trattamento e il modo d'uso. Ad ogni modo, di seguito saranno riportate - a titolo puramente illustrativo - le dosi solitamente impiegate in terapia. La dose iniziale è generalmente di 1 mg di terazosina al dì da assumersi la sera prima di coricarsi (questo per evitare la brusca diminuzione della pressione sanguigna). Dopodiché, il medico può aumentare il dosaggio gradualmente fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale per ciascun paziente. La frequenza con cui il medico aumenta la dose così come la dose di mantenimento stessa possono variare in funzione dell'indicazione terapeutica che rende necessario il trattamento con terazosina (trattamento dell'ipertensione o trattamento dei disturbi urinari indotti dall'ipertrofia prostatica benigna) e in funzione dello stato di salute del paziente. Pertanto, si raccomanda di seguire con scrupolosa attenzione le indicazioni fornite dal medico. In caso di dubbi, si consiglia di consultare nuovamente il medico e di leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere . Qualora ci si dimentichi di assumere una o più dosi di terazosina è necessario informarne il medico, poiché potrebbe essere necessario ricominciare l'assunzione con dosi di principio attivo inferiori.

Gravidanza e Allattamento La Terazosina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso della terazosina nelle madri che allattano al seno per il trattamento dell'ipertensione NON è indicato. In linea generale, anche l'uso nelle donne in gravidanza andrebbe vietato a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario e, anche fosse, l'uso dovrebbe avvenire sotto lo stretto controllo del medico stesso. Tuttavia, è opportuno precisare che alcuni medicinali a base di terazosina sono espressamente controindicati in gravidanza oltre che durante l'allattamento. Informazioni dettagliate sono contenute nel foglietto illustrativo del medicinale, ad ogni modo, per qualsiasi dubbio, si raccomanda di rivolgersi al proprio medico. Naturalmente, l'utilizzo nell'ambito della sintomatologia dell'ipertrofia prostatica benigna non è pertinente nelle pazienti di sesso femminile.