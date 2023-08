Temperatura di Bulbo Umido: cos’è e perché è importante per la salute

Temperatura di bulbo umido (temperatura a bulbo umido; in inglese: wet bulb temperature ) è un termine che deriva dalla modalità di misurazione del parametro stesso. Questa rilevazione prevede, infatti, il ricorso ai termometri tradizionali: quelli a mercurio hanno a un'estremità un piccolo serbatoio, chiamato, per l'appunto, bulbo. In particolare, la lettura viene effettuata quando il bulbo di un termometro è avvolto in un panno imbibito con dell'acqua; quando quest'ultima evapora, raffredda il bulbo, proprio come il corpo si raffredda sudando . In altre parole, la temperatura a bulbo umido segnala quando l'aria è così satura di vapore acqueo da impedire l' evaporazione dell'acqua da un corpo bagnato, cioè indica quando il sudore , prodotto dal corpo umano per raffreddarsi, non riesce più a evaporare .

Purtroppo, questo fenomeno non interessa solamente le nostre latitudini, se si guarda ai più ampi cambiamenti climatici secondari al surriscaldamento globale , che aumenta frequenza ed intensità di eventi meteorologici estremi , come appunto sono le ondate di calore.

Non è tanto il caldo , ma l'umidità : non si tratta solamente di un luogo comune, ma il principio su cui si basa la temperatura di bulbo umido.

Perché va considerata?

Temperatura di bulbo umido: perché non sottovalutarla?

Molti meteorologi invitano a considerare con più attenzione la temperatura di bulbo umido rispetto alla sola (e meno completa) temperatura atmosferica.

La combinazione di alte temperature associato a elevati tassi di umidità non solo producono discomfort, ma possono rappresentare una seria minaccia per la salute, anche in assenza di problemi concomitanti o pregressi. Gli esseri umani funzionano, infatti, un po' come il panno bagnato che avvolge il bulbo del termometro: disperdono circa l'80% del calore attraverso la sudorazione e quando il sistema di termoregolazione non riesce a disperdere efficacemente il caldo in eccesso possono subentrare disturbi di varia entità come: crampi, svenimenti, gonfiori, stress da calore e colpi di calore. In certe condizioni, se il corpo non riesce a raffreddarsi, finisce per surriscaldarsi, provocando problemi respiratori, cardiovascolari e persino la morte. Per questo, quando non si può utilizzare la termoregolazione attraverso il sudore, è indicato utilizzare altri sistemi, meccanici o tecnologici, come ventilatori e condizionatori.

Temperatura di bulbo umido: cosa c’entra la termoregolazione

Il meccanismo attraverso cui il corpo disperde il calore in eccesso è principalmente la sudorazione, ma in condizioni fisiche e ambientali estreme (vedi ondate di calore) questo sistema non è sufficiente. Se il tasso di umidità è troppo elevato, il sudore evapora molto lentamente o non evapora affatto, quindi il corpo si raffredda a stento e la temperatura corporea può aumentare a valori così elevati, superiori a 40°C, da danneggiare gli organi vitali dell'organismo.

Fattori che condizionano fortemente la termoregolazione sono:

Età (nei bambini molto piccoli e negli anziani la termoregolazione è ridotta)

Stati di malattia e presenza di febbre

Presenza di molte patologie croniche

Assunzione di alcuni farmaci

Consumo di droghe e alcol

Se il caldo estremo può causare le cosiddette "malattie da calore" (tra cui crampi da calore, esaurimento e colpo di calore), l'umidità può aumentare la gravità di un'ondata di calore causando disturbi più severi.

Quando l’umidità diventa un problema

Sulla base della termoregolazione, il corpo umano cerca di "liberarsi" del calore in eccesso sudando.

Tuttavia, questo processo è molto più lento in ambienti umidi. Quando non si suda abbastanza velocemente, non è possibile rilasciare calore e la temperatura corporea può salire a livelli pericolosi.

Il corpo deve mantenere la temperatura costantemente intorno ai 37°C per funzionare in modo ottimale; se la temperatura diventa troppo alta o troppo bassa, allora iniziano a svilupparsi i problemi.