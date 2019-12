Tempo di Quick: Cos’è? A Cosa Serve?

La protrombina è una glicoproteina prodotta dal fegato che interviene nel processo di coagulazione del sangue . In caso di lesione di un vaso sanguigno , si verifica la conversione della protrombina (fattore II) in trombina (fattore IIa). Ciò innesca un complesso di reazioni a catena che porta alla formazione di un coagulo di sangue .

Più nel dettaglio, quest'analisi viene eseguita sul campione ematico per valutare il tempo di protrombina (PT) e il funzionamento del processo coagulativo del paziente (via estrinseca) qualora si sospetti una patologia emorragica.

La protrombina, conosciuta anche come fattore II della coagulazione, è una glicoproteina plasmatica prodotta dal fegato che partecipa al processo di coagulazione del sangue. In caso di lesione di un vaso sanguigno, si verifica una rapida conversione della protrombina (fattore II) in trombina (fattore IIa), che, a sua volta, converte il fibrinogeno in un polimero di fibrina insolubile. La reazione a catena così innescata porta alla formazione di un coagulo di sangue.

Il tempo di Quick indica il tempo necessario al sangue per coagulare e coincide con il tempo di protrombina (PT, dall'inglese Prothrombin Time). La determinazione prende il nome da Armand Quick che descrisse il metodo. Il tempo di Quick viene misurato per valutare se la coagulazione è efficace e quanto occorre affinché il sangue coaguli. Quest'esame permette di verificare, inoltre, il funzionamento del farmaco fluidificante del sangue (anticoagulante) nel prevenire la formazione di coaguli.

Il tempo di Quick è un'analisi del sangue in grado di quantificare il tempo necessario alla formazione di un coagulo di fibrina. A tale scopo, vengono addizionate specifiche sostanze al campione, come citrato, calcio e tromboplastina tissutale.

I valori di riferimento possono variare leggermente da laboratorio a laboratorio, in relazione alle metodiche analitiche adottate, ma in genere sono compresi tra 11 e 13 secondi. Un tempo di Quick superiore a quello di riferimento indica che il sangue impiega più tempo del normale a coagulare. Un tempo di Quick basso indica, invece, che il sangue coagula più rapidamente rispetto alla norma.

Il medico può prescrivere l'analisi del tempo di protrombina per monitorare l'efficacia di farmaci anticoagulanti (ad esempio, il warfarin) o come supporto nel diagnosticare disordini dell'emostasi.

L'attività degli altri fattori della coagulazione (via intrinseca e via comune) viene rilevata da un esame ematico di laboratorio definito tempo parziale di tromboplastina (PTT). Per avere un quadro più completo sull'attività coagulante del sangue, i due test vengono spesso eseguiti in contemporanea, specie in presenza di segni e sintomi indicativi di un disordine della coagulazione in eccesso (trombosi) o in difetto (anemia cronica, ipermenorrea, perdita di sangue dal naso, tendenza alla formazione di ecchimosi ed ematomi ecc.).

Tempo di Quick, cascata della coagulazione e TAO Il tempo di Quick è utile per valutare cinque dei dodici fattori della coagulazione (I - fibrinogeno, II - protrombina, V - proaccelerina, VII - proconvertina e X - protrombinasi). Tutti questi fattori sono sintetizzati dal fegato e tre di questi (II, VII e X) sono attivati da enzimi vitamina K-dipendenti. Gli anticoagulanti orali, come il coumadin - warfarin, sono degli antagonisti della vitamina K e come tali inibiscono l'attivazione dei sopraccitati fattori della coagulazione. Agendo in questo modo, questi farmaci "fluidificano il sangue", impedendo che si formino dei coaguli all'interno del torrente circolatorio.

Il tempo di Quick viene anche espresso tramite un indice detto INR (International Normalized Ratio, rapporto internazionale normalizzato), che tiene conto della sensibilità del reagente tromboplastinico utilizzato. Questa determinazione permette di eliminare la variabilità dei risultati ottenuti nei diversi laboratori ed il medico può valutare i risultati in modo accurato, anche quando provengono da laboratori che sfruttano differenti metodiche analitiche. L'INR viene utilizzato solitamente per le persone che assumono farmaci anticoagulanti, nel cui caso dovrebbe essere compreso tra 2,0 e 3,0. In assenza di particolari problematiche, invece, sono attesi valori compresi tra 0,9 e 1,3.

