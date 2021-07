Nel caso si richieda un tampone cervicale (ad esempio per la diagnosi di Mycoplasma e Clamidia ) è necessario l'ausilio dello speculum , uno speciale strumento che dilata leggermente l'apertura vaginale in modo da favorire il prelievo del secreto dal canale cervicale.

Con la donna sdraiata sull'apposito lettino a gambe divaricate, e con l'ausilio di una sorgete luminosa, il tampone viene delicatamente inserito ad una profondità di circa cinque centimetri; viene quindi girato delicatamente per qualche secondo, in modo da entrare a contatto con le pareti della vagina ed assorbirne le "secrezioni".

L'esame si avvale di un semplice e sottile bastoncino cotonato , simile ad un cotton-fioc, da inserire in vagina allo scopo di prelevare cellule in sfaldamento e secrezioni.

Per non inficiare l'esito dell'esame, è bene:

Tampone Vaginale in Gravidanza

Tampone Vaginale: Perché Farlo in Gravidanza?

Nel caso si stia programmando una gravidanza, o questa sia sopraggiunta da poco, il ginecologo può eseguire un tampone vaginale per verificare che la donna non soffra di infezioni, dovute per esempio a funghi (come la Candida) o protozoi (Trichomonas), pericolose per la sua salute e per quella del feto.

Successivamente, verso la trentaseiesima settimana, si esegue un nuovo tampone vaginale per ricercare altri microorganismi, ed in particolare lo Streptococco beta-emolitico, che potrebbe causare infezioni neonatali; in questo caso, il tampone viene eseguito anche a livello rettale e si accompagna ad urinocoltura per ricercare un'eventuale infezione urinaria.