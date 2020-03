Tampone Nasale (Tampone Rinofaringeo)

Generalità Il tampone nasale, detto anche tampone rinofaringeo o naso-faringeo, è un esame diagnostico utilizzato per stabilire la presenza di infezioni delle prime vie respiratorie e identificare eventuali malattie infettive di comunità, specie in determinati periodi dell'anno. Shutterstock La tecnica di esecuzione è simile a quella dell'aspirato rinofaringeo: il tampone nasale prevede la raccolta di materiale biologico, attraverso la narice, dalla parte superiore della faringe (detta rinofaringe o nasofaringe); il campione di secreto nasale prelevato viene successivamente sottoposto a colture microbiologiche o ad altri test per l'isolamento e l'identificazione del patogeno. Il tampone nasale può essere utilizzato per la diagnosi di influenza, infezione da virus respiratorio sinciziale (RSV), pertosse e numerose altre infezioni che coinvolgono le vie respiratorie.

Cos’è Il tampone nasale è un esame diagnostico finalizzato alla ricerca di microrganismi responsabili delle infezioni delle vie respiratorie. Il tampone nasale consiste in un prelievo semplice e rapido di materiale biologico dalla rinofaringe. La raccolta del campione viene eseguita inserendo un bastoncino cotonato, simile ad un cotton fioc, sterile e flessibile attraverso la narice, fino a quando non viene incontrata una resistenza; segue la lieve e delicata rotazione del tampone nasale, quindi il bastoncino viene estratto e inserito in un apposito contenitore. Questo viene consegnato immediatamente al laboratorio per l'esame colturale, l'indagine sierologica e/o la ricerca virale diretta su tampone nasofaringeo con tecniche molecolari (PCR). Tampone Nasale: in cosa consiste? Il tampone nasale consiste nel prelievo di materiale biologico (cellule superficiali, muco e secrezioni), mediante un piccolo bastoncino ovattato, simile ad un cotton fioc sterile e monouso. Questo viene inserito attraverso una narice e fatto proseguire lungo il pavimento della coana nasale fino a raggiungere il retro del rinofaringe (o nasofaringe, cioè la parte superiore della faringe, in rapporto con le cavità nasali tramite le coane). Le successive analisi di laboratorio, eseguite sul campione così raccolto, permettono di isolare ed identificare l'eventuale presenza del patogeno ricercato a livello naso-faringeo (tipicamente virus e batteri, ma all'occorrenza anche miceti).