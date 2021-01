La tendinite al piede è l'infiammazione di uno o più tendini del piede. La comparsa di questa infiammazione tendinea può essere la conseguenza di un evento traumatico a carico del piede, un sovraccarico funzionale del piede oppure una forma di artrite (es: artrite reumatoide ). Gli individui più a rischio di sviluppare questa forma di tendinite sono coloro che praticano sport ad alta probabilità di infortuni all' arto inferiore (es: il calcio, il rugby ecc.). Il quadro sintomatologico tipico di una tendinite al piede comprende: dolore , gonfiore e rigidità articolare . In genere, per formulare una diagnosi corretta sono sufficienti un accurato esame obiettivo e un'attenta anamnesi . Il classico trattamento dei più comuni casi di tendinite al piede prevede: riposo da qualsiasi attività che rechi dolore, applicazione di ghiaccio , elevazione dell'arto inferiore dolente e assunzione di antinfiammatori. Se le terapie sono tardive o inadeguate, i sintomi possono cronicizzare o, peggio ancora, il tendine infiammato più subire una lesione che, in certi frangenti, rende indispensabile l'intervento chirurgico.

Cause

Tendinite al Piede: le Cause

Tra le principali cause di tendinite al piede, rientrano:

Gli infortuni traumatici al piede ;

; Il sovraccarico funzionale del piede ;

; Alcune forme di artrite.

Tendinite al Piede a origine Traumatica

Un trauma al piede può recare danno a diverse sue componenti anatomiche, tendini compresi.

Per traumi al piede, s'intendono sia fenomeni acuti e diretti - come per esempio le cosiddette distorsioni della caviglia - sia fenomeni cronici e ripetitivi, come per esempio la compressione continua e lo sfregamento ripetuto di una scarpa troppo stretta.

Nella maggior parte dei casi, gli episodi di tendinite al piede sono frutto di traumi acuti e, in particolare, proprio delle sopraccitate distorsioni della caviglia.

Gli individui più predisposti allo sviluppo di una tendinite al piede dall'origine traumatica sono i soggetti che praticano sport come la corsa, il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, la pallavolo, il rugby o il tennis.

Tendinite da Sovraccarico Funzionale del Piede

Le patologie da sovraccarico funzionale sono condizioni che compaiono a seguito della ripetizione esasperata e continua, nel tempo, di particolari gesti/movimenti.

Le tendiniti al piede da sovraccarico funzionale sono il risultato di un determinato movimento del piede, ripetuto tante volte nel corso della giornata, che va a incidere sulla buona salute di uno o più tendini.

Poiché i movimenti del piede dipendono in larga misura dalla caviglia, gli episodi di tendinite al piede da sovraccarico funzionale riguardano, quasi sempre, i tendini della caviglia.

I soggetti più a rischio di tendinite al piede da sovraccarico funzionale sono gli atleti di medio/alto livello, che, per esigenze di prestazione, si allenano tante ore ogni giorno e per lunghi periodi di tempo.

Tendinite al Piede dovuta all'Artrite

In medicina, il termine artrite indica un qualsiasi processo infiammatorio a carico di una o più articolazioni.

Esistono tante forme di artrite; tra le varie forme di artrite esistenti, quelle con la maggiore tendenza a provocare una tendinite al piede sono: l'artrite reumatoide, la spondilite anchilosante, la gotta e l'artrite reattiva.

Fattori di Rischio di Tendinite al Piede

I medici ritengono che i più importanti fattori di rischio della tendinite al piede siano: