Quali Conseguenze? Scarpe con il Tacco Alto: possibili ripercussioni sulla Salute Postura: come anticipato, un tacco alto aumenta la pressione sull'avampiede. Questo costringe il resto del corpo a compensare il cambiamento di equilibrio: la parte inferiore si inclina in avanti per mantenere il baricentro, mentre quella superiore (busto) deve inclinarsi all'indietro. Di conseguenza, viene a stabilirsi una postura rigida ed innaturale, piuttosto che rilassata e neutrale. L'effetto sulla postura è amplificato quanto più rialzati sono i tacchi; quelli a spillo molto alti, poi, costringono il corpo ad abbassare il baricentro ai fianchi, causando una curvatura innaturale nella parte bassa della schiena. Shutterstock Andatura: quando si cammina con i tacchi alti, la posizione plantare del piede impedisce di sollevarsi dal suolo in modo efficiente. Questo cambiamento innaturale nella posizione del piede fa sì che i muscoli flessori dell'anca lavorino di più per spingere il corpo in avanti. Anche le ginocchia dovranno rimanere più flesse, impegnando i muscoli più intensamente del normale. Ancora una volta, più i tacchi sono alti, peggiore diventa la situazione. Equilibrio: camminare con le scarpe a tacco alto significa mantenere l'equilibrio su diverse superfici, elevazioni e pendenze. Per mantenerlo stabile, significa che la parte anteriore del piede sarà ulteriormente sollecitata quando ci si muove rapidamente. In sostanza, camminando in punta di piedi, si corre il rischio di danneggiare le ossa ed i tessuti connettivi sottostanti. I tacchi a spillo sono particolarmente impegnativi da questo punto di vista, poiché offrono poco supporto o stabilità; inoltre, aumentano il rischio di cadute, distorsioni e stiramenti del piede o della caviglia. Schiena: di norma, le fisiologiche curvature del rachide fungono da ammortizzatore per vertebre e bacino. I tacchi alti causano, purtroppo, l'appiattimento della colonna lombare della parte bassa della schiena, costringendo la colonna toracica in una posizione iper-curvatura. Per compensare questa postura, soprattutto quando sopraggiunge la stanchezza, verrà spontaneo sporgersi in avanti per scaricare un po' di pressione sulla schiena. Lo scarso allineamento porterà inevitabilmente all'abuso dei muscoli dorsali e lombari, aumentando il rischio di mal di schiena cronico. Fianchi: i muscoli flessori dell'anca si trovano nella parte anteriore superiore delle cosce; indossare le scarpe con tacchi alti li costringe a mantenere una posizione flessa persistente. La contrazione dei flessori dell'anca può portare al progressivo appiattimento della colonna lombare e allo sviluppo di mal di schiena e dolore all'anca. Ginocchia: indossando i tacchi alti, la posizione flessa persistente del ginocchio farà ruotare la tibia verso l'interno, in parte per l'equilibrio. Questa posizione alterata provoca la compressione del ginocchio mediale (parte interno), sede comune di artrosi nelle donne. Caviglie: i tacchi alti limitano il movimento e la potenza dell'articolazione della caviglia. Quando s'indossano, i muscoli del polpaccio (gastrocnemio e soleo) sono abbreviati a causa dell'altezza eccessiva, causando una perdita della potenza quando si tenta di spingere il piede in avanti. La posizione alterata della caviglia può anche causare la contrazione del tendine di Achille nella parte inferiore e posteriore del calcagno. Nel tempo, tale situazione può determinare una condizione infiammatoria nota come una entesopatia del tendine d'Achille. Piedi: le scarpe con il tacco spostano il baricentro in avanti e non consentono una distribuzione uniforme del peso corporeo su tutta l'area del piede. Indossare tacchi troppo alti significa che verrà esercitata una pressione significativa sulla porzione plantare (inferiore) dell'avampiede. Il sovraccarico aumenterà in modo direttamente proporzionale con l'altezza del tacco. L'aumento della pressione può anche causare dolore o deformità del piede come borsiti e neuromi, come quello di Morton. La supinazione del piede può anche alterare l'allineamento del tendine di Achille e condurre ad una condizione nota come deformità di Haglund (ingrossamento osseo del tallone). I tacchi alti possono, inoltre, scatenare un dolore alla pianta del piede correlato ad una fascite plantare (infiammazione della fascia plantare). Dita dei piedi: i tacchi alti forzano le dita dei piedi nella punta della scarpa per effetto della gravità. Se la punta del piede è stretta, le dita dei piedi verranno compresse, mantenendole in una posizione fissa anormale (dito a martello). Anche se la punta del piede è più ampia, la posizione assunta dalle dita dei piedi all'interno della scarpa predispone a calli, duroni e vesciche. Dopo alcune ore sui tacchi, infine, di veridica una compressione dei nervi periferici, quindi le dita saranno intorpidite e fredde.

Errori da Evitare Tacchi di Altezza Estrema e Calzata Insufficiente Uno dei problemi più comuni che si riscontra con i tacchi alti è il dolore sotto la pianta del piede. Per approfondire: Dolore alla Pianta del Piede - Come e Perchè si manifesta? Un tacco molto alto significa uno stress maggiore a livello plantare, nonché della caviglia e del ginocchio. Questo sovraccarico aumenta con l'incrementare dell'altezza e la modifica della postura. Nel caso si desiderasse acquistare un paio di scarpe con tacchi molto alti, è consigliabile prestare attenzione a tre caratteristiche che possono rendere la calzatura relativamente più confortevole: Il plateau offre uno spessore sotto la punta del piede che compensa l'altezza del tacco e, a seconda del materiale con cui è realizzata la calzatura, può offrire un'ammortizzazione migliore rispetto ad una scarpa con la suola più sottile.

Un tacco della scarpa largo è preferibile ad un tacco a spillo, poiché offre più stabilità e sollecita meno il piede.

Un tacco alto posizionato nella parte posteriore della scarpa è più stabile di un tacco che poggia più in avanti, verso il centro di calzatura. Camminare per lunghi periodi con tacchi alti che non offrono un supporto adeguato al tallone significa soffrire di piedi stanchi e doloranti, per non escludere il rischio di distorsione alla caviglia. La scelta migliore è quella di optare per stili, materiali e calzate che si adattino bene alla forma del piede ed offrano un buon supporto (es. uno stivale con un tacco alto, un sandalo con cinturini nell'area della punta, arco plantare e caviglia e così via). La Scarpa con il Tacco è costrittiva per le Dita Quando le dita vengono spinte in uno spazio angusto, come può essere la punta di una scarpa con il tacco che non offre abbastanza confort, lavorano di più per mantenere la stabilità del piede. Ciò contribuisce alle contratture delle dita (dita a martello). Un altro problema che può essere aggravato dalle scarpe col tacco alto dotate di una punta non conforme al proprio piede è l'alluce valgo. L'opzione migliore è scegliere una scarpa con una punta arrotondata. La Scarpa con il Tacco non si adatta al Piede Notare il divario tra la calzatura, il tallone di chi la indossa e le aree dell'arco plantare - probabilmente indica una scarpa con il tacco, per stile o calzata, che è troppo lunga e/o larga per il proprio piede. Ciò può far muovere il piede nella scarpa mentre si cammina e sicuramente causerà dolore e disagio. Per evitare simili inconvenienti è bene assicurarsi che la scarpa con il tacco sia confortevole in ogni sua punto, considerando sia lunghezza, che larghezza della calzatura. La scarpa con il tacco della misura abituale potrebbe non essere sempre adatta, quindi è consigliabile provare alcuni stili diversi, fino a trovare la calzata più comoda.