Introduzione

Il tadalafil è un principio attivo inibitore dell'enzima fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5). Spesso e volentieri, nel linguaggio comune, il tadalafil viene chiamato con il nome di una delle più famose specialità medicinali che lo contiene, ovvero "Cialis".

Shutterstock Tadalafil - Struttura Chimica

Ben noto per i suoi impieghi contro la disfunzione erettile, il tadalafil può essere utilizzato - agli opportuni dosaggi - anche nel trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (analogamente ad altri inibitori della PDE5 (come, ad esempio, il sildenafil) e nel trattamento dei sintomi urinari associati all'ipertrofia prostatica benigna (IPB).

I medicinali a base di tadalafil - indipendentemente dal motivo per cui è necessario utilizzarli - possono essere assunti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se prescritti dal medico e sono acquistabili SOLO dietro presentazione di apposita ricetta medica (il tipo di ricetta può variare da un medicinale all'altro).

Il medico stabilirà inoltre la corretta posologia per ciascun individuo in funzione del disturbo che si deve trattare e delle esigenze dello stesso paziente. In questo articolo verranno comunque brevemente indicate le dosi di tadalafil abitualmente impiegate in terapia; tuttavia, le informazioni di seguito riportate hanno solo un fine illustrativo .

Se si deve assumere il tadalafil seguire SEMPRE le indicazioni fornite dal medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve impiegare.