Tampone Rapido - Test Rapido COVID: Cos’è e Come Funziona?

A differenza del tampone molecolare (esame " gold standard " per la diagnosi di COVID-19 ), però, il tampone rapido non identifica tracce specifiche del genoma a RNA del virus SARS-CoV-2, ma rileva alcune componenti del virus (proteine Spike e Nucleocapside) indicative dell'avvenuta esposizione all'agente virale.

Il tampone rapido è, quindi, in grado di rivelare se è in corso l'infezione da Covid-19 al momento dell'esame.

Il tampone antigenico rapido – indicato anche come test rapido COVID-19 – è un'indagine di tipo qualitativo che si basa sulla ricerca nel muco nasale o nella faringe la presenza di proteine virali ( antigeni ) espressi sulla superficie di SARS -CoV-2 .

Per approfondire:

In pratica, nel corso del test rapido COVID-19, vengono intercettati, tramite anticorpi policlonali o monoclonali, specifici peptidi (porzioni proteiche) della proteina S ( Spike ) o N ( nucleocapside ) presenti sulla superficie di SARS-CoV-2.

I tamponi rapidi contengono come substrato anticorpi specifici in grado di legarsi agli antigeni virali del coronavirus responsabile dell'infezione.

Come Si Esegue

Raccolta del Campione per Tampone Rapido COVID-19

La raccolta del campione viene eseguita inserendo un bastoncino ovattato, simile ad un cotton fioc, sterile e flessibile attraverso la narice, fino a quando non viene incontrata una resistenza in corrispondenza del retro del rinofaringe. Segue la lieve e delicata rotazione del tampone, quindi il bastoncino viene estratto e inserito in un apposito contenitore. La stessa procedura viene ripetuta a livello della faringe.