Temperatura corporea: quanto deve essere? Quando si ha la febbre? A 35°C è troppo bassa?

Peraltro, l'esito della misurazione della temperatura corporea può dare risultati differenti in base alla sede di rilevamento ( ascella o inguine, cavo orale, retto ).

Nell'uomo, la temperatura corporea media rilevata al "nucleo" è generalmente fissata, per convenzione, a 37° C (da 36,5 a 37,6°C).

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni valori misurati nel cavo orale che, in un soggetto maschio adulto e sano, sono potenzialmente indicativi di un ipotetico stato febbrile.

È bene non confondere la febbre con la condizione di ipertermia , che si definisce invece come l'abnorme elevazione della temperatura corporea, dovuta ad un eccessivo accumulo di calore per produzione e/o assorbimento superiori alle capacità termo-dispersive .

Per febbre si intende un' elevazione della temperatura corporea al di sopra dei valori massimi normali , causata dall'alterazione del centro ipotalamico della termoregolazione .

Ci sono segni corporali non verbali che possono suggerire che un individuo sta vivendo un abbassamento della temperatura corporea.

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni valori misurati nel cavo orale che, in un soggetto maschio adulto e sano, sono potenzialmente indicativi di un'ipotetica ipotermia.

Pertanto, se rilevata a livello ascellare o inguinale, in particolare se il corpo è scoperto ed esposto ad una temperatura piuttosto bassa, la rilevazione di una temperatura corporea pari 35°C potrebbe non essere indicativa di condizioni o patologie preoccupanti.

Tra i possibili agenti causali rientrano: esposizione protratta a temperature ambientali molto basse (assideramento), alcolismo acuto (per il già citato meccanismo vasodilatatorio dell'etanolo), consumo di droghe, anoressia, ictus , anoressia nervosa , sepsi , ipoglicemia , cachessia , mixedema , ipossiemia (sia di origine polmonare che cardiaca), morbo di Parkinson , gravi danni nervosi, anestesia, alcuni farmaci.

In linea di massima, un abbassamento della temperatura corporea al di sotto dei 35°C , purché rilevata a livello rettale , prende il nome di ipotermia .

Questo perché dipende molto dalla tecnica di misurazione, dalla sua correttezza, dalle proprietà intrinseche dell'organismo in questione e da eventuali condizioni patologiche.

Rispondere a questa domanda senza procurare inutili allarmismi, ma cercando di essere di aiuto ai gentili lettori in caso di necessità, non è affatto semplice.

Per rendere l'idea, se la temperatura ambientale è di 20°C ed il vestiario leggero, solamente gli strati cutanei profondi di testa, collo, torace e addome mantengono l' omeostasi termica. A livello della coscia si registra invece una temperatura profonda di 34°C, che scende a 32°C a livello delle braccia e a 31°C a livello del polpaccio . Sugli strati cutanei più esterni la temperatura oscilla da 28°C (punta delle dita) a 36,5°C (temperatura ascellare).

Indipendentemente dalla sede in cui viene determinata, la temperatura corporea andrebbe misurata dopo circa mezz'ora di riposo assoluto .

Il cavo ascellare invece, dev'essere preventivamente asciugato dal sudore e, durante il rilevamento, è importante tenere l'adduzione del braccio e sistemare il bulbo del termometro ben aderente alla superficie cutanea, per almeno cinque minuti .

Il termometro tradizionale va mantenuto in sede per almeno un paio di minuti ; analogo discorso a livello rettale o vaginale .

Nel cavo orale, la temperatura va misurata a labbra chiuse e con il bulbo del termometro allocato tra la guancia e la gengiva o in sede sottolinguale

In pratica, l'organismo dissipa il calore tramite:

Tra le principali cause di termogenesi (produzione di calore) ricordiamo:

L'organismo umano è caratterizzato da una regolazione termica nota come omeotermia . Ciò significa che, pur dovendo fronteggiare la variabilità delle condizioni climatiche esterne, ha in sé la capacità di mantenere relativamente costante la propria temperatura corporea.

Cosa può influenzare la temperatura corporea?

Temperatura corporea ed età

La temperatura fisiologica è più alta nell'infanzia (+ 0,5°C) e più bassa nell'anziano.

Il metodo più pratico e preciso per misurare la temperatura di un neonato o di un bambino molto piccolo è quello rettale.

Temperatura ed alimentazione

La temperatura corporea aumenta dopo i pasti. Tale fenomeno, che abbiamo anticipato chiamarsi TID o ADS, è dovuto a più fattori:

impegno digestivo e metabolico;

dispersione sotto forma di calore di una parte dei macro energetici;

smaltimento dell'alcol etilico;

Attenzione! L'alcol etilico, inoltre, promuove la vasodilatazione periferica; questo processo, che inizialmente partecipa alla "sensazione di calore", ha in realtà effetti opposti, aumentando il meccanismo di termo-dispersione – per questo, quando si ha freddo, non ha molto senso bere molto alcol se si ha intenzione di rimanere esposti a temperature rigide.

Quest'ultimo – che, com'è intuibile, non è ugualmente efficiente in tutte le persone – può essere considerato come un vero e proprio – seppur "piccolo" – meccanismo intrinseco anti-obesità.

Non si commetta però l'errore di credere che possa realmente fare la differenza sulla composizione corporea. Stiamo infatti parlando di percentuali caloriche decisamente modeste, mentre il peso corporeo rimane significativamente influenzato da variazioni consistenti e, soprattutto, croniche.

Diversamente da quello chiaro, il tessuto adiposo bruno ha esclusivamente una funzione termogenetica. Si attiva in maniera massiccia per aumentare la temperatura corporea, condizione necessaria durante l'esposizione a temperature rigide.

Anche l'ingestione di cibi caldi o freddi può variare leggermente la temperatura corporea.

Temperatura corporea e ciclo mestruale

Nelle donne in età fertile, la temperatura corporea aumenta di circa 0,6°C nel periodo dell'ovulazione, mantenendosi tale fino all'inizio del flusso mestruale.

Temperatura corporea e ritmi circadiani

La temperatura corporea varia durante il giorno, in maniera ciclica, secondo un ritmo circadiano.

I valori più bassi (temperatura basale) si registrano nelle prime ore del mattino, mentre quelli più alti vengono raggiunti nel tardo pomeriggio.

Nota: in caso di lavoro notturno o di viaggi intercontinentali i ritmi circadiani subiscono importanti variazioni.

Temperatura corporea ed attività fisica

Durante uno sforzo fisico intenso e prolungato la temperatura corporea può aumentare anche in maniera sensibile, superando i livelli basali di uno o due gradi.

Peraltro, carichi allenanti sufficientemente elevati determinano un aumento più o meno rilevante dell'EPOC (exercise post oxygen consumption). Questo implemento del costo energetico basale si va a sommare al metabolismo ordinario, e quindi anche alla consuetudinaria generazione di calore.