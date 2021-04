Tampone Covid-19 Kit Fai da Te: Come Funziona, Quando Arriva al Supermercato

Introduzione

Un pratico kit da acquistare presso la grande distribuzione che consentirà, in maniera del tutto autonoma, di esaminare la presenza del virus del Covid-19, e ridurre così tempi di attesa per il tampone molecolare. Un test rapido per l'autodiagnosi messo in vendita a partire dalla prima settimana di maggio, che promette affidabilità e risultati in pochi minuti. Ogni singolo kit per il tampone fai da te costerà circa 6-8 euro e potrà essere acquistato in una rete di negozi, supermercati, ma anche bar e farmacie aderenti.

Così come accade per i dispositivi di protezione ormai a uso comune, come le mascherine, distribuite da farmacie, ma anche in bar, negozi, ferramenta, supermercati e autogrill, così avverrà per il kit del tampone fai da te. La possibilità di effettuare un test antigenico rapido a casa rappresenterebbe un altro passo avanti verso il ritorno alla normalità, in parallelo alla campagna vaccinale anti Covid-19 che sta proseguendo, facendo registrare un incremento delle dosi inoculate al giorno, in Italia.