La TAC , acronimo di Tomografia Assiale Computerizzata , è una tecnica diagnostica che sfrutta le radiazioni ionizzanti (o raggi X ) per ottenere immagini dettagliate, in versione tridimensionale, di aree anatomiche specifiche del corpo umano (es: encefalo , ossa , vasi sanguigni , organi addominali , organi toracici, vie respiratorie ecc.).

La TAC può prevedere l'impiego di un mezzo di contrasto . Introdotte nell'organismo del paziente per via orale , tramite iniezione o mediante enema , i mezzi di contrasto per la TAC sono sostanze impiegate per modificare l'assorbimento dei raggi X, al fine di far risaltare maggiormente determinati elementi anatomici. Grazie a questi mezzi di contrasto, è possibile, per esempio, ottenere immagini particolareggiate dei vasi sanguigni , dei linfonodi e dei parenchimi (in altre parole, organi come fegato , cervello , rene, pancreas , tiroide o polmone).

Per i costi e il rischio radioattivo che comporta, la TAC trova impiego soltanto in determinate situazioni; nella fattispecie, in pazienti:

Quando un fascio di raggi X attraversa il corpo umano, subisce un'attenuazione diversa a seconda della struttura anatomica colpita; in particolare, l'attenuazione di tale fascio è tanto più sostanziosa, quanto più dense sono le parti del corpo attraversate. Un apparecchio come la TAC è in grado captare, attraverso i cosiddetti detettori , le suddette differenze di attenuazione e di ricostruire un'immagine dettagliata, in versione tridimensionale, dei vari distretti anatomici attraversati.

Se il radiologo non esclude a priori l'utilizzo del mezzo di contrasto, il paziente è tenuto a rispettare la norma sul digiuno completo, come se l'impiego del mezzo di contrasto fosse previsto.

In caso di idoneità alla TAC, in preparazione a quest'ultima, il paziente deve:

L'esito della suddetta indagine è fondamentale per stabilire l' idoneità del paziente alla TAC (es: le malattie di cuore, il mieloma multiplo, l'allergia allo iodio, l'insufficienza renale ecc. sono importanti per l'idoneità alla TAC con mezzo di contrasto ).

Procedura

Come si Svolge la TAC?

Per tutta la durata della TAC, il paziente può contare sul supporto di un tecnico radiologo, il quale ha il compito di fornirgli tutte le istruzioni utili al buon esito della procedura e rassicurarlo in caso di eventuali timori.

Di seguito sono riportate, in ordine cronologico, le varie tappe dell'esame diagnostico in questione.

Preparativi

Per il paziente, la primissima parte della procedura di TAC prevede:

La risposta a un questionario relativo alla sua storia clinica;

Togliersi i vestiti, per indossare un camice fino al termine della procedura;

Se non ha provveduto a farlo a casa, privarsi fino alla conclusione dell'esame di tutti gli eventuali gioielli (es: orecchini) e altri oggetti metallici analoghi (es: piercing);

Sottoporsi alla misurazione della pressione arteriosa e della temperatura corporea;

Il riepilogo di quanto accadrà e a quali regole dovrà attenersi nel corso dell'esame.

Tra le regole da rispettare durante la TAC, merita una citazione particolare la completa immobilità, in quanto anche un solo minimo movimento del corpo può pregiudicare il buon esito della procedura diagnostica.

Nota importante sull'immobilità Durante una TAC, l'invito alla completa immobilità include anche il trattenimento del respiro, in quanto anche il movimento del torace durante l'atto respiratorio può falsare i risultati dell'esame.

Posizionamento del paziente

Alla conclusione dei preparativi, è previsto il posizionamento del paziente sul lettino scorrevole, che servirà, in un secondo momento, a introdurlo e posizionarlo nel gantry, l'unità di scansione; normalmente, la posizione da assumere include l'estensione delle braccia dietro la testa.

È da segnalare che, per garantire il massimo confort del paziente, il tecnico radiologo mette a disposizione del paziente un cuscino per la testa, una coperta per le gambe e un paio di tappi per le orecchie (il cui impiego è giustificato dall'intenso rumore emesso dallo strumento, quando è in funzione).

Somministrazione del Mezzo di Contrasto (se prevista)

Qualora sia in programma, la somministrazione del mezzo di contrasto è prevista al termine del posizionamento del paziente.

Tale pratica spetta a un medico radiologo, il quale, in genere, si avvale dell'aiuto di un infermiere professionale.

Una volta somministrato, il mezzo di contrasto ha bisogno di qualche minuto per distribuirsi nei vari distretti anatomici del corpo umano.

Creazione e acquisizione delle immagini

Trascorso il tempo necessario al mezzo di contrasto per diffondersi dove è opportuno (se utilizzato), seguono:

L'introduzione del paziente nel gantry,

Il trasferimento dell'intero staff medico in una stanza accanto, la quale ospita la console di comando dell'intera apparecchiatura, e

La messa in funzione del gantry. Con quest'ultimo passaggio avrà inizio la creazione delle immagini relative al distretto anatomico d'interesse, e la loro acquisizione nella console.

È importante precisare che paziente e staff medico possono comunicare in ogni momento della procedura diagnostica tramite un altoparlante; questo sistema di comunicazione è stato pensato per dare la possibilità al paziente di riferire allo staff medico eventuali problematiche improvvise, sviluppate nel corso della TAC.

Conclusione

Conclusa l'acquisizione delle immagini utili a una valutazione diagnostica, il paziente riceve tutto l'aiuto necessario per uscire dal macchinario per la TAC e rimettersi in piedi.

Rivestitosi, quindi, può fare immediato ritorno a casa e alle sue attività quotidiane, salvo diversa indicazione del medico radiologo.

Come si sente il paziente durante la TAC

Di norma, la TAC senza mezzo di contrasto è una procedura indolore, mentre la variante con mezzo di contrasto tende a risultare leggermente fastidiosa; infatti, la somministrazione del mezzo di contrasto per via orale comporta, a ingestione avvenuta, un temporaneo sapore sgradevole in bocca; quella tramite iniezione produce un lieve senso di fastidio/dolore dove ha luogo l'introduzione dell'ago e uno strano sapore metallico in bocca; quella tramite enema è fonte di gonfiore a livello addominale.

È da segnalare che, a prescindere dall'utilizzo del mezzo di contrasto, i pazienti con difficoltà a rimanere immobili o con problemi di claustrofobia potrebbero sviluppare, a procedura iniziata, senso di malessere o disagio vero e proprio.

Quanto tempo dura una TAC?

Se si considera soltanto la parte di esame dedicata all'acquisizione delle immagini del corpo, una TAC dura 5-10 minuti; se però si valuta l'intera procedura (preparativi, posizionamento del paziente ecc.), dura circa 20 minuti, nella variante senza mezzo di contrasto, e circa 30 minuti, nella varianti con mezzo di contrasto.