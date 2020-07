Generalità Che cos'è il Tadalafil e Caratteristiche generali Il tadalafil è un principio attivo che, nel linguaggio comune, è meglio noto con il nome commerciale di una delle specialità medicinali che lo contiene: Cialis®. Shutterstock Tadalafil - Struttura Chimica Più precisamente, il tadalafil appartiene al gruppo degli inibitori dell'enzima fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) e, come in molti sapranno, viene utilizzato nel trattamento della disfunzione erettile. Probabilmente meno note sono le indicazioni che riguardano il trattamento dei sintomi urinari associati all'iperplasia prostatica benigna e il trattamento dell'ipertensione polmonare. Per espletare la sua azione, il tadalafil deve essere assunto per via orale. Difatti, lo si può trovare all'interno di compresse alla concentrazione di 2,5 mg, 5 mg, 10 mg e 20 mg. I medicinali contenenti tadalafil impiegati per il trattamento della disfunzione erettile sono generalmente dispensabili mediante presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) ed essendo la maggior parte di essi classificati come farmaci di fascia C, il loro costo risulta essere a totale carico del cittadino. Al contrario, i medicinali contenenti tadalafil impiegati nel trattamento dell'ipertensione arteriosa possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile limitativa (RRL - vendibili al pubblico su prescrizione di specialisti o centri ospedalieri); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Tadalafil Adcirca®

Cialis®

Dymavig®

Tadalafil Accord®

Tadalafil Mylan®

Tadap®

Talmanco®

Telefil®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Tadalafil: per cosa si usa? Come accennato, agli opportuni dosaggi e utilizzando il giusto medicinale, il tadalafil è indicato per il trattamento: Della disfunzione erettile negli uomini adulti;

negli uomini adulti; Dei sintomi urinari associati ad iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti;

associati ad negli uomini adulti; Dell'ipertensione arteriosa polmonare negli adulti.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere il Tadalafil per il trattamento della Disfunzione Erettile e dei Sintomi Urinari associati a Iperplasia Prostatica Benigna Prima di iniziare il trattamento della disfunzione erettile o dei sintomi urinari associati a iperplasia prostatica benigna con tadalafil, è necessario informare il medico se: Si hanno gravi problemi a fegato e/o reni;

Si hanno deformità del pene di qualsiasi tipo;

Si è affetti da: Anemia falciforme; Leucemia; Mieloma multiplo.

Inoltre, è opportuno essere a conoscenza del fatto che l'attività sessuale comporta potenziali rischi per i pazienti affetti da patologie cardiache; pertanto, qualora si abbiano malattie di questo tipo è molto importante informarne il medico. Altrettanto importante è sapere che affinché il tadalafil sia efficace nel contrastare la disfunzione erettile, è necessario che vi sia la stimolazione sessuale. Prima dell'inizio del trattamento dei sintomi urinari, il medico si preoccuperà di sottoporre il paziente ad adeguati controlli per escludere la presenza di eventuali tumori della prostata poiché questo tipo di patologie maligne possono avere sintomi simili o uguali a quelli dell'iperplasia prostatica benigna. Va precisato, tuttavia, che non è noto se il tadalafil è efficace nei pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia pelvica o con rimozione - parziale o totale - della ghiandola prostatica senza risparmio di nervi. Se durante il trattamento dovessero manifestarsi sintomi come diminuzione o perdita della vista e/o dell'udito, è necessario interrompere immediatamente l'assunzione del principio attivo e contattare subito il medico. NOTA BENE Il tadalafil per il trattamento della disfunzione erettile e dei sintomi urinari dovuti a iperplasia prostatica NON deve essere utilizzato dalle donne e NON deve essere assunto da bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età .

e . Il tadalafil può causare effetti indesiderati in grado di alterare le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari (es. capogiri), pertanto, si raccomanda cautela e di evitare simili attività qualora tali effetti dovessero manifestarsi. Cosa bisogna sapere prima di assumere il Tadalafil per il trattamento dell'Ipertensione Polmonare Prima di iniziare ad assumere il tadalafil come terapia contro l'ipertensione arteriosa polmonare, è necessario informare il medico se: Si hanno problemi cardiaci di qualsiasi tipo;

Si hanno problemi con la pressione del sangue oltre all'ipertensione polmonare;

Si hanno patologie ereditarie degli occhi;

Si è affetti da: Anemia falciforme; Leucemia; Mieloma multiplo.

Si hanno problemi epatici e/o renali;

Si hanno deformità del pene o erezioni involontarie o persistenti che durano più di 4 ore. Anche in questo caso, qualora compaia improvvisa diminuzione o perdita dell'udito e/o della vista, sospendere l'assunzione del tadalafil e contattare immediatamente il medico. NOTA BENE Il tadalafil per il trattamento dell'ipertensione polmonare NON deve essere utilizzato da bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età .

. Anche quando assunto per trattare l'ipertensione polmonare, il tadalafil può causare effetti indesiderati in grado di alterare le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari (es. capogiri), pertanto, si raccomanda sempre cautela e di evitare tali attività qualora simili effetti dovessero manifestarsi.

Come Agisce Come Funziona il Tadalafil e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il tadalafil espleta la sua azione terapeutica mediante una potente azione inibitrice della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) che porta ad un rilassamento della muscolatura liscia vasale. Difatti, la PDE5 è un enzima responsabile della degradazione di GMP ciclico (guanosin monofosfato ciclico o GMPc), composto implicato, per l'appunto, nel rilassamento della muscolatura liscia. Shutterstock Fosfodiesterasi 5 - PDE5 Il processo che porta all'erezione prevede - in seguito a stimolazione sessuale - il rilascio di ossido di azoto (NO) nei corpi cavernosi del pene; quest'ultimo attiva l'enzima guanilato ciclasi che, a sua volta, induce un aumento dei livelli di GMP ciclico con conseguente rilassamento della muscolatura liscia dei corpi cavernosi del pene che consente l'afflusso di sangue, quindi, l'erezione. Dal momento che la PDE5 è responsabile della degradazione del GMPc, la sua inibizione da parte del tadalafil favorisce l'aumento dei livelli di guanosin monofosfato ciclico nei corpi cavernosi permettendo quindi il verificarsi dell'erezione. L'aumento dei livelli di GMPc è stato osservato anche a livello della muscolatura liscia della prostata, della vescica e del loro sistema vascolare. Il tadalafil, quindi, riesce ad esercitare la sua azione rilassante vascolare con aumento del flusso sanguigno anche in questi distretti corporei e questo potrebbe essere il meccanismo d'azione alla base della riduzione dei sintomi urinari associati a iperplasia prostatica benigna. Poiché la fosfodiesterasi 5 è espressa anche a livello della muscolatura liscia dei vasi sanguigni polmonari, con l'inibizione di tale enzima e il conseguente rilassamento vasale, il tadalafil risulta utile anche nel trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare.

Dosaggio e Modo d'uso Il tadalafil è disponibile all'interno di compresse per uso orale alle concentrazioni di 2,5 mg, 5 mg, 10 mg o 20 mg. Tali compresse devono essere assunte intere con l'aiuto di un po' d'acqua, con o senza cibo. La corretta posologia verrà stabilita dal medico su base individuale in funzione del disturbo che si deve trattare. Pertanto, si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni da esso fornite e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di tadalafil che si deve assumere.

Gravidanza e Allattamento Il Tadalafil può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Naturalmente, i medicinali a base di tadalafil indicati per il trattamento della disfunzione erettile e dei sintomi urinari associati a ipertrofia prostatica NON devono essere utilizzati dalle donne, tantomeno se in gravidanza o se stanno allattando al seno. Per quanto riguarda i medicinali indicati per il trattamento dell'ipertensione polmonare , il loro impiego è sconsigliato per scopi precauzionali durante la gravidanza. Poiché il tadalafil è escreto nel latte materno, il principio attivo non va assunto dalle madri che allattano al seno.