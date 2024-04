Tenia - Verme Solitario

Visibili a occhio nudo allo stadio adulto, gli elminti sono parassiti pluricellulari vermiformi, che vivono all'interno dell'organismo ospite (di solito in sede intestinale), a spese di quest'ultimo ma senza mai causarne la morte (perché ciò vorrebbe dire compromettere anche la propria sopravvivenza). Le conseguenze tipiche delle infestazioni da elminti (dette elmintiasi o parassitosi da elminti ) consistono in: debilitazione della salute generale, presenza di malattie e/o stato di malnutrizione . Secondo la più tradizionale delle classificazioni, in natura esisterebbero tre gruppi principali di elminti:

Esistono più di cento specie di tenia; di queste, però, solo tre sono d'interesse patologico per l'essere umano, ossia: Taenia solium, T. saginata e T. asiatica. Di norma, l'essere umano sviluppa l'infestazione da verme solitario dopo l'involontaria ingestione di uova o larve appartenenti a quest'ultimo. Per l'individuazione diagnostica della tenia è fondamentale l' esame colturale delle feci . La terapia odierna è di tipo farmacologico e consiste nella somministrazione orale di farmaci, quali la niclosamide, il praziquantel e l'albendazolo.

Tenia o verme solitario è il nome di un parassita pluricellulare appartenente alla categoria dei vermi intestinali , cioè quei parassiti vermiformi che infestano l'intestino dell'organismo ospite. Conosciuto in ambito scientifico come Taenia, questo verme, piatto e molto lungo, è responsabile di una parassitosi chiamata teniasi .

Tutte le specie di tenia hanno in comune un aspetto piatto-nastriforme , una testa chiamata scolice e un corpo diviso in tanti piccoli segmenti chiaramente distinguibili. Lo scolice può essere “armato” o meno di uncini e ventose; quando uncini e ventose sono presenti, la tenia li impiega per aderire alle pareti intestinali, durante la sua azione di infestazione. I segmenti che costituiscono il corpo possono misurare da 1 a 1,5 centimetri e prendono il nome di proglottidi . Come ogni Cestode, la tenia è priva di apparato digerente ; del resto, si alimenta assorbendo, per osmosi , le sostanze nutritive già digerite dall'organismo ospite e presenti nel suo intestino.

Cause

In genere, l'essere umano sviluppa un'infestazione da tenia dopo l'ingestione di uova o larve, appartenenti a questo particolare verme intestinale.

L'ingestione di uova o larve di tenia può avvenire in vari modi, tra cui:

Il consumo a crudo o senza adeguata cottura di carni di bovino o di maiale contaminate.

Nei Paesi industrializzati, dove vigono severe norme igienico-sanitarie, la presenza sul mercato alimentare di carni contaminate è legata, in genere, a una loro importazione da Paesi poveri, i quali, al contrario dei precedenti, non sono altrettanto rigidi dal punto di vista igienico-sanitario; più raramente, può essere legata a una sua origine artigianale;

Nei Paesi industrializzati, dove vigono severe norme igienico-sanitarie, la presenza sul mercato alimentare di carni contaminate è legata, in genere, a una loro importazione da Paesi poveri, i quali, al contrario dei precedenti, non sono altrettanto rigidi dal punto di vista igienico-sanitario; più raramente, può essere legata a una sua origine artigianale; Il consumo di acqua o cibo, contenenti o entrati in contatto con le feci di un individuo o un animale infestato dalla tenia. Come la circostanza precedente, anche tale situazione è più comune nelle aree geografiche del Mondo in cui le misure igienico-sanitarie sono insufficienti;

Come la circostanza precedente, anche tale situazione è più comune nelle aree geografiche del Mondo in cui le misure igienico-sanitarie sono insufficienti; Lo stretto contatto quotidiano con una persona infestata dalla tenia. In tali frangenti, l'ingestione può avvenire dopo aver toccato più o meno inavvertitamente gli abbigliamenti, le lenzuola, le feci o la biancheria intima dell'individuo presentante l'infestazione.

Come le carni bovine e suine, nei Paesi più poveri, possono diventare veicolo di trasmissione della tenia?

Nei Paesi poveri del Mondo, mancano molto spesso strutture igienico-sanitarie adeguate e le persone espletano i loro bisogni fisiologici all'aria aperta, senza curarsi di chi o cosa può entrare in contatto con le loro feci o urine.

Con la defecazione all'aria aperta, una persona che ospita la tenia nel suo intestino elimina, assieme alle feci, anche le uova del parassita, le quali vanno così a depositarsi su erbe e piante, contaminandole.

A questo punto, se animali da allevamento – come bovini o suini – si nutrono delle suddette erbe e piante contaminate, introducono nel proprio organismo le uova o, più spesso, le derivanti larve, sviluppando come naturale conseguenza un'infestazione larvale capace di durare diversi anni.

Tutto ciò, pertanto, potrebbe comportare la produzione, dopo la macellazione di questi animali infestati, di bistecche contaminate, che possono portare allo sviluppo del verme solitario in chi se ne ciba.

Curiosità In bovini e suini, le più comuni sedi di annidamento delle larve introdotte per ingestione di erbe o piante contaminate sono i muscoli, una della parti maggiormente edibili dei suddetti animali.

Cisticercosi e cause di cisticercosi umana

La cisticercosi è l'infestazione sostenuta dalle larve - chiamate, per l'occasione, cisticerchi - di Taenia solium.

A causarla è l'ingestione di larve o proglottidi ricchi di larve delle suddette specie di tenia, e il successivo trasferimento di queste larve all'interno di alcuni tessuti del corpo. In altre parole, le larve in questione rinunciano alla possibilità di completare il proprio ciclo vitale ( che le porterebbe ad assumere l'aspetto adulto vermiforme), per annidarsi altrove - per esempio nei muscoli o nell'encefalo - e qui formare caratteristiche cisti.

La cisticercosi riguarda tipicamente gli ospiti intermedi di Taenia solium, cioè i suini; tuttavia, il fenomeno in questione può interessare anche gli esseri umani.

Nell'essere umano, una forma di cisticercosi molto temuta e pericolosa è la cosiddetta neurocisticercosi; la neurocisticercosi è l'infestazione da larve di Taenia solium, risultante dall'insediamento di queste nell'encefalo.

Ciclo vitale della tenia

Buona parte del ciclo vitale della tenia è già stata descritta nel capitolo dedicato a come la carne suina e bovina, nei Paesi più poveri, diventa veicolo di trasmissione del parassita.

Pertanto, in questa sezione dell'articolo, ci si limiterà a riepilogare gli aspetti salienti e più interessanti della biologia della tenia.

Il ciclo vitale della tenia inizia dalle uova.

Nel parassita vermiforme in questione, la sede di accumulo delle uova è rappresentata dai proglottidi, che costituiscono il corpo.

Il numero totale di uova prodotte varia a seconda della specie di tenia: per esempio, Taenia saginata riesce a generare fino a 100.000 uova, mentre Taenia solium la metà.

Le uova sono abbastanza resistenti e, nell'ambiente, riescono a sopravvivere per diversi giorni, se non addirittura mesi.

Nel parassita vermiforme in questione, la sede di accumulo delle uova è rappresentata dai proglottidi, che costituiscono il corpo. Il numero totale di uova prodotte varia a seconda della specie di tenia: per esempio, Taenia saginata riesce a generare fino a 100.000 uova, mentre Taenia solium la metà. Le uova sono abbastanza resistenti e, nell'ambiente, riescono a sopravvivere per diversi giorni, se non addirittura mesi. La forma vitale successiva alle uova è data dalle larve, chiamate anche cisticerchi.

Nei cosiddetti ospiti intermedi, le larve si annidano nei tessuti, in particolare in quello muscolare, rinunciando a diventare vermi adulti. La sopravvivenza delle larve negli ospiti intermedi può essere di diversi anni.

Negli ospiti definitivi (gli essere umani), invece, le larve tendono a completare il ciclo vitale, piuttosto che a mantenersi tali (cisticercosi). Il modo in cui l'essere umano introduce nel proprio organismo le larve è argomento già noto.

Nei cosiddetti ospiti intermedi, le larve si annidano nei tessuti, in particolare in quello muscolare, rinunciando a diventare vermi adulti. La sopravvivenza delle larve negli ospiti intermedi può essere di diversi anni. Negli ospiti definitivi (gli essere umani), invece, le larve tendono a completare il ciclo vitale, piuttosto che a mantenersi tali (cisticercosi). Il modo in cui l'essere umano introduce nel proprio organismo le larve è argomento già noto. L'ultimo passaggio del ciclo vitale è la trasformazione delle larve nei vermi adulti.

Negli ospiti definitivi, la trasformazione finale riguarda quasi sempre una larva soltanto, la quale è riuscita a insediarsi stabilmente nell'intestino e a ricavare da questo il nutrimento necessario allo sviluppo conclusivo (N.B: sebbene sia possibile, la trasformazione di più larve è molto rara).

In genere, nell'intestino umano, la trasformazione di una larva in verme adulto avviene nel giro di 2 mesi.

Epidemiologia: le linee generali

Con le sue varie specie d'interesse umano, la tenia è comune in tutto il mondo. Tuttavia, dati precisi e attendibili, relativi alla sua distribuzione, sono scarsi.

A ogni modo, secondo la maggior parte degli studi statistici, nei Paesi industrializzati, l'incidenza dell'infestazione da verme solitario è molto più bassa di quella dei Paesi più poveri, dove le norme igienico-sanitarie sono decisamente inferiori.

EPIDEMIOLOGIA TAENIA SOLIUM

La tenia della specie Taenia solium è presente in numerose aree geografiche del Mondo e, in modo particolare, laddove c'è l'usanza di allevare maiale e mangiarne la carne.

Tra le zone del globo terrestre in cui l'infestazione da Taenia solium registra la più alta prevalenza, rientrano: il Messico, l'America Latina, l'Africa Occidentale, la Russia, il Pakistan, il Sud-Est dell'Asia e i Paesi slavi dell'Europa; di contro. tra le zone a più bassa prevalenza, si segnalano i Paesi di religione Musulmana, la quale vieta il consumo di carne di maiale.

Per quanto concerne la cisticercosi, questa è decisamente più comune dove le misure igienico-sanitarie sono scadenti, quindi nelle aree geografiche più povere.

EPIDEMIOLOGIA TAENIA SAGINATA

La tenia della specie Taenia saginata è diffusa in tutte quelle aree geografiche in cui l'essere umano alleva bovini e ne consuma la carne, a prescindere dal livello di severità delle politiche igienico-sanitarie. Pertanto, è riscontrabile sia nei Paesi dell'Africa, dell'America Latina, del Medio Oriente e del Sud-Est dell'Asia, sia nei Paesi dell'Europa e negli Stati Uniti.

Secondo alcune stime approssimative, a livello globale l'infestazione da Taenia saginata interesserebbe, ogni anno, tra i 50 e i 60 milioni di individui.

EPIDEMIOLOGIA TAENIA ASIATICA

La tenia della specie Taenia asiatica è presente esclusivamente in Asia, in particolare, in Paesi come: Taiwan, Corea del Sud, Indonesia, Filippine, Cina sud-centrale, Vietnam, Giappone e Nepal.