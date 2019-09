Lo sviluppo del feto umano è un processo della durata di circa 9 mesi (o 3 trimestri), i quali sono fondamentali alla crescita degli organi e al perfezionamento della classica morfologia del corpo umano.

Conosciuto anche come sviluppo prenatale, lo sviluppo del feto si divide in due momenti: un primo momento, che corrisponde all'embriogenesi (e in cui sarebbe più corretto parlare di embrione), e un secondo momento, che corrisponde allo sviluppo fetale vero e proprio (e in cui l'uso del termine feto è finalmente appropriato).