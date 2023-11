Gli attacchi di tachicardia parossistica hanno durata variabile, da pochi secondi ad alcune ore, o anche giorni. Possono presentarsi in individui sani, senza cardiopatie o altre affezioni organiche. Questa aritmia, infatti, è frequente nella prima infanzia e nei bambini, ma può insorgere anche in soggetti sottoposti a forti emozioni o sforzi fisici severi. Il sintomo tipico della tachicardia parosisstica è una forte palpitazione . Ben più gravi sono i casi di tachicardia parossistica associata ad un disturbo cardiaco: al sintomo di palpitazione si aggiungono quelli di dispnea , ortopnea e dolore toracico.

La classificazione su base fisiopatologica non è la sola. Si può considerare anche la sede d'origine del disturbo e distinguere le aritmie in:

Il ritmo cardiaco è espresso in battiti per minuto ed è considerato normale se si stabilizza in un intervallo di valori compresi tra 60 e 100 battiti per minuto . Le alterazioni possibili sono tre ed è sufficiente che se ne presenti una soltanto perché insorga un'aritmia. Esse sono:

Prima di procedere con la descrizione della tachicardia sinusale, è opportuno ripassare brevemente cosa sono le aritmie cardiache . Le aritmie cardiache sono alterazioni del normale ritmo di battito del cuore, detto anche ritmo sinusale in quanto originato dal nodo seno atriale . Il nodo seno atriale emette gli impulsi per la contrazione del cuore ed è considerato il centro segnapassi dominante, in quanto responsabile della normalità del battito cardiaco .

La tachicardia parossistica insorge a causa di un cambiamento della sede del centro segnapassi dominante. Infatti, il comando della propagazione dell'impulso di contrazione cardiaca non è più nelle mani del nodo seno atriale, ma passa sotto quelle del nodo atrioventricolare. Per questo motivo, è detta anche tachicardia da rientro del nodo atrioventricolare ed è classificata tra le aritmie ectopiche atrioventricolari . Quelli associati alla tachicardia parossistica si possono definire dei veri e propri attacchi tachicardici , caratterizzati da frequenze cardiache comprese tra 160 e 200 battiti per minuto. Essi possono verificarsi di giorno (in piedi) o di notte (nel sonno ) e hanno durata variabile, da pochi secondi ad alcune ore o anche giorni; di solito, però, si protraggono per non più di 2 o 3 minuti. Quando gli attacchi superano le 24 ore, è più corretto attribuirli alle cosiddette tachicardie ectopiche persistenti.

Cause di tachicardia parossistica. Fisiopatologia

Nella maggior parte dei casi, gli episodi di tachicardia parossistica riguardano individui sani, privi di disturbi cardiaci o altre patologie. Infatti, la manifestazione tachicardica coincide spesso con l'esercizio fisico o con forti emozioni, e si conclude al termine di queste circostanze. Chi ne è soggetto, può subire un attacco anche a distanza di molti giorni.

Attacchi di tachicardia parossistica sono frequenti anche durante la prima infanzia e nei bambini sani: la ragione risiede nei caratteri anatomici del cuore in quell'età. Poco frequenti, invece, ma comunque possibili, sono gli attacchi di tachicardia parossistica in donne in stato di gravidanza. Un'altra situazione particolare, che coinvolge ancora le donne, è quella legata al ciclo mestruale: possono verificarsi, infatti, episodi di tachicardia parossistica durante le mestruazioni o nella settimana precedente. Quindi, le cause comuni di tachicardia parossistica, in assenza di altri disturbi associati, si riassumono in:

Esercizio fisico. Ansia. Emozione. Gravidanza. Ciclo mestruale. Cuore di un infante o di un bambino.

Ben diverso è il caso di quei soggetti con cardiopatie o altre patologie organiche, come per esempio l'ipertiroidismo. In simili circostanze, le ragioni d'insorgenza della tachicardia sono da imputarsi ad un disturbo patologico di base. Le più comuni patologie associate sono:

Cardiopatie reumatiche, cioè dovute ad una malattia reumatica. Cardiopatie ischemiche. Cardiopatie congenite. Cardiomiopatie. Malattie vascolari cerebrali. Ipertiroidismo. Sindrome di Wolff-Parkinson-White, nei bambini.

La spiegazione fisiopatologica di come varia la conduzione dell'impulso al presentarsi di una tachicardia parossistica è alquanto complicata. Pertanto, ci si limiterà a descriverne alcuni punti cardine. All'origine dell'alterazione c'è una extrasistole, di origine atriale, che si associa al normale impulso sinusale proveniente dal nodo seno atriale. L'associazione anomala di questi due impulsi crea disordine attraverso le vie di conduzione, poste tra atri e ventricoli. L'esito di tale disordine si traduce in un sovrapporsi di più impulsi di contrazione che incrementano la frequenza cardiaca.