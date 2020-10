Tamsulosina: Quando si Assume ed Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è la Tamsulosina e Caratteristiche generali La tamsulosina è un principio attivo antagonista dei recettori adrenergici di tipo α1. Shutterstock Tamsulosina - Struttura Chimica Somministrata per via orale, la tamsulosina trova impiego nel trattamento dei sintomi indotti dell'ipertrofia prostatica benigna. Può essere utilizzata sia da sola che in associazione ad altri principi attivi. I medicinali che la contengono, per poter essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale. Esempi di Medicinali contenenti Tamsulosina Anasso® (in associazione a dutasteride)

Antunes®

Botam®

Combodart® (in associazione a dutasteride)

Lura®

Omnic®

Pradif®

Sulotam®

Tamlic®

Tamsulosina DOC®

Tamsulosina Teva®

Vesomni® (in associazione a solifenacina)

Volutsa® (in associazione a solifenacina) Nota: in questo articolo verranno prese in considerazione le caratteristiche della sola tamsulosina e non della tamsulosina associata ad altri principi attivi .

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Tamsulosina: quando e perché si usa? L'utilizzo della tamsulosina è indicato per il trattamento dei sintomi urinari in pazienti affetti da ipertrofia prostatica benigna.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Tamsulosina Innanzitutto, è importante sapere che, prima di iniziare la terapia con tamsulosina, il medio dovrà escludere la presenza di altre condizioni che possono causare i medesimi sintomi . Inoltre, prima di assumere la tamsulosina è importante rivolgersi al medico se: Si manifestano svenimenti o sintomi come debolezza e capogiri, poiché la tamsulosina può causare abbassamento della pressione sanguigna e ipotensione ortostatica;

Si soffre di gravi problemi renali;

Ci si deve sottoporre ad interventi chirurgici agli occhi (cataratta o glaucoma), poiché l'assunzione della tamsulosina può aumentare le complicanze chirurgiche sia durante che dopo l'intervento. Naturalmente, anche il medico che eseguirà l'intervento deve essere informato dell'assunzione del principio attivo in questione. Il medico indicherà al paziente come procedere e se sospendere temporaneamente o meno l'assunzione della tamsulosina prima dell'intervento chirurgico. Si segnala, infine, che durante il trattamento con le capsule a base di tamsulosina, è possibile rinvenire residui delle stesse nelle feci. Nota Bene L'utilizzo della tamsulosina NON è indicato nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età .

nei e negli . In seguito all'assunzione della tamsulosina possono insorgere effetti indesiderati in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari (ad esempio vertigini). Qualora tali effetti dovessero manifestarsi, evitare le suddette attività.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Tamsulosina e Altri Farmaci Prima di iniziare ad assumere la tamsulosina è molto importante informare il medico e prestare attenzione se si stanno già assumendo: Altri antagonisti dei recettori adrenergici di tipo α1;

Cimetidina;

Diuretici come la furosemide;

Farmaci antinfiammatori come il diclofenac;

Farmaci anticoagulanti come il warfarin;

Antifungini azolici come il ketoconazolo, poiché può aumentare l'effetto della tamsulosina;

Paroxetina;

Eritromicina. Ad ogni modo, prima di iniziare il trattamento con tamsulosina, è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non espressamente indicati nel soprastante elenco - compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Come Agisce Come Funziona la Tamsulosina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La tamsulosina è un antagonista selettivo e competitivo dei recettori adrenergici di tipo α1 postsinaptici; in particolare, dei sottotipi α₁ᴀ e α₁ᴅ. Antagonizzando tali recettori, la tamsulosina è in grado di determinare il rilassamento della muscolatura liscia di uretra e prostata. In questo modo si assiste ad una riduzione della tensione muscolare in queste aree che permette all'urina di passare ed essere eliminata con maggior facilità. Il tutto si traduce, quindi, in un miglioramento dei sintomi urinari causati dall'ingrossamento benigno della prostata, quali difficoltà ad urinare (riduzione del getto) e gocciolamento. La tamsulosina, inoltre, determina anche la diminuzione di un altro sintomo tipico dell'ipertrofia prostatica benigna, ossia la sensazione di urgenza ad urinare.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Tamsulosina e in Quali Dosi? La tamsulosina è disponibile all'interno di capsule a rilascio modificato o prolungato per uso orale. La dose solitamente consigliata è di una capsula contenente 0,4 mg di principio attivo al giorno da assumersi dopo colazione o dopo il primo pasto della giornata. Ad ogni modo, si raccomanda di seguire le istruzioni ricevute dal medico e le informazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale contenente tamsulosina che si deve assumere. La capsula deve essere deglutita intera, NON masticata e NON frantumata poiché questo potrebbe interferire col rilascio modificato/prolungato del principio attivo. Dimenticanza di una dose di Tamsulosina Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di tamsulosina, NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico o al farmacista.

Gravidanza e Allattamento La Tamsulosina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Poiché la tamsulosina è indicata per il trattamento dei sintomi urinari di pazienti con ipertrofia prostatica benigna, il suo impiego NON è indicato nelle donne siano esse in gravidanza o in fase di allettamento o meno.