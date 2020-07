Cos’è La tachicardia viene definita come l'aumento del numero dei battiti del cuore al minuto (frequenza cardiaca) in condizioni di riposo. Questa condizione è causata da un'alterazione degli impulsi elettrici che controllano l'azione di pompa del cuore e rientra nelle tachiaritmie (disturbi della conduzione elettrica del cuore), le quali vengono distinte in base al sito da cui parte l'impulso. Per esempio, nella tachicardia sinusale, forma più comune e meno pericolosa, la contrazione del cuore è regolare, ma più veloce, dettata fisiologicamente dal nodo seno-atriale. La chiave per la diagnosi consiste nell'elettrocardiogramma (ECG), che consente di registrare gli impulsi elettrici del cuore e la loro conduzione. Il trattamento è diretto alla causa specifica della tachicardia. Tachicardia: cos’è? Si parla di tachicardia - dal greco tachys (rapido o accelerato) e kardia (del cuore) - quando la frequenza cardiaca a riposo eccede i limiti superiori di normalità per la popolazione di riferimento. Nell'adulto, ad esempio, si ha tachicardia tutte le volte che la frequenza cardiaca (FC) a riposo supera i 100 battiti al minuto (bpm). Frequenze cardiache tachicardiche

nei vari periodi di vita Età FC (bpm) 1-2 giorni

3-6 giorni

1-3 settimane

1-2 mesi

3-5 mesi

6-11 mesi

1-2 anni

3-4 anni

5-7 anni

8-11 anni

12-15

>15 anni > 159

> 166

> 182

> 179

> 186

> 169

> 151

> 137

> 133

> 130

> 119

> 100

Cause Cosa provoca Tachicardia? La frequenza cardiaca è controllata da impulsi elettrici trasmessi finemente distribuiti attraverso il tessuto cardiaco; se per una qualche ragione si manifestano problemi a livello delle "centraline" e delle "reti elettriche" del cuore, la frequenza cardiaca può salire (tachicardia) o scendere (bradicardia) in maniera eccessiva. In condizioni di riposo, la frequenza del battito del cuore è regolare e, generalmente, è compresa tra 60 e 100 pulsazioni al minuto. Si parla di tachicardia quando la frequenza cardiaca è superiore a 100 battiti al minuto. La tachicardia - pur essendo talvolta scorporata da qualsivoglia problema di salute, come nel caso di stati febbrili, stress o traumi – può essere la spia di cardiopatie o di altre condizioni patologiche sottostanti. Un'eccessiva frequenza cardiaca a riposo può interferire, infatti, le normali funzioni del cuore, predisponendo occasionalmente a condizioni in grado di mettere a rischio la vita (ictus, arresto cardiaco improvviso). Shutterstock Attività elettrica del cuore e disturbi associati Nel cuore, all'interno dell'atrio destro troviamo il cosiddetto "nodo del seno" (o nodo seno-atriale), un pacemaker naturale da cui originano stimoli elettrici scaricati ad una cadenza regolare di 60/100 battiti al minuto. Questi segnali si trasmettono al tessuto muscolare degli atri, innescando la contrazione atriale e il conseguente passaggio di sangue nei ventricoli. Gli impulsi elettrici originati dal nodo seno atriale arrivano sino ad un gruppo di cellule specializzate, che nel loro complesso formano il cosiddetto nodo atrioventricolare, una sorta di relè che trasmette il segnale elettrico ad un altro gruppetto di cellule, detto fascio di His, che a sua volta conduce l'impulso dal nodo atrio-ventricolare ai due ventricoli. Quando lo stimolo elettrico li raggiunge, questi si contraggono, pompando il sangue nel circolo polmonare (ventricolo destro) e in quello sistemico (ventricolo sinistro). Nel caso in cui si verifichi un'anomalia in una delle varie componenti del sistema elettrico del cuore, possono comparire aritmie più o meno severe, associate o meno a tachicardia. In relazione alle caratteristiche dell'anomalia e del tracciato elettrocardiografico, si utilizzano termini medici specifici, come: Tachicardia sinusale (la forma più comune);

Tachicardia ventricolare;

Tachicardia parossistica sopraventricolare;

Fibrillazione atriale;

Fibrillazione ventricolare;

Flutter atriale. Cause benigne di Tachicardia In condizioni fisiologiche, la tachicardia insorge dopo un'attività fisica intensa, in condizioni di stress ed a seguito di forti emozioni; può accadere, ad esempio, che sia la stessa ansia scatenata dalla visita medica ad aumentare in maniera non trascurabile la frequenza cardiaca a riposo. Tra le cause benigne rientrano di tachicardia rientrano: Tabagismo;

Alcolismo;

Abuso di bevande contenenti caffeina. La frequenza cardiaca aumenta temporaneamente anche per traumi o malattie che inducono uno stato febbrile, per poi tornare nella norma. Lo sapevate che... Durante gli stati febbrili le pulsazioni aumentano di circa 8 bpm per ogni grado di temperatura superiore ai 37°C, mentre il metabolismo incrementa del 13%. Cause patologiche di Tachicardia Qualsiasi condizione o malattia, sostanza o farmaco in grado di interferire con la normale attività elettrica del cuore, può essere responsabile di tachicardia. Tra le cause patologiche della tachicardia rientrano: Iperattività della tiroide (ipertiroidismo);

Crisi di ipertensione o ipotensione arteriosa;

Anemia;

Malattia o anomalia congenita del cuore;

Malformazioni congenite del cuore;

Danni al tessuto muscolare del cuore causati da malattie cardiovascolari (ad esempio, per un pregresso infarto cardiaco);

Squilibrio elettrolitico, dovuto all'eccesso/assenza di sostanze minerali necessarie per la corretta generazione di impulsi elettrici. In alcuni casi, la causa della tachicardia non può essere identificata.

Diagnosi Come viene formulata la diagnosi di Tachicardia? Lo strumento diagnostico più importante è l'elettrocardiogramma, che utilizza piccoli sensori elettrici, collegati al petto e alle braccia, per registrare gli impulsi elettrici del cuore e la loro conduzione. L'esame può essere condotto a riposo, sotto sforzo e in altre condizioni di stress, oppure per periodi di tempo prolungati sfruttando dispositivi portatili. Se la tachicardia è intermettente e non viene riscontrata con l'elettrocardiogramma (cioè, quando viene eseguito, l'esame risulta normale), può essere indicato un Holter cardiaco (o ECG dinamico secondo Holter), nel quale viene monitorato il battito cardiaco per 24 ore. L'Holter permette di verificare anche se la tachiaritmia è parossistica, cioè insorge e scompare improvvisamente. Particolari esami del sangue possono rendersi necessari per indagare la presenza di patologie sottostanti.