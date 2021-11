Terazosina: Controindicazioni ed Effetti Collaterali

Naturalmente, i medicinali contenenti terazosina possono essere acquistati ed assunti solo dopo prescrizione medica . Allo scopo di evitare, o comunque ridurre il rischio, di comparsa di effetti collaterali, è di fondamentale importanza assumere il farmaco seguendo le indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda il dosaggio che per quanto riguarda il corretto modo d'uso e la durata del trattamento. Oltre a ciò, è molto importante prestare attenzione a tutte quelle situazioni e condizioni che richiedono cautela all'uso di farmaci come la terazosina.

Impiego con Cautela

Prima di analizzare quali sono le condizioni che richiedono cautela all'uso del principio attivo in questione, è bene precisare che prima di iniziare un trattamento per i disturbi indotti dall'ipertrofia prostatica benigna (IPB), il medico deve assicurarsi che la diagnosi sia corretta e deve escludere la presenza di un eventuale carcinoma prostatico. Questo perché tale patologia neoplastica può causare sintomi analoghi a quelli causati dall'ipertrofia prostatica benigna.

Inoltre, è opportuno precisare che il trattamento a base di terazosina richiede un monitoraggio continuo da parte del medico.

Situazioni e condizioni che richiedono Cautela all'uso della Terazosina

Quando si inizia una terapia a base di terazosina, è opportuno sapere che durante le prime fasi di trattamento è possibile che alcuni pazienti vadano incontro ad un consistente abbassamento della pressione sanguigna. Possono anche comparire sintomi come debolezza, vertigini, stordimento, sonnolenza, palpitazioni e, anche se raramente, sincope. Ciò può verificarsi anche in seguito all'aumento del dosaggio somministrato, oppure quando si riprende ad assumere la terazosina dopo aver dimenticato di prendere una o più dosi ( nota : in caso di dimenticanza di una o più dosi di principio attivo, informare il medico che darà indicazioni al paziente su come comportarsi).

Nel caso si avvertano i sintomi dell'abbassamento della pressione, è necessario sdraiarsi e attendere di sentirsi meglio. Tuttavia, va ricordato che non sempre questi sintomi sono di natura ortostatica, pertanto, bisogna prestare attenzione anche quando si manifestano da una posizione seduta o sdraiata.

Oltre a quanto finora detto, si segnala che sono stati riportati casi di sincope in pazienti che hanno iniziato ad assumere - oltre alla terazosina - anche farmaci antipertensivi. Perciò, l'uso di questi farmaci va fatto con cautela nei pazienti in terapia con alfa-bloccanti come il principio attivo oggetto di quest'articolo.

La terazosina, grazie al meccanismo d'azione con la quale agisce, è in grado di indurre vasodilatazione. Per questo motivo, essa deve essere impiegata con cautela nei pazienti che si trovano in una delle seguenti condizioni che riguardano il cuore:

Allo stesso tempo, è necessario usare cautela nei pazienti che assumono o che devono iniziare ad assumere inibitori della fosfodiesterasi 5 ( o PDE-5, come vardenafil, tadalafil, sildenafil), poiché la somministrazione concomitante con terazosina può causare ipotensione sintomatica in alcuni individui. Per ridurre il rischio che ciò accada, prima di iniziare la terapia con gli inibitori della PDE-5, il paziente deve essere stabilizzato con la terapia a base di alfa-bloccanti (in questo caso, a base di terazosina).

Ad ogni modo, nel caso fosse necessario iniziare una terapia con terazosina, il medico dovrà essere informato della presenza di qualsivoglia disturbo, problema o malattia si soffre , così come deve essere informato qualora si stiano assumendo, siano stati da poco assunti o si potrebbe assumere farmaci o prodotti di qualsivoglia tipologia , compresi i farmaci da banco (OTC), i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), gli integratori alimentari, i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Interventi Chirurgici