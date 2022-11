Quando sentiamo il cuore accelerare improvvisamente e aumentare la frequenza dei suoi battiti, stiamo avendo un episodio di tachicardia . La tachicardia è un aumento della frequenza del battito cardiaco , con un numero di pulsazioni al minuto al di sopra di 100, oltre, cioè, quello che è considerato il normale valore a riposo. La tachicardia non è necessariamente dovuta a problemi strettamente cardiaci: esistono diversi tipi di tachicardie, così come esistono diverse cause alla base delle stesse.

La tachicardia da ansia è un fenomeno improvviso, ma contestuale a una condizione di paura o stress. A differenza di altre sintomatologie cardiache, come ad esempio la fibrillazione atriale , nella tachicardia da ansia il battito cardiaco è accelerato ma resta comunque costante e non presenta irregolarità nel ritmo. Per riconoscere la tachicardia da ansia è, inoltre, opportuno valutare le sue modalità di insorgenza e remissione : durante un attacco di ansia "sentiamo il cuore in gola" ma, fortunatamente, questa sensazione è destinata a durare per poco tempo: la frequenza del battito cardiaco torna alla normalità gradualmente, assieme all'attenuarsi dell'intensità degli altri sintomi. Per capire se stiamo provando tachicardia da ansia, è bene ricordare che l'ansia è caratterizzata anche da altre manifestazioni di tipo somatico, emotivo e cognitivo.

Quando pensiamo che una situazione sia minacciosa per la nostra persona, il cervello si mette in allerta, attivando in automatico il sistema nervoso simpatico , la componente del sistema nervoso autonomo coinvolta nelle situazioni di pericolo che ci permette di essere sempre pronti a reagire. Per poter rispondere alla "minaccia", il nostro corpo si attiva: i muscoli si tendono, il respiro si fa più rapido, aumenta la pressione arteriosa e il cuore incrementa la frequenza dei suoi battiti, fino a innescare la tachicardia da ansia. Il sistema simpatico porta l'organismo a una modalità di "attacco o fuga"; il cervello, però, non riesce a sostenere questa attivazione per molto tempo. Per porre un freno e ripristinare l'equilibrio in assenza di un reale pericolo per la nostra incolumità, interviene il sistema parasimpatico , l'altra componente del sistema nervoso autonomo , utile a recuperare le energie e indurre stati di rilassamento. Il sistema parasimpatico ripristina la calma, riportando il corpo a una situazione di riposo e assenza di stress.

Per calmare la tachicardia da ansia è, quindi, sufficiente riconoscerla e fare in modo che il sistema parasimpatico sia in grado di ripristinare la tranquillità nel nostro organismo. Per evitare che l'ansia e le nostre preoccupazioni sui sintomi cardiaci incrementino ulteriormente lo stato di allerta, può essere d'aiuto ricorrere ad alcune strategie per gestire nell'immediato l' attacco di panico , quali il controllo della respirazione , le tecniche di rilassamento , l'ancoraggio al presente e la distrazione verso stimoli esterni al corpo. Queste strategie possono esserci utili per ripristinare in maniera rapida l'equilibrio fisiologico compromesso. È importante, inoltre, intervenire sulle proprie abitudini e sul proprio stile di vita per fare in modo che la tachicardia da ansia non sia una costante all'interno delle nostre giornate.

Come affrontare l'iperventilazione e ridurre l'ansia? Ne parliamo con il dottor Giuseppe Iannone, psicologo e psicoterapeuta, esperto in disturbi d'ansia, che ci consiglia un semplicissimo esercizio per attenuare questo problema.

Quando la tachicardia da ansia diventa pericolosa?

Le conseguenze a breve e a lungo termine

Anche se piuttosto debilitante, la tachicardia da ansia non è pericolosa. Un episodio di tachicardia da ansia non comporta un rischio per il cuore, a meno che non si soffra già di patologie cardiache: in queste situazioni è opportuno non sottovalutare l'impatto che i singoli episodi di stress e ansia possano avere sul nostro stato di salute. Diversi studi hanno, però, valutato le conseguenze a lungo termine delle ripetute manifestazioni di ansia sul nostro organismo, riscontrando alcune correlazioni tra ansia e malattia coronarica. Non solo: il rilascio frequente di cortisolo, l'ormone che entra in circolo nelle situazioni di allerta, compromette e indebolisce notevolmente il sistema immunitario; è questa la ragione per cui si è fisicamente più vulnerabili nei momenti di forte stress.

Cosa fare se si presenta tutti i giorni

Quando la tachicardia da ansia non rientra più in un episodio sporadico, ma è la manifestazione di un costante senso di attivazione e allerta, potrebbe trattarsi di un disturbo d'ansia generalizzato. Il disturbo d'ansia generalizzato è un disturbo piuttosto frequente nella popolazione, ma non per questo trascurabile. Secondo il DSM-5, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, il disturbo d'ansia generalizzato è uno stato cronico di grave preoccupazione e tensione che dura oltre i sei mesi, caratterizzato da diversi sintomi, tra cui incapacità a gestire le preoccupazioni, irritabilità, tendenza allo spaventarsi facilmente, mal di testa e stanchezza, tensione muscolare, tremori. Se le manifestazioni di stress e ansia diventano elementi costanti delle nostre vite quotidiane è importante non sottovalutare la loro portata e chiedere subito aiuto. Attraverso una corretta diagnosi e un percorso con un professionista, è possibile affrontare l'ansia e prevenire le sue conseguenze a lungo termine.