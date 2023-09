Tecnica della Libertà Emotiva: cos'è, benefici e come si pratica

Introduzione Tra lo stress del lavoro e le esigenze della vita quotidiana, può essere facile sviluppare stati ansiosi, tensioni e momenti di grande difficoltà emotiva. Un supporto a lungo termine e costante per la salute mentale come la terapia, è fondamentale per ritrovare l'equilibrio e rafforzare le capacità di gestione dello stress con tecniche come la respirazione profonda, la meditazione o la tecnica della libertà emotiva.

Cos'è la Tecnica della Libertà Emotiva L'EFT – o Tecnica della Libertà Emotiva – prevede di toccare ripetutamente il corpo per affrontare i pensieri negativi e calmare gli ormoni dello stress. Viene spesso definito "tapping" in breve. Toccare determinati punti energetici mentre ci si concentra su un'emozione indesiderata o su una situazione stressante aiuta a inviare segnali di sicurezza alla mente, favorendo il rilassamento e promuovendo sicurezza. Ciò ha come effetto benefico quello di ridurre il cortisolo, ormone dello stress che ostacola spesso la vita quotidiana. L'EFT Tapping viene praticato nel quotidiano per far fronte a fattori di stress emotivi e fisici come ansia o mal di testa, ed è anche usato in contesti clinici per persone con problemi di salute mentale più gravi come disturbo da stress post-traumatico e traumi.

Tecnica della Libertà Emotiva: benefici Ansia

Depressione

Fatica

Rabbia

Dolore fisico

Voglie di cibo

Livelli alti di cortisolo

Stress

Traumi

Frequenza cardiaca elevata Il tapping contribuisce a regolare il sistema nervoso e ridurre il "rumore cognitivo" o i pensieri indesiderati. Aiuta a contrastare una vasta gamma di sintomi, tra cui dolore, ansia e depressione, nonché indicatori fisici di disagio come ipertensione, frequenza cardiaca e livelli di cortisolo elevati.

Punti energetici ‌Punto del palmo:‌ lato del palmo, direttamente sotto il mignolo Punto del sopracciglio:‌ bordo interno di ciascun sopracciglio, vicino al setto nasale Punto dell'occhio laterale:‌ l'osso lungo entrambi gli occhi, sotto il sopracciglio Punto sotto l'occhio:‌ sotto entrambi gli occhi e sopra lo zigomo Punto sotto il naso:‌ l'area direttamente sotto il naso e sopra le labbra Punto del mento:‌ la piega tra il mento e il labbro inferiore Punto della clavicola:‌ un pollice sotto ciascuna clavicola Punto sotto l'ascella:‌ circa una larghezza di mano dall'ascella Sommità della testa:‌ la sommità della testa I punti di tapping, ossia da toccare nella pratica, sono nove. Ogni punto di presa dell'EFT affonda le sue radici nella medicina tradizionale cinese e si ritiene che migliori il flusso energetico e porti equilibrio nel corpo e nei corrispondenti organi interni.