La taurina è un nutriente essenziale che viene sintetizzato dal fegato ed è presente in alcuni alimenti . Con il passare dell'età i livelli di taurina diminuiscono, ma essendo efficace nei processi di contrasto di invecchiamento grazie alla sua azione anti- radicali liberi, è fondamentale introdurla quale eliris di giovinezza, così come dimostra uno studio americano (su animali in laboratorio). Tuttavia è lecito chiedersi: "Sono i livelli bassi di taurina che causano l'invecchiamento o viceversa?"

Taurina: cala con l'invecchiamento

Negli anziani i livelli di taurina diminuiscono. In tal proposito, in campo medico ci si pone un quesito: e l'invecchiamento a causare una riduzione dei livelli di taurina o i livelli bassi di questo amminoacido accelerano il processo di invecchiamento? Un gruppo di studiosi americani ha in parte risposto alla domanda attraverso uno studio in laboratorio sui topi.