Tampone Streptococco: cos’è? A cosa serve? Quando e come si fa

Cos’è Tampone Streptococco: in cosa consiste l’esame? Il tampone per lo streptococco è un esame diagnostico di facile esecuzione, rapido ed indolore, finalizzato alla ricerca dallo Streptococco responsabile del mal di gola. Il test consiste in un prelievo semplice e rapido di materiale biologico. Un sottile bastoncino cotonato, simile ad un cotton-fioc, viene inserito nella gola del paziente e strofinato delicatamente - con movimenti orizzontali, verticali e circolari - prima sulle tonsille e successivamente sulla mucosa della faringe posteriore (cioè nelle zone in cui si annidano generalmente gli streptococchi). Questa gestualità viene eseguita con estrema cura, per evitare il contatto con le altre mucose del cavo orale e determinare falsi positivi. Il tampone impregnato di cellule superficiali, muco e secrezioni: viene analizzato in laboratorio (sistema classico mediante esame colturale, cioè la semina del microrganismo su una piastra contenente un terreno di coltura necessario alla sua crescita) oppure messo a contatto con appositi reagenti anticorpali per una diagnosi semi-istantanea (sistema selettivo mediante test antigene/anticorpo). Tampone Streptococco tradizionale Nella procedura classica, che richiede due o tre giorni prima di fornire risultati, il tampone per lo streptococco viene inviato al laboratorio per la lettura al microscopio e per l'esame colturale finalizzato ad evidenziare l'eventuale crescita dei batteri in esame e realizzare l'antibiogramma. In pratica, le cellule raccolte vengono fatte riprodurre in un terreno di coltura contenente gli elementi necessari alla crescita dei microorganismi; una volta ottenuta una popolazione cellulare sufficientemente ampia, le colonie vengono utilizzate a fini diagnostici e terapeutici, valutandone la sensibilità ai vari tipi di antibiotici (antibiogramma). Tampone Streptococco rapido I test antigenici rapidi per l'identificazione dello streptococco di gruppo A evidenzia rapidamente (spesso bastano da 5 a 20 minuti) se l'infezione è causata dal batterio. Nel caso l'esito del tampone faringeo per il rilevamento dell'antigene fosse positivo, il medico può prescrivere l'antibiotico terapia. Streptococco: tampone rapido o tradizionale con coltura? I test basati sul rilevamento dell'antigene rappresentano una strategia importante per ridurre l'uso non necessario di antibiotici, ma le caratteristiche prestazionali dei test antigenici rapidi variano sia in termini di sensibilità, che di specificità. Quando i test sono altamente sensibili e la probabilità pre-test è bassa, la coltura supplementare potrebbe non essere necessaria se il test antigenico rapido è negativo. Falsi positivi possono portare ad un uso non necessario di antibiotici. D'altro lato, la coltura faringea richiede più tempo per vedere se lo streptococco cresce nel terreno.

Se il medico decide sulla base di criteri clinici di trattare la faringite con un antibiotico che copra gli streptococchi beta-emolitici di gruppo A, non è necessario un test rapido. Se in questi casi è giustificata la conferma dell'infezione, la coltura faringea da sola dovrebbe essere sufficiente.

I test rapidi per l'identificazione degli streptococchi sono utili ad identificare la faringite streptococcica quando i pazienti presentano sintomi gravi o quando situazioni particolari richiedono una diagnosi precoce. La sola coltura faringea è sufficiente per la maggior parte degli altri pazienti e tutti i test rapidi negativi devono essere confermati dalla coltura faringea.

A cosa serve La faringite streptococcica rimane un'importante causa di morbilità ed è uno dei motivi principali che induce a sottoporsi a visite mediche. Sebbene esistano algoritmi clinici per valutare la probabilità che la faringite sia dovuta a Streptococcus pyogenes (o streptococco A), la diagnosi di faringite streptococcica non può essere effettuata solo su base clinica, ma va supportata da tamponi faringei per il rilevamento dell'antigene, la coltura o entrambi. Tampone Streptococco: a cosa serve? Il tampone per lo streptococco viene utilizzata per individuare l'eventuale presenza del batterio a livello di faringe e tonsille. Le informazioni che si ottengono dall'interpretazione del tampone streptococco forniscono un'importante supporto alle scelte terapeutiche.

Quando si fa Tampone Streptococco: quando viene prescritto? Il tampone streptococco viene prescritto a fronte di una faringite (infiammazione della gola) o di una tonsillite (infiammazione delle tonsille) di cui si sospetta un'origine batterica, in particolare di natura streptococcica. Quest'indagine viene suggerita dopo l'osservazione nel corso della visita o sulla base dei sintomi riportati dal paziente, soprattutto quando il mal di gola: Tende a ripresentarsi con una certa frequenza;

Non si risolve spontaneamente nell'arco di una settimana, come di norma avviene per le malattie da raffreddamento tipiche del periodo invernale che riconoscono un'origine virale, come il raffreddore, l'influenza e le sindromi parainfluenzali;

Si associa a febbre alta e persistente (segno che fa pensare sia implicato un batterio, come lo Streptococco). I sintomi che giustificano il ricorso al tampone faringeo per la diagnosi di faringite streptococcica includono: Senso di malessere generale;

Febbre più o meno elevata;

Cefalea;

Dolori muscolari ed articolari diffusi;

Sensazione di freddo;

Tachicardia;

Dolore alla deglutizione (o disfagia), quasi sempre più marcato da un lato;

Perdita di appetito dovuta anche alla disfagia.