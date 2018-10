Taping – Kinesio Taping: A Cosa Serve, Come si Usa e Dove Applicarlo

Applicazioni del kinesio taping

Il kinesio taping non viene utilizzato solo per il trattamento degli infortuni, ma anche a scopo preventivo. In tal caso, non tutti i principi d'azione – che ricordiamo essere: compressione, immobilizzazione, aumento/miglioramento propriocettivo – assumono un ruolo fondamentale.

In veste di bende funzionali, riducono la mobilità dell'articolazione trattata, ma senza eliminarla completamente; questo sembra assumere un ruolo fondamentale nella prevenzione degli infortuni soprattutto nello sport.

Le bende nastrate del kinesio taping consentono ai medici sportivi di intervenire prontamente ed in maniera efficacie direttamente sul campo; ad esempio negli impianti sportivi o in sede di competizione.

Per le applicazioni a lungo termine e il rinnovo della medicazione, altri ausili, come le ortesi, possono comunque risultare più economici.

Prevenzione del kinesio taping

L'applicazione del kinesio taping è largamente utilizzata per evitare gli infortuni sportivi in attività differenti come: pallamano, pallacanestro, arrampicata sportiva, taekwondo e windsurf. Per evitare la sovradistensione dell'apparato legamentoso, di solito vengono applicati bendaggi piuttosto stretti da rimuovere immediatamente dopo la prestazione.

I nastri vengono quindi utilizzati per prevenire le lesioni agli atleti sani, ma sono anche particolarmente utili per ridurre il rischio di recidive dopo la guarigione. Lo dimostrano vari studi condotti sull'articolazione della caviglia svolti nel periodo dell'ultimo cinquantennio; tuttavia, manca ancora una ricerca sperimentale prospettiva, su larga scala e randomizzata. Per questo genere di applicazione, in alternativa si possono usare ortesi comunemente disponibili in commercio – che possono essere create più velocemente e senza conoscenze specialistiche, ma allo stesso tempo hanno un effetto preventivo abbastanza simile al taping. Solo i nastri destinati alla prevenzione non sono considerati di tipo terapico, nel vero senso del termine, e possono venire applicati anche da un fisioterapista o da un kinesiologo adeguatamente addestrati, o dall'atleta stesso – se competente.

Terapia del kinesio taping

Il kinesio taping è utilizzato sia per trattare lesioni acute che per il post-trattamento. Le casistiche includono:

Danni all'apparato legamento capsulare di varie articolazioni – a meno che siano assolutamente necessari altri metodi come l'immobilizzazione in gesso

Instabilità articolare cronica

Alcune fratture semplici

Lesioni muscolari

Danni da sovraccarico funzionale.

L'efficacia terapeutica delle medicazioni con kinesio taping è univocamente accettata, soprattutto per la cura delle lesioni alla fascia esterna della caviglia. Sulla riduzione delle fratture, ad esempio del quinto osso metacarpale, l'efficacia dei nastri equivale a quella di altri metodi equivalenti. Rappresenta anche una misura terapeutica nel caso dello sperone calcaneare, sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori e lussazioni delle dita. Possono migliorare anche condizioni da stress ripetitivo cronico come, ad esempio, il ginocchio del corridore – riducendo il movimento femoro-patellare (sul versante retropatellare) e l'infiammazione del tunnel carpale.

Aumento delle prestazioni del kinesio taping

Il kinesio taping della caviglia può portare a significativi aumenti delle prestazioni nella disciplina del salto in alto, attraverso il cosiddetto miglioramento della propriocezione e della capacità di sfruttare la forza muscolare – funzionando in maniera simile a una cintura di contenimento per il sollevamento pesi. Il taping viene applicato anche in certe articolazioni degli atleti di football americano e nelle mani dei pugili.