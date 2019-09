Ecco, però, cosa capita più nei dettagli mese per mese e settimana per settimana, durante il terzo trimestre.

Nel corso del terzo trimestre di gravidanza, lo sviluppo del feto si caratterizza per:

Dalla 31° settimana , il feto comincia ad aumentare di peso rapidamente , in quanto ormai gli organi interni sono quasi tutti sviluppati e maturi (mancano ancora i polmoni).

Alla 30° settimana , il feto può ormai spalancare gli occhi , in quanto le palpebre sono ormai ben mature; inoltre, potrebbe presentare un chioma considerevole. Sempre in questa settimana, il midollo osseo ormai formato comincia a produrre globuli rossi (nei primi mesi dello sviluppo fetale, è il fegato a produrre i globuli rossi). A fine 30° settimana, il feto misura poco più di 40 centimetri e pesa attorno ai 1.500 grammi.

Alla 29a settimana , i muscoli e le articolazioni hanno raggiunto uno sviluppo tale che il feto, con frequenza sempre maggiore, scalcia, si allunga e muove le dita delle mani come per afferrare qualcosa.

Alla 28a settimana , compaiono le ciglia sulle palpebre, le quali sono sempre più funzionali; il sistema nervoso raggiunge una maturazione tale da essere in grado di regolare la respirazione e la temperatura corporea . A fine di questa settimana, il feto misura quasi 38 centimetri e pesa attorno ai 1.100-1.200 grammi.

Alla 32a settimana , comincia a scomparire la lanugine; continua l'accumulo di tessuto adiposo e, indirettamente, l'aumento di peso; il cervello s'ingrandisce ulteriormente e, di conseguenza, anche la testa diventa più grande.

A fine 32a settimana, il feto misura poco più di 43 centimetri e pesa oltre i 1.900 grammi.

Tra la 33a e la 34a settimana , le pupille oculari diventano sensibili alla luce, pertanto cambiano dimensione in risposta a uno stimolare luminoso; le ossa si induriscono in maniera considerevole, eccetto quelle del cranio che rimangono più "morbide" e "flessibili" in previsione del parto; le unghie delle mani sono cresciute fino alle punte delle dita.

A fine 34a settimana, il feto misura 45,5 centimetri e pesa poco più di 2.300 grammi.

Alla 35a settimana , la pelle ormai rosa è sempre meno rugosa e sempre più spessa e liscia, grazie all'accumulo di tessuto adiposo (gli arti hanno cominciano ad assumere un aspetto paffuto).

Alla conclusione dell'8° mese, il feto misura 46-47 centimetri e pesa quasi 2.600 grammi.

9° MESE