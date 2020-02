Generalità Il tampone faringeo è un esame diagnostico finalizzato alla ricerca di microrganismi responsabili di faringite, chiamata più comunemente "mal di gola". Shutterstock Il principio è piuttosto semplice: un sottile bastoncino cotonato, simile ad un cotton fioc, viene inserito nella gola del paziente e strofinato delicatamente - con movimenti orizzontali, verticali e circolari - prima sulle tonsille e successivamente sulla mucosa della faringe posteriore (cioè le zone in cui si annidano generalmente i microrganismi responsabili della faringite). Questa gestualità viene eseguita con estrema cura, per evitare il contatto con le altre mucose del cavo orale. In questo modo, il tampone faringeo rimane impregnato di cellule, muco ed essudato e, successivamente, viene analizzato in laboratorio o messo a contatto con appositi reagenti anticorpali per una diagnosi semi-istantanea. Nella procedura classica, che richiede due o tre giorni prima di fornire risultati, il tampone faringeo viene inviato al laboratorio per l'esame colturale. In pratica, le cellule raccolte vengono fatte riprodurre in un terreno di coltura contenente gli elementi necessari alla crescita dei microorganismi; una volta ottenuta una popolazione cellulare sufficientemente ampia, le colonie vengono utilizzate a fini diagnostici e terapeutici, valutandone la sensibilità ai vari tipi di antibiotici (antibiogramma). Grazie a queste informazioni il medico può scegliere il farmaco più efficace, che assicuri l'eradicazione completa del patogeno evitando la selezione di microorganismi resistenti agli antibiotici. Se, ad esempio, il tampone faringeo mostra che la faringite ha origini virali (come succede nella maggior parte degli episodi acuti) è assolutamente inutile, e per molti aspetti dannoso, assumere antibiotici.

Cos’è Il tampone faringeo è un esame diagnostico finalizzato alla ricerca di microrganismi responsabili delle infezioni a livello di faringe o tonsille. Una volta effettuato il prelievo, il tampone viene inviato in laboratorio per l'esame colturale per l'isolamento e l'identificazione del patogeno responsabile. Tampone Faringeo: in cosa consiste? Il tampone faringeo consiste nel prelievo delle cellule superficiali, del muco e delle secrezioni dalla gola, mediante un piccolo bastoncino ovattato, simile ad un cotton fioc. Le successive analisi di laboratorio, eseguite sul campione così raccolto, permettono di identificare l'eventuale presenza del patogeno ricercato. L'altra parte del campione viene inserita, invece, in un apposito contenitore che viene consegnato immediatamente al laboratorio per la lettura al microscopio e per un esame colturale finalizzato ad evidenziare l'eventuale crescita di batteri, virus o miceti.

Preparazione Tampone Faringeo: cosa sapere prima dell’esame Nei giorni che precedono il tampone faringeo, il paziente dovrà attenersi scrupolosamente a quanto chiesto dal medico; in genere, si consiglia caldamente di sospendere le terapie antibiotiche in atto per un certo periodo di tempo e di evitare l'utilizzo di collutori o medicamenti ad uso locale nelle ore che lo precedono.